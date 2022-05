Birra: le migliori artigianali dell’anno premiate a Parma, Ritual Lab è birrificio dell’anno

A Ritual Lab di Formello (Roma) il premio Birrificio dell’Anno. In Lombardia e si concentrano le migliori birre premiate da Unionbirrai. Tutti i vincitori delle 45 categorie in gara.

Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto sono le regioni a più alto tasso di qualità per le birre artigianali in Italia. Ma il Lazio conquista il premio per il birrificio dell’anno che è andato a Ritual Lab il birrificio di Formello vicino a Roma che già nel 2020 era stato incoronato come il numero uno dell’anno.

La prima giornata di Cibus, ha ospitato nella Sala Barilla la premiazione di Birra dell’Anno 2022, concorso organizzato da Unionbirrai ormai giunto alla XVII edizione. La cerimonia ha svelato tutte le birre vincitrici di quest’anno nelle 45 categorie del concorso. Ritual Lab non si solo classificato al primo posto fra i birrifici artigianali italiani ma ha portata a casa un ricco carnet di riconoscimenti: ben 4 primi posti con le birre: Kush nella categoria 14 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American IPA); Self Examination nella categoria 35 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affinate in legno; Gose nella categoria 41 – Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico salate e/o lattiche, di ispirazione tedesca (Berliner, Gose); Italian Uncommon Ale nella categoria 45 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione libera e non rientranti in nessuna delle precedenti categorie (Extraordinary Ale/Extraordinary Lager)

La regione con il maggior numero di produttori premiati è stata la Lombardia, con ben 26 birrifici che hanno conquistato con le loro birre podi e menzioni, seguita dal Piemonte con 14 e da Emilia-Romagna e Veneto con 10. A definire i premiati sono stati i 60 giudici internazionali provenienti da 14 differenti Paesi impegnati nelle degustazioni dal 23 al 25 aprile, che hanno selezionato le 3 birre vincitrici e le 2 menzioni per tutte le categorie fra le 1962 iscritte al concorso da 244 produttori. Anche nel 2022 il concorso di Unionbirrai ha registrato quindi grandi numeri e dato dimostrazione della grande qualità delle birre italiane. “La XVII edizione di Birra dell’Anno può essere definita l’edizione della ripresa e i numeri ne sono la prova. Inoltre, siamo orgogliosi ancora una volta di aver dato importante dimostrazione di come l’identità brassicola italiana sia sempre più matura e definita, inserendo in concorso le categorie Italian Pils e le diverse categorie dedicate alle IGA – ha sottolineato Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai – Organizzare questa edizione a meno di un anno dalla premiazione della precedente ha rappresentato una bella sfida, ma siamo molto soddisfatti. Innanzitutto, perché i birrifici continuano a dimostrare la loro fiducia nel concorso, in secondo luogo perché per noi è motivo di orgoglio che un numero così significativo di giudici internazionali affermati, generalmente impegnati nei principali concorsi birrari mondiali, abbia voluto essere presente, infine perché proprio questi giudici hanno dichiarato all’unanimità che quest’anno il livello medio delle birre in concorso è stato molto alto”. Fino al 6 maggio 2022 Unionbirrai sarà a Cibus con diversi momenti di approfondimento, convegni e degustazioni. Tutte le informazioni su Birra dell’Anno sono sul sito www.birradellanno.it. Maggiori informazioni sulle iniziative di Unionbirrai sono disponibili su www.unionbirrai.it e sui social ufficiali dell’associazione.

Tutte le birre premiate per le 45 categorie

Cat. 1 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca e

ceca (German e Bohemian Pilsner)

1. 50&50 – Manbassa

2. BEER IN – Gil

3. BIRRIFICIO LARIANO – Urkuè

Menzioni

4. DOCTOR B BREWPUB – Ippi

Cat. 2 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca,

caratterizzata dall’evidente presenza di luppolo d’aroma e d’amaro di ispirazione tedesca

(Italian Pilsner)

1. BIRRIFICIO MANERBA – Luppululà

2. BIRRIFICIO RURALE – 405040

3. BIRRIFICIO ITALIANO – Tipopils

Menzioni

4. MICROBIRRIFICIO BIRRA ELVO – Pils

5. MOLESTO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. – Tilma

Cat. 3 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea

(European Lager, Helles, Zwickl, Keller, Dortmunder Export)

