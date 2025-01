Art Basel Hong Kong: arte, design, installazioni site-specific ma anche un programma cinematografico

Art Basel Hong Kong, il cui Global Lead Partner è UBS, si svolgerà presso l’HKCEC dal 28 al 30 marzo 2025, con giornate di anteprima il 26 e 27 marzo

Art Basel annuncia ulteriori punti salienti per la sua edizione 2025 a Hong Kong, inclusi dettagli su settori speciali, nonché un ampio programma pubblico di una settimana in sede e fuori sede



Encounters è il settore espositivo dedicato ai progetti su larga scala, presenterà 18 installazioni su larga scala di artisti provenienti da un ampio spettro di aree geografiche. Il settore curato da Art Basel Hong Kong dedicato a progetti su larga scala, presenterà 18 installazioni eccezionali che mettono in primo piano i regni dell’arte digitale, del design e dell’architettura, dei tessuti, della natura e delle interazioni umane. Più della metà delle opere sono state create appositamente per la fiera. Il settore includerà un’installazione site-specific per il terzo anno consecutivo: Lanternfly Ballet di Monster Chetwynd sarà presentato al Pacific Place, con il supporto di Swire Properties, partner ufficiale di offsite Encounters.

Kabinett presenta numero record di 36 gallerie, il settore vede presentazioni tematiche all’interno degli stand principali delle gallerie, con una forte attenzione ai progetti personali della regione Asia-Pacifico e della diaspora asiatica, presentando opere di 21 artisti dell’Asia-Pacifico e 15 provenienti da il resto del mondo.

L’MGM Discoveries Art Prize

Gli artisti selezionati per la prima edizione del MGM Discoveries Prize sono Shin Min, rappresentato da P21; Kayode Ojo, rappresentato da Sweetwater; e Saju Kunhan, rappresentato da Tarq. Il vincitore verrà annunciato durante lo spettacolo presso la lounge MGM e riceverà un premio in denaro di 50.000 dollari da dividere tra l’artista e la sua galleria, insieme all’opportunità per l’artista di esporre il proprio lavoro a Macao. Si tratta di un premio istituito per lo spettacolo e per sostenere gli artisti emergenti, ha svelato i suoi artisti selezionati e la giuria di esperti internazionali. Mettendo in mostra il dinamismo culturale della sua città ospitante, Art Basel Hong Kong presenterà un ampio programma pubblico, sia in loco che fuori sede, inclusi i programmi di film e conversazioni, nonché l’Exchange Circle, accessibile gratuitamente al pubblico alla Convention di Hong Kong e centro espositivo (HKCEC). Inoltre, Art Basel collaborerà con le principali istituzioni culturali M+ e Tai Kwun per una programmazione fuori sede congiunta.

Il programma cinematografico della mostra, curato per la prima volta dall’istituzione artistica indipendente di Hong Kong Para Site, presenterà sette proiezioni e le opere di 30 artisti. Art Basel continuerà la sua collaborazione con il canale video culturale Nowness Asia; e Videotage, una delle principali organizzazioni no-profit della regione dedicata alla videoarte. Lo spettacolo continua ad ampliare il suo sostegno per comprendere campi più creativi e accoglie nuovi partner culturali, tra cui Design Trust, nonché HASS Lab e Tomorrow Maybe. L’Art Basel Shop sarà presente ad Hong Kong per la prima volta, offrendo una selezione di prodotti lifestyle che celebrano e valorizzano l’esperienza Art Basel.

L’edizione 2025 di Art Basel Hong Kong riunirà 240 espositori provenienti da 42 paesi e territori

Tra cui 23 nuovi arrivati, presentando pratiche artistiche che riflettono l’impegno dello spettacolo per la diversità globale e la rappresentanza regionale. Più della metà delle gallerie partecipanti provengono dalla regione Asia-Pacifico, evidenziando il ruolo vitale di Art Basel come piattaforma per la dinamica scena artistica della regione. L’ampio programma pubblico di una settimana, sia fuori sede che in loco, sottolineerà ulteriormente il ruolo di Hong Kong come importante centro culturale.

Ma anche un programma cinematografico

L’istituzione artistica indipendente di Hong Kong Para Site guiderà la direzione curatoriale del programma cinematografico Art Basel Hong Kong 2025. Intitolato “Nello spazio, è sempre notte”, il programma di quest’anno si ispira ai temi affrontati in Vampires in Space (2022) di Isadora Neves Marques, un lungometraggio che sarà presentato durante una proiezione speciale. Il programma cinematografico prevede sette proiezioni che riuniscono le opere di 30 artisti. Presenterà una selezione di cortometraggi che riflettono sull’interdipendenza ecologica, sulla resilienza rispetto ai vincoli sociali sia fisici che mentali, sui desideri umani e su un’indagine sulle realtà tecnologiche che plasmano l’esistenza sempre più ibrida e interconnessa del genere umano.Facendo eco alla direzione curatoriale di Para Site, le collaborazioni con il canale video culturale Nowness Asia e Videotage – una delle principali organizzazioni no-profit della regione dedicate alla video arte – esploreranno argomenti in primo piano anche nella proiezione speciale del lavoro di Neves Marques, con Videotage che dedicherà il suo selezione agli artisti di Hong Kong.