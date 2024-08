Benzina ai minimi da sei mesi: ecco i nuovi prezzi medi

I prezzi dei carburanti sono ai minimi da febbraio, grazie al calo del prezzo del greggio. Un po’ di sollievo per gli automobilisti in viaggio ad agosto. Benzina self a 1,845 euro al litro, Diesel a 1,721. Viaggiare in auto però resta meno conveniente di altri mezzi di trasporto come il treno

Il caldo non dà tregua, ma almeno la benzina non peserà eccessivamente sulle tasche degli italiani. I prezzi dei carburanti sono ai livelli minimi da sei mesi, permettendo agli automobilisti in viaggio per le vacanze di tirare un sospiro di sollievo in vista degli spostamenti di agosto.

Con il greggio ai minimi da febbraio e un nuovo tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati – attribuito dagli operatori di mercato alla scarsa domanda e all’aumento delle scorte – i prezzi dei carburanti alla pompa continuano a calare, seguendo i ribassi registrati venerdì scorso. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, che elabora i dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Prezzi carburanti: un sollievo per gli automobilisti

Secondo i dati rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, il prezzo medio della benzina in modalità self service è di 1,841 euro al litro, con lievi differenze tra le compagnie che offrono prezzi a 1,845 euro al litro e le pompe bianche a 1,833 euro al litro. Anche il diesel self service si attesta a un prezzo medio di 1,721 euro al litro, con le compagnie a 1,726 euro al litro e le pompe bianche a 1,711 euro al litro.

Per chi preferisce il servito, la benzina ha un prezzo medio di 1,985 euro al litro, variando tra i 2,026 euro al litro delle compagnie e i 1,904 euro al litro delle pompe bianche. Il diesel servito è a 1,865 euro al litro, con le compagnie che lo vendono a 1,907 euro al litro e le pompe bianche a 1,781 euro al litro.

Per quanto riguarda il GPL, il prezzo medio servito è di 0,714 euro al litro, con le compagnie a 0,723 euro al litro e le pompe bianche a 0,703 euro al litro. Il metano servito ha un prezzo medio di 1,330 euro al kg, con le compagnie a 1,343 euro al kg e le pompe bianche a 1,319 euro al kg. Infine, il GNL si attesta su un prezzo medio di 1,232 euro al kg, invariato sia per le compagnie sia per le pompe bianche.

I prezzi del carburante in autostrada

Sulle rete autostradale, i prezzi dei carburanti variano leggermente rispetto alle strade ordinarie. Per la benzina in modalità self service, ci si aspetta un costo di 1,934 euro al litro, mentre optando per il servito il prezzo sale a 2,199 euro al litro. Il diesel segue una tendenza simile, con un prezzo di 1,830 euro al litro per il self service e 2,103 euro al litro per il servito.

Per chi utilizza GPL, il prezzo è di 0,857 euro al litro. Il metano si attesta a 1,455 euro al kg, mentre il GNL ha un costo di 1,294 euro al kg.

Benzina in calo ma viaggiare in auto resta costoso

Nonostante i prezzi dei carburanti siano in calo rispetto all’estate del 2023, chi decide di spostarsi in auto per le vacanze estive dovrà comunque affrontare spese elevate tra rifornimento e pedaggi. Assoutenti ha condotto un’indagine mettendo a confronto i costi di viaggio in auto con quelli in treno su alcune tratte tipiche delle vacanze.

Secondo gli ultimi dati ufficiali del Mase, la benzina costa in media 1,851 euro al litro, il 4,7% in meno rispetto ad agosto 2023, con un risparmio di circa 4,5 euro a pieno. Il gasolio costa invece 1,730 euro al litro, con una diminuzione del 5,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, consentendo un risparmio di oltre 5 euro a pieno.

Nonostante questi risparmi, viaggiare in auto su alcune tratte rimane costoso. Ad esempio, per coprire i 1.588 km tra Torino e Palermo, si spendono in media 392 euro di benzina, a cui si aggiungono 175,6 euro di pedaggi autostradali, per un totale di 567,6 euro. Il viaggio da Torino a Reggio Calabria costa complessivamente 491 euro, da Milano a Catania 462 euro, e da Bolzano a Lecce 411 euro. Un viaggio più economico è quello da Roma a Cosenza, con un costo totale di 128 euro di benzina e 35,8 euro di pedaggio.