1. LUCKY BREWS – Franz

2. BIRRIFICIO 4 MORI – Pozzo 16

3. BIRRIFICIO BUSA DEI BRIGANTI – Eva K

Menzioni

4. MICROBIRRIFICIO OPPERBACCO – Rusthell

5. BIRRIFICIO RURALE – Bud Scars Kellerpils

Cat. 4 – Birre chiare ed ambrate, bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico,

caratterizzate dall’evidente presenza di luppolo d’aroma e d’amaro di ispirazione americana

(Hoppy Lager, Imperial Hoppy Lager)

1. VERTIGA – Alchemy

2. MISTER B BREWERY – Boh 13 Nz Lager

BIRRIFICIO ARTIGIANALE BONDAI – Lamrock 623

Menzioni

4. BIRRIFICIO LAMBRATE – American Magut

5. BIRRIFICIO LARIANO – Bassa Marea

Cat 5 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico di ispirazione

anglosassone (English Golden Ale, English Pale Ale)

1. REBEL'S – Secret view

2. FABBRICA DELLA BIRRA PERUGIA – Golden Jazz

3. FOGLIE D'ERBA – Haraban

Menzioni

4. BIRRA MUTTNIK – Sputnik 01

5. MONPIER DE GHERDEINA – Sasplat

Cat. 6 – Birre chiare e ambrate, fermentazione ibrida, basso grado alcolico di ispirazione

tedesca o americana (Kolsch, Alt, California Common, Cream Ale)

1. MC77 – Glu Glu

2. BIRRIFICIO ARTIGIANALE LA VILLANA – Cinque

3. CANEDIGUERRA – Cream Ale

Menzioni

4. BIRRIFICIO DICIOTTOZEROUNO – Grun

5. CROCE DI MALTO – Hauria

Cat. 7 – Birre ambrate e scure, bassa fermentazione, basso grado alcolico d’ispirazione

tedesca (Vienna, Marzen, Munich Dunkel, Schwarz, Dark Lager)

1. BEHA BREWING COMPANY – Gaudio

2. BIRRIFICIO LEUMANN – La tenebrosa

3. MICROBIRRIFICIO BIRRA ELVO – Schwarz

Menzioni

4. BIRRA MUTTNIK – Sputnik03

5. LIEVITERIA Pavel

Cat. 8 – Birre chiare, ambrate e scure, bassa fermentazione, alto grado alcolico di

ispirazione tedesca (Bock, Doppelbock, Eisbock, Hellerbock, Maibock, Strong Lager)

1. BIRRIFICIO LAMBRATE – Einfahrt

2. BIRRIFICIO LAMBRATE – Porpora

3. THE WALL ITALIAN CRAFT BEER – Billygoat

Menzioni

4. BATZEN – Heller Bock

5. BIRRIFICIO LEUMANN – Matto di Collegno

Cat. 9 – Birre ambrate, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, di ispirazione

britannica (Mild, British Bitter, Extra Special Bitter, Irish Red Ale, British Brown Ale)

1. BSA – SANT'ANDREA – Rossa del Gallo

2. BIRRIFICIO LEUMANN – Rubino

3. BIRRIFICIO ARTIGIANALE FILODILANA – Borgna

Menzioni

4. BIRRA 100VENTI – Roger Bitter

5. BIRRIFICIO BIRDO' – Sobona Rossa

Cat. 10 – Chiare, bassa fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate (India Pale

Lager)

1. BIRRIFICIO THE LURE – Hop Revolution

2. CANEDIGUERRA – Chillbomb

3. SORALAMA' – Bitrex California

Menzioni

4. RAILROAD BREWING COMPANY – Aristoteles

5. CRAK BREWERY – Aromatherapy After Sauna

Cat. 11– Chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, di

ispirazione anglosassone (English IPA)

1. BIRRIFICIO TRULLA – English Ipa #2

2. BIRRIFICIO BALABIÒTT – Rabelott

3. BEER IN – Hop Hop

Cat. 12 – Chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di

ispirazione angloamericana (Session APA, Session AIPA, Session IPA)

1. BIRRIFICIO MAZAPEGUL – Curva Mare

2. OFELIA – Infradipa

3. EASTSIDE BREWING – Abra Cadabra

Menzioni

4. BIRRIFICIO BALABIÒTT – Gavage

5. LA CURTENSE – Ipa

Cat. 13 – Chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di

ispirazione americana (American Pale Ale)

