Arte e Blockchain: la democratizzazione in uno dei settori più esclusivi al mondo

L’arte come investimento è stata generalmente riservata a poche élite per centinaia, forse migliaia di anni. Blockchain e NFT stanno rapidamente cambiando questo paradigma per democratizzare l’accesso a uno dei settori più esclusivi al mondo

L’arte è sempre stata oggetto di scambi e speculazioni sin dall’alto medioevo – molto più a lungo delle azioni o delle obbligazioni – ed è un bene legittimo e investibile che rientra nell’ampia categoria delle “alternative” nei servizi finanziari legacy. L’industria ha rapidamente adottato la tecnologia blockchain per affrontare i problemi di trasparenza e provenienza.

Token non fungibili (NFT) e criptoarte, nuova frontiera per i giovani artisti

Con l’avvento dei token non fungibili (NFT) e della criptoarte, da qualche anno stiamo assistendo a un’adozione diffusa della tecnologia decentralizzata in tutto il mondo dell’arte tradizionale, mentre stanno emergendo anche nuovi formati e comunità artistiche dirompenti. Prima dell’implementazione della tecnologia blockchain, la registrazione, la rivendita e il trasferimento della proprietà delle opere d’arte era un processo interamente basato sulla carta. Tutti i musei del mondo, tutte le case d’asta, le gallerie d’arte e gli archivi hanno effettuato la verifica della provenienza manualmente e ciascuno ha utilizzato procedure diverse. Ciò ha comportato processi lunghi, costosi e soggetti a errori, che le case d’asta desideravano trasferire sulla blockchain.

A partire dal 2018, Christie’s New York è diventata la prima casa d’aste a registrare una vendita su una piattaforma blockchain con la vendita da 318 milioni di dollari della collezione Barney A. Ebsworth Una delle collezioni di arte americana del XX secolo più ambite al mondo, la collezione Ebsworth comprendeva opere degli artisti americani di riferimento Edward Hopper e Georgia O’Keeffe, tra gli altri. L’asta dal vivo si è svolta di persona, online e al telefono, ma tutte le transazioni sono state registrate interamente tramite la tecnologia blockchain.

I vantaggi di registrare opere d’arte su una blockchain sono molteplici

La tecnologia Blockchain offerta da varie piattaforme e iterazioni può essere utilizzata per garantire la privacy o l’anonimato tra acquirenti, venditori, pubblico e altri attori del settore. I mercati dell’arte blockchain possono anche creare trasparenza ed equità nelle fasi di offerta e trasferimento e nella capacità di verificare pubblicamente le transazioni. Inoltre, la natura immutabile delle blockchain – dove i dati detenuti pubblicamente non possono essere modificati da nessuna parte – può essere utilizzata per risolvere controversie sulla proprietà o danni.

L’utilità della tecnologia blockchain si estende al mondo dell’arte ben oltre il processo d’asta e comprende:

Diminuzione significativa dei falsi che da sempre affliggono il settore

Scambiare forme di arte digitale che in precedenza erano troppo difficili da scambiare

Promuovere le vendite di arte digitale attraverso una scarsità digitale verificabile

Democratizzare l’accesso agli investimenti nelle belle arti

Tramite la tokenizzazione, i dati contenuti in un file digitale vengono trasformati su una blockchain in token digitali unici aggiungendo identificatori univoci e firme indelebili. Questo processo crea una NFT, che conserva tutti i dati essenziali relativi alla provenienza, ai diritti di proprietà e all’accesso a un’opera specifica. In sostanza, questo processo può frammentare la proprietà di un dipinto in migliaia di pezzi – o più. Gli acquirenti possono acquistare una percentuale tokenizzata di un dipinto nello stesso modo in cui acquisterebbero una percentuale di un’azienda acquistandone le azioni.