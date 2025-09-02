Banca Ifis: delisting di Illimity dal 19 settembre, la banca di Corrado Passera dice addio a Piazza Affari

Illimity Bank si prepara al delisting. Dopo il successo dell’opas lanciata da Banca Ifis, la prima operazione andata a buon fine quest’anno nel panorama del risiko bancario italiano, la banca fondata da Corrado Passera dirà ufficialmente addio a Piazza Affari. La data da fissare in rosso sul calendario è quella di venerdì 19 settembre. A dare l’annuncio è Banca Ifis che, attraverso una nota, rende noti i passi avanti compiuti verso l’integrazione tra le due realtà.
Banca Ifis, al via squeeze-out e delisting di Illimity: ecco il calendario
Nella serata di lunedì, l’istituto guidato da Ernesto Fürstenberg Fassio ha annunciato la conclusione del periodo di sell-out dell’operazione lanciata sulle azioni di illimity bank. Secondo i risultati provvisori, sono state portate in adesione all’offerta 2.446.148 azioni, pari al 2,910% del capitale sociale di illimity. Una percentuale che, sommata alle azioni già portate in adesione all’offerta in precedenza e alle azioni proprie detenute da illimity, portano il totale del capitale sociale detenuto da Banca Ifis al 95,398%.
Banca Ifis rende noto poi che si sono verificati i presupposti di legge per l’esecuzione della procedura di squeeze-out – ovvero l’acquisto forzoso delle azioni residue – al termine della quale le azioni di illimity Bank saranno revocate dalla negoziazione in Borsa. Nel dettaglio, la procedura di squeeze-out partirà lunedì 8 settembre e durerà cinque giorni, fino il prossimo 12 settembre. Una settimana dopo, il 19 settembre, avverrà il delisting di illimity da Piazza Affari, previa sospensione delle negoziazioni nelle due sedute precedenti, il 17 e il 18 settembre.