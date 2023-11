Antonietta Braindes, la prima donna all’Accademia delle Belle Arti di Venezia: arte sul solco della tradizione dei vedutisti

Oggi parliamo di un’artista, Antonietta Braindes, la prima donna ad entrare all’Accademia delle belle Arti di Venezia (1867) e divenuta internazionale per la sua curiosità e volontà di far apprezzare la tradizione del Vedutismo, stile precursore della macchina fotografica

In un epoca dove regna la tecnologia e ci si avvia all’intelligenza artificiale che ci introdurrà in un mondo ricostruito e dove l’ arte diventa immateriale (NFT e criptoart) diventa doveroso confrontarsi con le epoche passate, stili e movimenti artistici che hanno donato al mondo tanta bellezza. Per le nuove generazioni l’arte classica pare si tratti di “iconografia” appesa ai muri dei musei o immagini viste in rete e niente di più.

Eppure è dalla storia che nascono le nuove tendenze, i movimenti artistici a seguito di contestazione di altri, come dall’arte figurativa a quella astratta, dalla concettuale a quella povera e infine minimalista. Riprendendo i concetto “immateriale” possiamo constatare che l’arte di oggi rispecchia perfettamente la società in cui viviamo e come affermava il filosofo Bauman, in essa si intessono esclusivamente relazioni “liquide”. Allora penso che possa essere utile con “pillole di storia dell’arte” narrare arte e ricordare artisti che hanno contribuito a raccontare la società nel periodo storico in cui vivevano. Un esempio fra i tanti è stato il Vedutismo, un genere pittorico nato nel sec. XVIII che da Venezia ha conquistato tutta l’Europa e che può essere considerato come un’anticipazione della fotografia e in effetti lo strumento utilizzato da Canaletto e dai vedutisti per realizzare quadri così dettagliati è il precursore della macchina fotografica. Perchè allora non definirlo il precursore dell’arte digitale?

Il successo del vedutismo si sviluppò anche nell’800 con diversi artisti italiani e stranieri che immortalarono Venezia in chiave più romantica e forse in contrasto con la valutazione asettica dell’uomo razionale più identificabile nelle opere del ‘700. Qui parliamo di Antonietta Braindes, la prima donna ad entrare all’Accademia delle Belle Arti di Venezia. Bisogna ricordare che le donne all’epoca in Italia avranno diritto a ricevere un’educazione artistica solamente nel 1875. Brandeis completò con profitto il percorso didattico di cinque anni accademici e il suo nome compare in più voci nell’elenco degli alunni premiati negli “Atti della Reale Accademia di Belle Arti in Venezia degli anni 1866-1872.

Nata nel piccolo villaggio boemo di Miskowitz il 13 gennaio 1848, Antonietta Brandeis perse il padre in tenera età e probabilmente si trasferì poi a nord, a Praga, con la madre vedova. Ad un certo punto negli anni ’60 dell’Ottocento iniziò a studiare pittura con l’artista ceco Karel Javůrek (1815-1909). Sebbene non si sappia nulla delle finanze della famiglia Brandeis durante questo periodo, sarebbe stato insolito per una giovane donna borghese studiare pittura in modo serio; questo suggerisce che forse la madre di Antonietta sperava di fornire a sua figlia un’abilità commerciabile nel mondo delle belle arti. Durante gli anni ’50 e ’60 dell’Ottocento, Praga fu il centro della rinascita nazionale ceca, un movimento culturale il cui scopo era il ringiovanimento della lingua ceca e il recupero di un’identità unicamente ceca dopo secoli sotto il dominio dell’Impero asburgico. L’istruttore di Brandeis, Javůrek, sembra aver simpatizzato con questo movimento, creando dipinti storici basati su momenti significativi cechi, piuttosto che asburgici. Brandeis studiò con Javůrek per un breve periodo, apprendendo senza dubbio le basi della pittura accademica. È probabile che sia stato lui a introdurla anche alle idee artistiche allora correnti in Belgio e Francia, avendo studiato lui stesso con Gustave Wappers alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa e con Thomas Couture all’Ecole des Beaux-Arts di Parigi.