1. BIBIBIR – Granapa

2. MISTER B BREWERY – Tafat

3. THE WALL ITALIAN CRAFT BEER – Sunray

Menzioni

4. RITUAL LAB HEAD – Space

5. CROCE DI MALTO – Birra Jazz

Cat. 14 – Chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, di

ispirazione americana (American IPA)

1. RITUAL LAB – Kush

2. RITUAL LAB MAKE – West Coast Ipa Great Again

3. BIRRA GAIA – Aradia

Menzioni

4. CITTAVECCHIA – Antikorpo Brewing – In The Flesh?

5. BIRRIFICIO LARIANO – American Hype

Cat. 15 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, luppolate, di

ispirazione angloamericana (Double IPA, Imperial IPA)

1. BIRRIFICIO MUKKELLER – Space Pigs

2. REBEL'S – Tropical Bomb

3. BIRRIFICIO LAMBRATE – Quarantot

Menzioni

4. RITUAL LAB – Bob The Younger

5. RAILROAD BREWING COMPANY – Zlatan

Cat. 16 – Birre chiare, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, con uso di

frumento e altri cereali, luppolate di ispirazione angloamericana (White IPA, American

Wheat)

1. MALASPINA BREWING SRLS – Spiga

2. BIBIBIR – 6A

3. BIRRA 100VENTI – American Bianchina

Menzioni

4. LZO DROP OUT – White Ipa

Cat. 17 – Birre ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico,

luppolate, di ispirazione angloamericana (Red IPA, Brown IPA, Black IPA)

1. BIRRIFICIO VECCHIA ORSA – Rye Charles

2. BIRRA 100VENTI – Apache

3. AGRIBIRRIFICIO SGUARAUNDA – Bombarolo

Menzioni

4. THE BRAVE – NOT A PAPER TIGER Black Edition

5. BIRRA GAIA – Onirica

Cat. 18 – Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico,

luppolate, di ispirazione angloamericana (Speciality IPA, Rye IPA, Belgian IPA, AIPA e APA

fermentate a bassa)

1. MICROBIRRIFICIO OPPERBACCO – Triplipa

2. BIRRIFICIO MUKKELLER – Tulio

3. BIRRIFICIO LAMBRATE – Robb De Matt

Cat. 19 – Chiare e ambrate, alta fermentazione, massicciamente luppolate in aroma, di

ispirazione statunitense (New England IPA)

1. EDIT BREWING – Liquifade

2. MC77 – Avant Green

3. RITUAL LAB – Holy Haze

Menzioni

4. BIRRA GAIA – Glory Hop

5. CRAK BREWERY – Giant Guerrilla API Treatment

Cat. 20 – Strong Ale di ispirazione angloamericana (English Strong Ale, American Strong

Ale, Scottish Ale export, Heavy Scottish Ale)

1. OKOREI MICROBIRRIFICIO ARTIGIANALE – Tramalti

2. BIRRIFICIO MALARIPE – Zona Rossa

3. MC77 – Crystal Bold

Menzioni

4. CITTAVECCHIA – Cittavecchia – Formidable

5. ARGO – Red Blues

Cat. 21 – Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, d'ispirazione anglosassone

(Porter, Stout)

1. BIRRIFICIO OTUS – Ambranera

2. TURRIS BIRRA – Ponte di Ferro

3. BATZEN – Ur Porter

Menzioni

4. BIRRIFICIO GRAVITÀ ZERO – TreebAle Stout

5. BIRRIFICIO DEL VULTURE – Gnostr

Cat. 22 – Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico di ispirazione americana

(American Porter, American Stout)

1. BIRRIFICIO MUKKELLER – Corva Nera

2. HAMMER – Bulk

3. BIRRIFICIO BADALÀ – Storter

Menzioni

4. LA CURTENSE – Nera

5. BREWP – Chimneysweeper

Cat. 23 – Scure, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana

(Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout)

1. BIRRIFICIO ARTIGIANALE LA VILLANA – Vol.1

2. HAMMER – Daarbulah

3. EASTSIDE BREWING – Sleazy Way

Menzioni

4. BIRRA BELLAZZI – Night Train-Birra Digre

5. BIRRIFICIO DEI CASTELLI Super Partes

Cat. 24 – Alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana (Barley

Wine, Old Ale, American Barley Wine)

