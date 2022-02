Azioni BlackRock, quotazioni del titolo BLK in Borsa

Tutto quello che c’è da sapere per rimanere aggiornati sul mercato finanziario. Informazioni, andamento e grafico in tempo reale sulle quotazioni in borsa dei maggiori titoli sui listini mondiali.

Sede BlackRock

Codice ISIN: US09247X1019

Settore: Finanza

Industria: Responsabili d’investimento



Le azioni di BlackRock sono quotate sul mercato americano al NYSE con il ticker BLK.

Guarda lo storico della quotazione del titolo al NYSE

Descrizione Azienda

BlackRock Inc è una società americana d’investimento e gestione patrimoniale. Ha sede a New York dove è stata fondata nel 1988.

BlackRock è la più grande società di investimento; a gennaio 2022 è arrivata a gestire più di 10 trilioni di dollari di asset. La società opera a livello globale con 70 uffici in 30 paesi e clienti in 100 paesi. Ha circa 16.500 dipendenti, 90 operano in Italia. Nel 2021, BlackRock si è classificata al 192° posto nell’elenco Fortune 500 delle più grandi società americane per fatturato.

Nel 2021 il fatturato è stato di 22 miliardi di dollari con un utile netto di quasi 6 miliardi.

BlackRock offre soluzioni d’investimento nel reddito fisso, nel segmento azionario e monetario, investimenti alternativi e settore immobiliare.

Altro elemento che ha portato al successo BlackRock è il sistema di analisi dei dati Aladdin della BlackRock Solutions. Aladdin è l’acronimo di “Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network”; il sistema è formato da 5.000 mainframe in quattro località sconosciute, che esegue 200 milioni di calcoli a settimana, e da 2 000 specialisti IT, programmatori e analisti di dati che valutano i dati economici e aziendali. Il sistema Aladdin è in grado di calcolare ogni secondo il valore di azioni, obbligazioni, valute estere o titoli di credito in miliardi di portafogli di investimento. Aladdin analizza in tempo reali tutti i dati del mercato economico. BlackRock valuta ogni singolo investimento utilizzando Aladdin. Banche centrali, Ministeri delle finanze e fondi sovrani si sono affidati al sistema Aladdin.

In America la società è leader negli ETF e ETC; in Italia è presente da vent’anni con i prodotti iShares quotati sull’indice ETF Plus della Borsa Italiana.

A causa delle grandi dimensioni e patrimoni gestiti esercita una grande influenza tanto da essere stata definita la più “grande banca ombra del mondo”. BlackRock è uno dei principali azionisti di molte società quotate in borsa come Apple, Microsoft, Google, Jp Morgan Chase, Bank of America, Walt Disney, Bnp, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Chevron, Bp, Deutsche Bank.

BlackRock è quotata alla Borsa di New York dal 1998. Fa parte dell’indice S&P 500. PNC era il maggiore azionista di BlackRock ma ha deciso nel 2020 di uscire dalla società vendendo le sue quote (circa il 25%). Oltre l’80% delle azioni è detenuto da investitori istituzionali. BlackRock è azionista di molti investitori istituzionali che possiedono azioni BLK.

I principali azionisti di BlackRock sono:

The Vanguard Group Inc, 8,07%

Blackrock Inc., 6,68%

Kuwait Investment Authority (Investment Company), 5,27%

Capital Research & Management Co. (World Investors), 5,10%

State Street Corporation, 4,18%

Temasek Holdings Pte Ltd. (Investment Management), 3,36%

Wellington Management Co. LLP, 2,68%

FMR, LLC, 2,13%

Capital Research & Management Co. (International Investors), 2,12%

China Investment Corp. (Investment Management), 2,03%

Mizuho Financial Group, Inc., 2,02%

Managed Account Advisors LLC, 1,92%

Wells Fargo & Company, 1,66%

Geode Capital Management LLC, 1,52%

I maggiori fondi comuni sono:

Washington Mutual Investors Fund, 2,71%

Vanguard Total Stock Market Index Fund, 2,55%

Vanguaurd 500 Index Fund, 1,98%

American Balanced Fund, 1,20%

SPDR S&P 500 ETF Trust, 1,01%

Approfondimento economico e finanziario dell’azienda

BlackRock nasce nel 1988 per mano di Laurence “Larry” Fink e Robert Steven Kapito insieme ad un gruppo di colleghi per fornire ai clienti istituzionali servizi di gestione patrimoniale con ricorso al rischio.

Il progetto iniziale viene finanziato dalla Blackstone con una linea di credito di 5 milioni dollari. La neo-società lavora all’interno di Blackstone come gruppo di gestione finanziaria con il nome di Blackstone Financial Management occupandosi di reddito fisso. In pochi mesi ottengono grandi risultati: nel 1989 il patrimonio è quadruplicato a 2,7 miliardi dollari, nel 1992 sono 17 i miliardi in gestione e 53 miliardi nel 1994.

