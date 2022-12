Berebene 2023: guida all’acquisto dei migliori vini italiani entro i 15 euro

In classifica anche il migliore vino italiano dal prezzo contenuto entro i 5 euro. In appendice con le migliori enoteche contrassegnate con i Tre Cavatappi un elenco anche di ristoranti, osterie e trattorie, che offrono un pasto autentico e completo entro i 40 euro,

Non c’è bisogno di dissanguarsi per bere una buona bottiglia di vino. E’ questa l’indicazione che viene dalla Guida Bere di Gambero Rosso che ha stilato una classifica di vini italiani di qualità e piacevolezza dal costo contenuto entro i 15 euro, indicazione quanto mai gradita da chi, con la crisi che corre, deve far quadrare i bilanci familiari senza dover rinunciare alla soddisfazione di concedersi una buo0na bottiglia di vino. Berebene 2023 giunta alla sua trentaduesima edizione racconta il meglio dell’enologia italiana a prezzi contenuti. In un anno senza precedenti per il rialzo dei prezzi il panorama enologico tracciato dalla Guida riafferma la straordinaria accessibilità del vino italiano. Un’edizione che presenta diverse novità: la soglia d’ingresso è passata da 13 a 15 euro; i premi speciali sono segnalati su scala nazionale suddivisa per tipologia ed è stato inserito il miglior vino entro i 5 euro. In appendice non solo le migliori enoteche contrassegnate con i Tre Cavatappi in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, ma ristoranti, soprattutto osterie e trattorie, dove si può ancora sperimentare un pasto autentico e completo entro i 40 euro, in piena sintonia con la filosofia di questa pubblicazione.

In totale sono 881 le etichette selezionate. 388 le enoteche segnalate di cui 49 premiate con i Tre Cavatappi.

I PREMI NAZIONALI QUALITÀ/PREZZO

Miglior Rosso Qualità Prezzo

Frappato ’21 | Biscaris

Miglior Bianco Qualità Prezzo

Riviera Ligure di Ponente Pigato Ma René ’21 | BioVio

Miglior Rosato Qualità Prezzo

Cerasuolo d’Abruzzo ’21 | Cingilia

Miglior Bollicina Qualità Prezzo

Brut | Dryas

Miglior Dolce Qualità Prezzo

Moscato d’Asti Canelli Collezione 56 ’21 | Vallebelbo

Miglior Vino entro i 5 Euro

RGC Groppello ’20 | Saottini

PREMI REGIONALI QUALITÀ/PREZZO

PIEMONTE Barbera del M.to Volpuva ’21 Vicara

LIGURIA Riviera Ligure di Ponente Vermentino I Müzazzi ’21 Cantine Calleri

LOMBARDIA Terrazze Pinot Nero ’21 Tenuta Mazzolino

TRENTINO Trentino Müller Thurgau ’21 Cantine Monfort

ALTO ADIGE A. A. Pinot Grigio Merus ’21 Tiefenbrunner

VENETO Rosso di Sutto ’20 Sutto

FRIULI – VENEZIA GIULIA FCO Friulano ’21 Grillo Iole

EMILIA-ROMAGNA Lambrusco di Sorbara Tre Medaglie Cavicchioli

TOSCANA Manolibera ’19 Muralia

MARCHE Falerio Pecorino Maree ’21 Madonna Bruna

UMBRIA Montefalco Rosso ’20 Scacciadiavoli

LAZIO Cesanese del Piglio Velobra ’20 Giovanni Terenzi

ABRUZZO Montepulciano d’Abruzzo Casabianca ’20 San Lorenzo Vini

MOLISE Molise Falanghina In Anfora ’21 Catabbo

CAMPANIA Greco di Tufo ’21 Cantine di Marzo

BASILICATA Aglianico del Vulture Maschitano Rosso ’19 Musto Carmelitano

PUGLIA Cappello di Prete ’18 Francesco Candido

CALABRIA Petramola ’21 Serracavallo

SICILIA Kebrilla Grillo ’21 Cantine Fina

SARDEGNA Cannonau di Sardegna Nalboni ’20 Li Duni

ENOTECHE TRE CAVATAPPI 2023

VALLE D’AOSTA

AOSTA

La Vineria

PIEMONTE

ALBA [CN]

Fracchia & Berchialla

TORINO

Casa del Barolo

Eataly – L’Enoteca

Rossorubino

LIGURIA

ALASSIO [SV]

Enoteca Carpe Diem

LOMBARDIA

LEGNANO [MI]

Longo

MILANO

Cantine Isola

Cotti

Enoclub

Signorvino

PAVIA

La Cantina

TRENTINO- ALTO ADIGE

BOLZANO/BOZEN

Vinum

Weindiele Winestore

MERANO/MERAN [BZ]

Meraner Weinhaus/Casa del Vino di Merano

TRENTO

Grado 12

VENETO

CASTELFRANCO VENETO [TV]

Ferrowine

PADOVA

La Mia Cantina

FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE

Bischoff

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

Enoteca Italiana

PIACENZA

Taverna del Gusto

TOSCANA

CORTONA [AR]

Molesini

FIRENZE

Vignoli

Vinoteca al Chianti

LUCCA

Vanni

MONTALCINO [SI]

Enoteca La Fortezza

MARCHE

FANO [PU]

Biagioli Vini

MAGLIANO DI TENNA [FM]

Conad Onori’s

SENIGALLIA [AN]

Galli

UMBRIA

PERUGIA

Enoteca Giò

LAZIO

ANZIO [RM]

Del Gatto

ROMA

Bernabei

Bulzoni

Enoteca Achilli al Parlamento

Roscioli

Trimani

ABRUZZO

L’AQUILA

La Fenice

PESCARA

Don Gennaro

MOLISE

CAMPOBASSO

Pistilli

CAMPANIA

CASAGIOVE [CE]

La Botte

NAPOLI

Enoteca Continisio

Scagliola

PUGLIA

BARI

Vinarius De Pasquale

BRINDISI

Anelli Enoteca Delizie dal 1970

SICILIA

CAPO D’ORLANDO [ME]

Enoteca Collovà

PALERMO

Enoteca & Bistrò Vino Veritas

SARDEGNA

CAGLIARI

Antica Enoteca Cagliaritana