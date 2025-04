Banche e assicurazioni a confronto sull’intelligenza artificiale: l’evento di NewsMondo.it a Napoli il 21 maggio

L’appuntamento riunirà esperti, aziende e istituzioni per discutere l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario. Focus su modelli di business, innovazione e servizi per imprese e famiglie

Si terrà il prossimo 21 maggio a Napoli l’evento “Missione IA e Finanza – Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione“, organizzato da NewsMondo.it. La testata, parte di Delta Pictures Editore, è specializzata in notizie di attualità, economia e terzo settore, con particolare attenzione al mondo delle imprese e dell’innovazione. L’appuntamento, in programma a partire dalle 9:30, sarà dedicato al ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario, con un focus specifico sull’impatto che queste tecnologie stanno avendo su strategie aziendali, modelli di business e servizi rivolti sia alle imprese sia ai clienti privati.

Alessandro Plateroti, direttore di NewsMondo.it, ha sottolineato come la tecnologia oggi si sviluppi “più velocemente della nostra capacità, come individui e società, di comprenderla” e come sia necessario “recuperare il divario” per affrontare con consapevolezza le trasformazioni in atto.

“Missione IA e Finanza”: il programma dell’evento

A guidare il confronto saranno proprio Plateroti, già editorialista per Il Sole 24 Ore, Radio24 e TG4, e Franco Ferraro, capo redattore di SkyTG24 e autore di programmi dedicati a innovazione e tecnologia come Progress e Seven.

Il programma della giornata si articolerà in tre sessioni tematiche, che toccheranno diversi aspetti legati all’adozione dell’intelligenza artificiale: dalle trasformazioni nei modelli di business alle applicazioni pratiche per clienti privati e aziende, fino alle prospettive future per il settore.

Durante l’evento si alterneranno esperti, rappresentanti di aziende e istituzioni che condivideranno esperienze, best practice e casi pratici sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito finanziario.

Tra i relatori sono attesi esponenti di alcune delle principali realtà del settore, tra cui: Banca Sella (main sponsor dell’iniziativa), Unicredit, Intesa Sanpaolo, Confidi Napoli, SumUp e l’Università Federico II di Napoli. A completare il panel ci saranno anche rappresentanti di ABI Lab e Clusit, attivi nel campo della sicurezza e dell’innovazione digitale.

L’evento rappresenta anche un’occasione per rafforzare la collaborazione tra NewsMondo.it e Newsonline, la business unit di Italiaonline che cura in esclusiva la gestione degli spazi pubblicitari per la testata.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria tramite il sito ufficiale.