Nel 1994 Fink e il numero uno di Blackstone, Stephen A. Schwarzman hanno visioni strategiche diverse e le strade si separano. La società, separata da Blackstone, prende il nome di prende BlackRock Inc.

Nel 1995 BlackRock si fonde con la holding bancaria PNC Financial Services ampliando la gestione anche ai fondi azionari.

Nel 1999 si quota alla Borsa di New York a 14 dollari per azione.

Ad agosto 2004 avviene la prima grande acquisizione della società rilevando la holding di State Street Research & Management di MetLife per 325 milioni di dollari in contanti e 50 milioni in azioni.

Nel 2006 acquisisce la Merrill Lynch Investment Management per 9,3 miliardi di dollari.

Ad ottobre 2007 acquisisce il business dei fondi di Quellos Capital Management.

Durante la crisi finanziaria BlackRock aiuta la Federal Reserve nel ripulire i “titoli spazzatura” che si trovano nel portafoglio della Bear Stearns, la banca d’investimento appena salvata dal governo USA. Altri interventi avverrano sui fondi tossici di Citibank, AIG, Fannie Mae e Freddie Mac.

Nel 2009 acquisisce R3 Capital Management assumendo il controllo del fondo da 1,5 miliardi di dollari. A giugno rileva Barclays Global Investors da Barclays per 13,5 miliardi di dollari. Questa acquisizione porta a BlackRock iShares, uno dei principali fornitori di ETF al mondo, diventando così il più grande gestore di risparmio al mondo con oltre 3,350 miliardi di dollari.

Nel 2010 prende il controllo di Helix Financial Group LLC.

Ad aprile 2011 entra nell’indice S&P 500.

Nel 2014 la società arriva a gestire 4.000 miliardi di dollari superando la banca più grande del mondo, la Industrial and Commercial Bank of China come il più grande gestore patrimoniale del mondo.

Nell’agosto 2015 BlackRock acquisisce FutureAdvisor, fornitore di gestione patrimoniale digitale con un patrimonio gestito di 600 milioni di dollari, per 150 milioni di dollari. A novembre viene liquidato l’hedge fund BlackRock Global Ascent, l’unico suo fondo macro, in seguito a forti perdite.

Nel 2017 acquisisce la fintech Cachematrix, azienda di tecnologia finanziaria che semplifica la gestione della liquidità per le principali banche e i loro clienti aziendali.

L’8 gennaio 2018 compra Tennenbaum Capital Partners, società di gestione degli investimenti alternativa. A settembre ottiene le attività di gestione patrimoniale di Citibanamex per 350 milioni di dollari.

Ad aprile 2019 vara il suo fondo di private equity, il Long Term Private Equity in un ottica di diversificazione del portafoglio di investimento.

Nell’agosto avviene la prima operazione di buyout: acquisisce Authentic Brands per 870 milioni di dollari. Authentic Brands possiede Sport Illustrated e gestisce diversi marchi di abbigliamento e le licenze relative ai nomi di molte celebrità, da Elvis Presley a Marilyn Monroe, da Muhammad Alì a Shaquille O’Neal.

Il 5 ottobre 2019 annuncia l’acquisto di eFront Alternative Investment Solutions, fornitore di software per il settore finanziario per 1,3 miliardi di dollari.

A gennaio 2020 PNC vende la sua quota detenuta in BlackRock, valutata 17 miliardi di dollari. A marzo 2020, la Federal Reserve ha scelto BlackRock per gestire due programmi di acquisto di obbligazioni societarie in risposta alla pandemia di coronavirus, la Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) da 500 miliardi di dollari e la Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF). Ad agosto 2020 ottiene dalla China Securities Regulatory Commission l’approvazione per avviare un’attività di fondi comuni di investimento nel paese. Nell’agosto 2021, BlackRock ha creato il suo primo fondo comune di investimento dopo aver raccolto oltre un miliardo di dollari da 111.000 investitori cinesi. La società è diventata così il primo asset manager globale a ad avere il consenso del governo cinese per avviare operazioni nel paese.

Un terzo degli investimenti di BlackRock avviene in Europa. In Italia lo stock di investimenti ammonta a più di 100 miliardi di euro. Nel 2009, a seguito della fusione con Barclays Global Investors, ha ereditato numerose partecipazioni in società italiane, per un totale di circa 8,9 miliardi di euro. Nel 2013 in Germania era l’unica società di investimento straniera che deteneva una partecipazione significativa in tutte le società DAX 30 ed maggiore azionista singolo in un terzo di tutte le società DAX. BlackRock è di gran lunga il maggiore azionista unico nelle società quotate alla Deutsche Börse con in media il 5,3% del capitale azionario di ciascuna società.

Significative partecipazioni azionarie di BlackRock:

In Italia

All’estero