1. CRAK BREWERY Cantina – Mansueto 2017

2. BIRRIFICIO DELLA GRANDA – Barley Wine 2021

3. CRAK BREWERY Cantina – Mansueto 2021

Menzioni

4. BIRRIFICIO CLATERNA – Aliisa

5. BRÙTON – Dieci

Cat. 25 – Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione con lievito Weizen, uso di

frumento maltato, da basso ad alto grado alcolico di ispirazione tedesca (Weizen,

Dunkelweizen, Weizenbock)

1. BATZEN – Weiiser Bock

2. BIRRIFICIO MANERBA – Weizen

3. SOCIETA' AGRICOLA DEL GRAAL – Merlino

Menzioni

4. LES BIERES DU GRAND SAINT BERNARD – Blou

5. MAD ONE – Banana Soul

Cat. 26 – Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non

maltato, di ispirazione belga (Blanche, Witbier)

1. BIRRIFICIO VIA PRIULA – Corna Bianca

2. BIRRIFICIO MANERBA – Fiordalisa

3. BREW GRUFF – Blanche

Menzioni

4. MC77 – San Lorenzo

5. 5+ BIRRIFICIO ARTIGIANALE – Blanche

Cat. 27 – Birre chiare, alta fermentazione, bassa gradazione alcolica, di ispirazione belga

(Belgian Blond, Belgian Pale Ale)

1. BIRRIFICIO MUKKELLER – Zona Mugnetti

2. BIBIBIR – Olen

3. BIRRIFICIO SARAGIOLINO – Vale

Menzioni

4. BIRRIFICIO ARTIGIANALE FILODILANA – Beeela

5. METZGER – Thunder Ale

Cat. 28– Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di

ispirazione belga (Saison, Biere de Garde, Farmhouse Ale)

1. SERRA STORTA – Piper

2. BIRRIFICIO ELISSOR – Citrus

3. BIRRIFICIO VIA PRIULA – Safrà

Menzioni

4. BIRRIFICIO AMERINO – Northup

Cat. 29 – Birre chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione belga (Belgian

Golden Strong Ale, Tripel)

1. AVIAM BEER – Grandma's House

2. BIRRIFICIO DEL FORTE – La Mancina

3. JUNGLE JUICE BREWING – Anneau De Noel – 2021

Menzioni

4. BIRRIFICIO MANERBA – The Belgian Queen

5. BIRRIFICIO ELISSOR WINJA – N25

Cat. 30 – Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione belga (Belgian

Dark Strong Ale, Dubbel, Quadrupel)

1. BIBIBIR – Vedo Doppio

2. MC77 – Ape Regina in Inverno

3. BIRRIFICIO BIRRANOVA – Primatia

Menzioni

4. PICOBREW – Twaalf

5. BIRRA ERETICA – Balurdon

Cat. 31 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso di spezie

1. REBEL'S – Sunshine Blanche

2. MC77 – Fleur Sofronia

3. MICROBIRRIFICIO ARTIGIANALE INCANTO – 21 12

Menzioni

4. 5+ BIRRIFICIO ARTIGIANALE – Shirin Persia

5. ANBRA – ANONIMA BRASSERIA AQUILANA – D'Oro Rosso

Cat. 32 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso di caffè e/o cacao

1. EASTSIDE BREWING – Baltic Cookie

2. REBEL'S – Real Man Never Cry

3. MISTER B BREWERY – Boodino

Menzioni

4. FABBRICA DELLA BIRRA PERUGIA – DDC

5. BIRRIFICIO LAMBRATE – Tiramisu' Imperial Stout

Cat. 33 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso di cereali speciali (compresi grani antichi)

1. BIRRIFICIO 61CENTO – Mayo

2. REBEERS – Fovea Light

3. BIRRIFICIO SABINO – Il Re

Menzioni

4. EASTSIDE BREWING – Baciami Ancora

5. BRAUHAUS GMBH – RIENZBRÄU – Rienzbräu – Dinkel – Sigillo Qualitá Alto Adige

Cat. 34 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico affumicate e torbate

1. LZO – RUSTY

2. SERRA STORTA – Alba

3. BATZEN – Smoky Bock

Menzioni

4. BIRRIFICIO MUKKELLER – M.S Mukkeller Smock

5. CARROBIOLO – Nerone

Cat. 35 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico affinate in legno

