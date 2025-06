Banca Ifis alza la posta: la soglia dell’Opas su Illimity sale al 60%

Secondo Banca ifis una quota pari al 60% le consentirebbe di esprimere nell’assemblea straordinaria di Illimity un numero di voti sufficiente ad approvare la fusione

Banca Ifis alza la posta e cambia una delle regole fondamentali dell’opas in corso su Illimity Bank. L’istituto presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio ha annunciato la modifica della sottosoglia irrinunciabile per l’efficacia dell’Opas: si sale dal 45 al 60% del capitale

Banca Ifis – Illimity: le nuove regole

In particolare, Banca Ifis si riserva la facoltà di rinunciare alla soglia dell’offerta pari al 66,67% del capitale sociale di Illimity esclusivamente nel caso in cui il numero di azioni di Illimity portate in adesione sia almeno pari al 60% del capitale sociale della società, anziché al 45% più un’azione, come originariamente previsto.

La banca ritiene infatti che il raggiungimento di una partecipazione in Illimity pari almeno al 60% del capitale sociale le consentirebbe di esprimere nell’assemblea straordinaria degli azionisti un numero di voti sufficiente ad approvare la fusione per incorporazione di Illimity in Banca Ifis, obiettivo strategico dichiarato dell’operazione.

La fusione tra le due banche “rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di crescita e consolidamento di Banca Ifis nel settore bancario italiano, con l’obiettivo di creare un player più forte nel comparto del credito alle imprese e nei servizi digitali”, spiega Banca Ifis.

Una risposta al patto di consultazione del 27,2%

La modifica, annunciata lunedì 17 giugno, risponde alla mossa agli azionisti di Illimity che, con il 27,2% del capitale in loro possesso, hanno sottoscritto un patto di consultazione che potrebbe rappresentare una minoranza di blocco. Raggiungendo il 60% del capitale, Banca Ifis potrà arginare le loro mosse e consolidare Illimity sotto il profilo contabile e prudenziale.

Nessuna proroga del periodo d’adesione

E per mettere le cose in chiaro, la banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio sottolinea inoltre di non voler prorogare la durata del periodo di adesione all’offerta, che terminerà il 27 giugno. Borsa Italiana ricorda inoltre che le azioni ordinarie Illimity Bank acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 giugno 2025 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Da considerare che, al 17 giugno, sono state presentate 261.840 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 19.152.874, pari al 22,78% delle azioni oggetto dell’offerta.

A Piazza Affari, il titolo Banca Ifis cede lo 0,37% del suo valore a 21,67 euro per azione, mentre Illimity viaggia poco sotto la parità a 3,46 euro. Secondo Equita, se l’offerta non andasse in porto, il titolo della società fondata da Corrado Passera potrebbe perdere circa il 25%.