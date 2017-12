Ape social e lavoratori precoci: l’Inps inizia a pagare

Si comincia oggi con i primi beneficiari dell’Ape social, che riceveranno anche gli arretrati, mentre dai primi giorni di gennaio si inizierà a liquidare anche le prestazioni destinate ai lavoratori precoci – Per l’Ape volontario si aspettano ancora gli accordi quadro fra ministeri, Abi e Ania

Novità su anticipo pensionistico e lavoratori precoci. Da oggi, venerdì 22 dicembre, iniziano i primi pagamenti dell’Ape social. Lo comunica l’Inps, precisando che saranno versati anche gli arretrati. I beneficiari, per il momento, sono 9.839, pari al 78% di coloro che hanno presentato domanda entro il 15 luglio.

“Questo risultato è stato possibile grazie all’operazione di liquidazione straordinaria messa in atto dall’Inps a partire dall’11 dicembre”, scrive l’Istituto.

L’Inps continuerà nei prossimi giorni con la liquidazione delle restanti 2.785 domande di prestazione relative al primo scrutinio. I prossimi pagamenti saranno effettuati a partire dal 20 gennaio 2018.

L’Inps, a partire dai primi giorni di gennaio, inizierà a liquidare anche le prestazioni destinate ai lavoratori precoci. I beneficiari riceveranno i primi pagamenti a partire dai primi di febbraio 2018.

Per quanto riguarda l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontario), l’Istituto è in attesa della firma degli accordi quadro fra ministeri, Abi e Ania. Una volta siglati gli accordi, l’Inps, entro i successivi 15 giorni, invierà al Ministero del Lavoro, per la sua approvazione, la circolare interpretativa e pubblicherà un simulatore online che consentirà agli interessati di stimare l’entità del finanziamento richiedibile.