Esodo estivo: ecco le date da bollino nero sulle autostrade italiane

La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario delle giornate critiche di agosto con bollino nero. Traffico intenso previsto nei fine settimana del 3 e 10 agosto e durante la settimana di Ferragosto. I consigli per una guida sicura e su come essere informati sulle condizioni del traffico

Agosto è arrivato e, con esso, il consueto aumento del traffico sulle strade e autostrade italiane. La Polizia di Stato ha pubblicato sul proprio sito il calendario delle giornate critiche, evidenziando quelle contrassegnate dal bollino nero, in cui il traffico sarà particolarmente intenso.

Il primo fine settimana di agosto vede già in atto il primo esodo estivo, con un aumento del traffico già nel pomeriggio di oggi. I giorni più critici saranno le mattinate di sabato 3 e sabato 10 agosto, entrambe contrassegnate dal bollino nero, mentre le domeniche manterranno un traffico sostenuto.

La settimana di Ferragosto, tradizionalmente la più affollata nei luoghi di villeggiatura, vedrà spostamenti intensi a partire da mercoledì 14 agosto. Il traffico sarà sostenuto sia nel pomeriggio del 14 che nella mattinata del 15 agosto, coinvolgendo anche numerosi spostamenti locali. La situazione rimarrà stabile il 16 agosto, mentre sabato 17 e domenica 18 agosto segneranno l’inizio dei primi rientri dalle vacanze, con traffico molto sostenuto, soprattutto sulle principali arterie stradali e autostradali in direzione dei maggiori centri urbani e ai passaggi di confine. Anche lunedì 19 agosto sarà interessato da un traffico intenso.

Gli ultimi due fine settimana di agosto continueranno a vedere un doppio flusso di traffico sostenuto dal venerdì alla domenica, con partenze verso i luoghi di vacanza e rientri sovrapposti.

A settembre il weekend del 6-8 il più critico

A settembre, l’attenzione si sposta sul fine settimana da venerdì 6 a domenica 8, che potrebbe mantenere alti i flussi veicolari se le condizioni climatiche saranno favorevoli. Il pomeriggio di domenica 8 e la mattina di lunedì 9 settembre saranno particolarmente trafficate, segnando la fase conclusiva del contro esodo estivo.

Consigli della Polizia per una guida sicura

La Polizia di Stato e Viabilità Italia offrono una serie di raccomandazioni preziose per affrontare i viaggi durante il periodo di esodo, con l’obiettivo di garantire prudenza e preparazione.

Prima di mettersi in viaggio, è fondamentale controllare che il veicolo sia in perfetta efficienza. Questo include verificare il corretto funzionamento di tutti i componenti essenziali. Un altro aspetto importante è l’organizzazione dei bagagli: è consigliabile sistemarli in modo equilibrato per evitare di sovraccaricare l’auto e mantenere la stabilità del mezzo. Chi viaggia con animali deve assicurarsi che siano posizionati correttamente e in sicurezza. Per affrontare il viaggio in condizioni ottimali, è preferibile evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche, e partire ben riposati. Inoltre, è utile mantenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico attraverso i canali dedicati.

Durante il viaggio, è essenziale mantenere sempre le cinture di sicurezza allacciate e utilizzare i seggiolini per i bambini. La concentrazione è fondamentale: evitare distrazioni come l’uso del telefonino, ascoltare la radio o fumare mentre si guida. È importante fare soste frequenti per riposarsi, moderare la velocità e mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che precede. Utilizzare correttamente le corsie è altrettanto cruciale, evitando di impegnare la corsia di emergenza.

Come informarsi sul traffico

Per partenze consapevoli e sicure, Viabilità Italia monitora costantemente le condizioni della rete viaria nazionale. Sul sito www.poliziadistato.it, sono disponibili documenti utili, tra cui il calendario con i bollini di traffico e le fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 tonnellate, nonché il “Piano Estate 2024”.

Per evitare disagi e viaggiare in sicurezza, è essenziale informarsi in tempo reale sulle condizioni del traffico. Diversi canali possono essere di grande utilità. Il C.C.I.S.S. offre un numero gratuito, 1518, e i siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, dove è possibile trovare aggiornamenti costanti. Rai-Isoradio fornisce informazioni tramite trasmissioni radiofoniche e i notiziari di Onda Verde disponibili sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. L’Anas mette a disposizione l’applicazione “VAI” e un numero unico, 800.841.148, per fornire informazioni aggiornate. Il sito www.aiscat.it offre ulteriori dettagli utili. Le società concessionarie autostradali dispongono di vari canali, come siti internet, numeri dedicati e app, per tenere informati i viaggiatori sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte.

Potenziate le attività di controllo e assistenza

Per garantire la sicurezza stradale, la Polizia Stradale e l’Arma dei Carabinieri aumenteranno il numero di pattuglie lungo le principali arterie stradali e autostradali, anche utilizzando mezzi aerei per il sorvolo. Saranno intensificati i controlli contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, specialmente lungo gli itinerari turistici.

Inoltre, ci sarà un focus particolare sui veicoli commerciali e sui trasporti collettivi di persone, per assicurare il rispetto dei limiti di velocità e delle norme di sicurezza, soprattutto in prossimità delle aree di cantiere inamovibili.