Banca IFIS: S&P conferma rating del servicer FBS

FBS spa fa parte del gruppo bancario veneto dal 2018 e l’agenzia di rating statunitense ne ha confermato il giudizio “above average” e l’outlook stabile.

Banca IFIS viene promossa da Standard & Poor’s. L’agenzia di rating statunitense infatti ha confermato la positiva valutazione di FBS spa, la società specializzata nella gestione e nel recupero di crediti ipotecari (in particolare mutui residenziali e commerciali, e crediti chirografari in Italia), integrata nel gruppo bancario veneto due anni fa. Il giudizio di Standard & Poor’s è sempre “above average” (sopra la media), e anche l’outlook si è confermato stabile.

Il servicer specializzato FBS è guidato dal direttore generale Francesco De Marco, che è anche responsabile NPL Workout Management di IFIS NPL, la società acquisita il 7 gennaio 2019 da da Banca IFIS, che dal 30 ottobre 2019 ne controlla l’intero capitale. L’agenzia di rating ha anche rilevato come Banca IFIS ne stia supportando la continuità operativa e l’ulteriore espansione, fornendo al servicer competenze e risorse aggiuntive. Per S&P Global Ratings la società è dunque ben posizionata per attrarre ulteriori affari e generare crescita per tutte le classi di attività gestite.