Questa esposizione al romanticismo e al realismo europei avrebbe offerto alla giovane Brandeis una comprensione sofisticata delle questioni estetiche contemporanee

Alla fine degli anni ’60 dell’Ottocento, Antonietta Brandeis lasciò Praga e si trasferì a Venezia con sua madre, che aveva sposato un gentiluomo veneziano. Una volta lì, si iscrisse all’Accademia di belle arti studiando con Michelangelo Grigoletti, Domenico Bresolin, Napoleone Nani e Pompeo Marino Molmenti, tutti pittori accademici tradizionali. Si laureò nel 1872 con numerose lodi al suo attivo e un Premio in pittura di paesaggio. Secondo l’elenco degli Atti della reale Accademia di belle arti di Venezia dell’anno 1872, la Brandeis fu una delle uniche due donne a diplomarsi quell’anno, l’altra era Carolina Higgins, una donna inglese.

L’ammissione delle donne alle accademie di belle arti sponsorizzate ufficialmente in Europa e negli Stati Uniti era rara negli anni ’70 dell’Ottocento, e l’iscrizione a corsi di vita in cui posavano modelle nude era quasi universalmente inaccettabile per le studentesse

Il fatto che Brandeis e Higgins sembrino essere state le uniche donne all’Accademia all’inizio degli anni settanta dell’Ottocento tende a suggerire che partecipassero alle stesse lezioni dei loro compagni di classe maschi. Infatti Brandeis viene citato per un premio nello “studio del nudo”. Dopo la laurea, Brandeis iniziò a intraprendere la carriera di paesaggista a Venezia. Nel 1873 espose quattro dipinti all’esposizione annuale di novembre all’Accademia; questi includevano un ritratto, due paesaggi e una veduta del Canal Grande commissionata da una donna inglese. Sebbene non ci sia traccia di chi fosse questa donna inglese, è forte la tentazione di pensare che potrebbe essere stata qualcuno che Brandeis ha incontrato tramite la sua compagna di classe Carolina Higgins.

Porta della Carta del Palazzo Ducale, 1886. Tela di Antonietta Brandeis

Nel corso dei decenni successivi, Antonietta Brandeis sembra aver esposto regolarmente alle mostre annuali dell’Accademia, ma la sua attenzione principale era sempre più rivolta alla pittura di scene veneziane (vedute) che attiravano la folla sempre numerosa di visitatori di Venezia. Si specializzò in dipinti su scala relativamente piccola di monumenti della sua città adottiva e gradualmente entrò a far parte di una comunità di artisti espatriati che condividevano questo interesse. Tra i suoi amici c’erano l’artista peruviano Federico de Campo e molti artisti spagnoli allora residenti a Venezia come Mariano Fortuny, Martin Rico e Rafael Senet. Va inoltre notato che alla fine del XIX secolo Venezia era diventata una tappa fissa per tutti i pittori particolarmente affascinati dal colore e dalla luce. Alcuni, come gli americani Walter Gay e John Singer Sargent, vi trascorsero mesi o addirittura anni, mentre altri vi si recarono semplicemente regolarmente, come Pierre-August Renoir e Claude Monet. Tuttavia, quasi tutti i pittori che hanno viaggiato attraverso l’Europa hanno fatto almeno un viaggio per vedere l’ambiente unico di Venezia.

