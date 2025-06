Arte ed emissioni di carbonio: per Christie’s una riduzione del 69% rispetto al 2019

Nel 2024, Christie’s, leader nel settore dell’arte e del lusso, ha ottenuto una riduzione dell’11% su base annua delle emissioni di carbonio, secondo il suo quinto “Rapporto sull’Impatto Ambientale” pubblicato, Rispetto all’impronta di carbonio registrata nel 2019, l’anno di riferimento dell’azienda, le emissioni sono diminuite del 69%. Nel 2021, Christie’s è stata la prima casa d’aste internazionale a impegnarsi in obiettivi di sostenibilità e rimane l’unica impegnata ad andare oltre i minimi normativi per perseguire un impatto ambientale più ridotto. Lo scorso anno ha visto l’ambizione dell’azienda di ridurre le emissioni del 90% entro il 2050, convalidata dall’SBTi*.

La riduzione dell’11% è stata ottenuta attraverso:

l’estensione dell’energia rinnovabile al 100% dei nostri edifici;

la collaborazione con i nostri clienti e fornitori per incoraggiare un maggiore utilizzo del trasporto marittimo e su strada;

la collaborazione con i partner di spedizione per migliorare l’efficienza nella distribuzione e promuovere materiali di imballaggio più sostenibili;

la riduzione dei viaggi aerei e automobilistici e l’aumento degli spostamenti in treno;

il miglioramento degli strumenti utilizzati per misurare i dati sulle emissioni.

Riepilogo delle emissioni 2024

Edifici: 4.076 tCO2e (16% delle emissioni totali); energia utilizzata negli edifici, rifiuti, acqua, carta e spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. Nel 2024, le emissioni degli edifici sono aumentate del 3% rispetto al 2023, ma sono diminuite del 58% rispetto all’anno di riferimento 2019. Le iniziative includevano:

Raggiungimento del 100% di energia rinnovabile e piano di mantenimento

Trasferimento nell’edificio Henderson a Hong Kong, a basso consumo energetico (settembre 2024), con una riduzione del consumo energetico di oltre il 40% rispetto al 2023

Installazione continua di apparecchiature a basso consumo energetico

Installazione di sistemi di illuminazione automatizzati nel Regno Unito, con l’intenzione di estendere questo e altri miglioramenti per la riduzione dei consumi energetici a tutte le sedi globali

Miglioramento del riciclaggio dei rifiuti nelle sedi principali, deviando oltre il 90% dei rifiuti dalle discariche

Svolgimento del nostro primo sondaggio sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti

Inoltre:

2.944 tCO2e (12% delle emissioni totali); approvvigionamento IT, data center, poste e telecomunicazioni, rifiuti elettronici e attività su blockchain. Nel 2024, le emissioni IT sono diminuite del 5% rispetto al 2023 e del 73% rispetto al 2019, grazie alle riduzioni delle emissioni di carbonio presso i nostri principali fornitori e data center. Continuiamo a perseguire il nostro approccio costante di migrazione delle applicazioni al cloud, ove possibile.



6.861 tCO2e (28% delle emissioni totali); trasporto merci in entrata e in uscita, visite guidate alle fiere, altre attività di logistica e stoccaggio interne e imballaggio

Nel 2024, le emissioni derivanti dalle spedizioni sono diminuite del 10% rispetto al 2023 e del 59% rispetto al 2019. Il trasporto aereo è stato ridotto del 19% e quello marittimo è aumentato del 79%.

Christie’s Ventures ha recentemente investito nelle pluripremiate casse riutilizzabili ROKBOX e nella sua rete globale di noleggio, ROKBOX LOOP, che riduce i costi di spedizione delle opere d’arte, eliminando al contempo gli sprechi di imballaggio e riducendo le emissioni di carbonio del 90% per viaggio.

5.631 tCO2e (23% delle emissioni totali)

Lo scorso anno le emissioni derivanti dai viaggi sono diminuite del 33% e del 59% rispetto al 2019. Le distanze aeree sono state ridotte del 33%, mentre quelle in treno sono aumentate del 25%. Questi significativi cambiamenti comportamentali sono stati influenzati da:

Il nostro sistema di prenotazione viaggi offre opzioni a basse emissioni di carbonio

I biglietti in business class sono riservati ai voli a lungo raggio e prevalentemente ai voli notturni

L’uso dell’auto è diminuito del 22% e l’uso dei mezzi pubblici è aumentato del 21%

4.837 tCO2e (20% delle emissioni totali); beni e servizi acquistati e beni strumentali.

Si tratta di una nuova categoria introdotta quest’anno per allineare la nostra rendicontazione ai nuovi requisiti di SBTi.

Editoria: 366 tCO2e (1% delle emissioni totali); produzione e distribuzione di materiale stampato

Foto di copertina: Marina Abramović, Performance for the Oceans, 2024. Opera venduta a beneficio di Blue Marine, un’organizzazione benefica impegnata nella protezione degli oceani e nella lotta alla pesca eccessiva, Christie’s Londra, ottobre 2024. Crediti fotografici: Marco Anelli. | © Marina Abramović. Per gentile concessione di Marina Abramović e della Sean Kelly Gallery, New York. DACS 2025