1. RITUAL LAB – Self Examination

2. BIRRIFICIO LESSTER – Ventinovedodici

3. BREWFIST – Trinidad El Vasco

Menzioni

4. MICROBIRRIFICIO OPPERBACCO – N°1 Extravecchio

5. LZO – DROP OUT Islay single malt barrel

Cat. 36– Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso frutta e castagne

1. 50&50 – Black Rooster

2. BIRRIFICIO VIA PRIULA – Rosa

3. BIRRIFICIO ITALIANO – Padosè

Menzioni

4. BIRRIFICIO ARTIGIANALE LEDER – Pastei

Cat. 37 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso di castagne

1. PICOBREW – Marron Fumé

2. 5+ BIRRIFICIO ARTIGIANALE – Castanea

3. BIRRIFICIO ARTIGIANALE LA VILLANA – Winterchest

Menzioni

4. BIRRIFICIO VECCHIA ORSA – Spacca

5. BIRRIFICIO 4 MORI – Pozzo 3

Cat. 38 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso di miele

1. BIRRIFICIO GRAVITÀ ZERO – Honey Moon

2. AGRIBIRRIFICIO SGUARAUNDA – Murator

3. LA CURTENSE – Km0 vecchio stile

Menzioni

4. BATZEN – Honey

5. BIRRA GAIA – MIEE

Cat. 39 – Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea,

Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide con

aggiunte di frutta (Sour Fruit Ale)

1. BIRRIFICIO RURALE – Simphonia di Frutto della Passione

2. CARROBIOLO – Monz Chéri

3. RITUAL LAB – Juice Party Vol.3 – Raspberry Sour Ale

Menzioni

4. MISTER B BREWERY – Boschetto

5. PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO – Mastro Ciliegia

Cat. 40 – Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea,

Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide senza

aggiunte di frutta (Sour Farmhouse/Sour Ale)

1. MONPIER DE GHERDEINA – Wild Lichtenainer

2. PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO – St. Julienbach

3. MICROBIRRIFICIO OPPERBACCO – Abruxensis Fiori

Menzioni

4. RETORTO – Succo di Suocera

5. PLB – PODERE LA BERTA – Vècc Barrel

Cat. 41 – Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico salate e/o lattiche di

ispirazione tedesca (Berliner, Gose)

1. RITUAL LAB – Gose

2. BIRRAFON – Agra

3. BIRRIFICIO RETHIA – Gose

Menzioni

4. BIRRIFICIO DEI CASTELLI – Mare Nostrum

5. BIRRIFICIO ARTIGIANALE BONDAI – Lost Paradise

Cat. 42– Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve bianche (White Italian Grape Ale)

1. 50&50 – Graziella

2. BIRRA DELL'EREMO – Genesi

3. BRÙTON – Limes Rosa

Menzioni

4. BSA – SANT'ANDREA – Buk

5. RUBEN GALLIA – Brewine

Cat. 43 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse (Red Italian Grape Ale)

1. BIRRIFICIO ARTIGIANALE ALBA – IGA con uve rosse

2. CHIANTI BREW FIGHTERS – La Rivolta 2019

3. BIRRIFICIO DI MONTEPULCIANO – Politianus I.G.A.

Menzioni

4. THE WALL ITALIAN CRAFT BEER – Cargo

5. BIRRIFICIO ARTIGIANALE FILODILANA – Fuori dal Gregge #2

Cat. 44– Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse o bianche, caratterizzate da

note acide (Sour Italian Grape Ale)

1. BIRRA DELL'EREMO – Selva Sour

2. CRAK BREWERY – Cantina – Keno 2018

3. BIRRIFICIO ALVERIA – Regola Zero

Menzioni

4. BIRRIFICIO BIRRANOVA – Ruffiana

5. BEER IN – Piacentiga

Cat. 45 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado

alcolico di ispirazione libera e non rientranti in nessuna delle precedenti categoria

(Extraordinary Ale / Extraordinary Lager)

1. RITUAL LAB ITALIAN – Uncommon Ale

2. BIRRIFICIO DEL FORTE – Birrasanta

3. OFELIA – Beergamotta

Menzioni

4. CRAK BREWERY – Cantina – Giotto

5. RETORTO – Acqua Passata