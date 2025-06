Banca Ifis: i soci di Illimity sciolgono il patto di consultazione e la Borsa crede nel successo dell’opas

Alla vigilia della chiusura del periodo d’adesione, corrono le azioni Illimity. Secondo analisti e investitori. dopo lo scioglimento del patto e il premio stabilito da Banca Ifis, aumentano le probabilità di successo dell’offerta

A poco più di 24 ore dalla chiusura del periodo d’adesione, l’offerta di Banca Ifis su Illimity Bank compie un ulteriore passo avanti verso il successo. Nella notte di mercoledì 25 giugno, la banca fondata da Corrado Passera ha comunicato lo scioglimento del patto di consultazione sul 27,2% del capitale.

“In relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Banca Ifis S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A., ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a) del Regolamento Consob n. 11971/1999, si rende noto che, anche a seguito di quanto comunicato da Banca Ifis S.p.A. in data 24 giugno 2025 in relazione all’Offerta, gli Azionisti partecipanti al patto di consultazione avente ad oggetto circa il 27,2% del capitale sociale di illimity Bank S.p.A. hanno comunicano l’avvenuto scioglimento del patto per mutuo consenso, a decorrere dal 25 giugno 2025”, si legge nella nota diffusa dalla società.

Illimity e il patto di consultazione

Il patto di consultazione era stato creato a fine maggio allo scopo di negoziare migliori condizioni nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata lo scorso gennaio da Banca Ifis. Ad aderire erano stati Corrado Passera, fondatore di Illimity e oggi in possesso dello 0,2% del capitale, Alisei Forinvestments (0,99%) Buenafortuna Capital (0,99%), Tetis (3,95%) Atlas Merchant Capital attraverso il veicolo Amc Metis, con il suo 6,3%, Tensile – Metis Holdings (7,25%), la famiglia Rovati con il veicolo Fidim (7,66%). Quota totale: 27,2%.

La risposta di Banca Ifis al patto di consultazione

A stretto giro è arrivata anche la risposta di Banca Ifis alla nascita del patto. L’istituto presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio ha prima aumentato la soglia minima dell’opas dal 45 al 60% e poi ha messo sul piatto un premio del 5% per ciascuna azione di Illimity nel caso in cui il totale delle adesioni superasse il 90%. Passando dalla teoria alla pratica, in base alle attuali condizioni, i soci di Illimity riceveranno dunque 0,1 azioni Ifis per ogni azione di della banca digitale più componente cash pari a 1,506 euro. Se le adesioni all’opas raggiungeranno il 90% il corrispettivo in denaro salirà a 1,68 euro.

“È una proposta indipendente dell’azionista di maggioranza” e “non vi è alcun negoziato in corso con la controparte”, ha spiegato Ernesto Fürstenberg Fassio.

La Borsa crede nel successo dell’opas

L’offerta di Banca Ifis su Illimity è al momento l’unica a premio dell’intero risiko bancario italiano. E la Borsa apprezza. Dopo le due mosse di Banca Ifis e l’annuncio di scioglimento del patto, le adesioni all’opas sono salite al 32%, mentre il titolo Illimity guadagna oggi il 5,39% a 3,636 euro, mentre le azioni Banca ifis salgono dello 0,27%

“La risoluzione del patto di consultazione e il prezzo di offerta più elevato in caso di superamento della soglia di adesione del 90% aumentano le probabilità di successo dell’offerta – commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo – Il prezzo di offerta è superiore del 5% al nostro target price di illimity in caso di adesione superiore al 90% e in linea con tale soglia in caso di adesione inferiore”.