Antonietta Brandeis -Figure presso il Molo con la Libreria, oltre la Punta della Dogana

Più importanti per pittori come la Brandeis erano i viaggiatori che venivano come turisti e volevano un souvenir da portare a casa con sé. Verso la fine del XIX secolo la tradizione aristocratica del Grand Tour era stata notevolmente democratizzata dalla rivoluzione industriale, che non solo aveva creato una nuova classe mercantile ricca, ma aveva fornito la ferrovia come mezzo per viaggiare comodamente su lunghe distanze. Venezia non era più la provincia esotica dell’aristocrazia europea, ma una città che attirava romantici borghesi da tutto il mondo. Le immagini della città della Brandeis erano particolarmente apprezzate dai visitatori austriaci e inglesi. Brandeis dipinse anche almeno tre pale d’altare conosciute, tutte per chiese nell’attuale Croazia meridionale. Alla fine degli anni ’70 dell’Ottocento, quando ricevette l’incarico iniziale, la costa dalmata della Croazia aveva legami commerciali e culturali con l’Italia risalenti all’Impero Romano; tuttavia, fu la regione circostante la Repubblica di Venezia ad essere più influente nel XIX secolo. Durante questo periodo, il nuovo vescovo di Spalato (Spoleto), Marko Kalogjera, fu attivamente coinvolto nella costruzione di nuove chiese in Croazia e nel rinnovamento di quelle più antiche, ed è probabile che fu determinante nell’assumere pittori veneziani per una serie di commissioni. Infatti, Michelangelo Grigoletto, uno degli insegnanti di Brandeis all’Accademia, aveva precedentemente ricevuto una commissione per un dipinto in una chiesa parrocchiale nella città di Vodice. Data la posizione remota, non sorprende che il vescovo Kalogjera si sia rivolto a Venezia per assumere artisti per grandi progetti nelle città di Blato e Smokvici.

Antonietta Braindes – Madonna della Salute 1880

Le tradizioni religiose della pittura veneziana sono chiaramente evidenti nella Madonna col Bambino e San Vito di Brandeis nella chiesa di San Vito a Blato. Antonietta Brandeis ha anche realizzato due dipinti per la chiesa di Nostra Signora del Carmelo nella vicina città di Smokvici. Una presenta un’altra sacra conversazione, questa volta con Santa Lucia, Sant’Antonio da Padova e San Rocco. L’altra è una pala d’altare raffigurante la Presentazione di Cristo al Tempio. Questi tre dipinti di grandi dimensioni devono essere stati iniziati nel 1879 o 1880 e probabilmente terminati diversi anni dopo. In concomitanza con le principali commissioni di pale d’altare, Brandeis continuò a produrre molte vedute per i viaggiatori a Venezia. Fece anche numerosi viaggi a Firenze, Bologna e Roma dove dipinse paesaggi urbani di scene architettoniche e urbane con motivi classici e rinascimentali.

La popolarità del suo lavoro fu ulteriormente accresciuta dalla produzione di cromolitografie dei suoi dipinti, probabilmente a partire dalla fine degli anni Ottanta o Novanta dell’Ottocento

Ampliò ulteriormente il suo mercato nel 1880 quando espose tre dipinti all’Esposizione Internazionale di Melbourne. Nella vita personale Antonietta sposò Antonio Zamboni il 27 ottobre 1897; Zamboni era un cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, originariamente fondato dal Duca di Savoia nel 1572, ma strettamente affiliato al Regno d’Italia appena unito alla fine del XIX secolo.

Antonietta Brandeis -Gondola vicino a Santa Maria della Salute

L’entusiasmo di Brandeis per Venezia sembra essere un po’ diminuito nel 1900, quando venne citata la sua affermazione di essere ancora “straniera” a Venezia, e non partecipò più ad alcuna mostra italiana, ma inviò tutti i suoi dipinti a Londra. La prima associazione di Brandeis con i collezionisti inglesi sembra essersi evoluta in una relazione che le è stata utile per molti decenni. Rimase tuttavia a Venezia fino alla morte del marito nel 1909, anno in cui si trasferì a Firenze. La storia completa della vita di Antonietta Brandeis rimane sconosciuta, ma sembra che sia stata una donna che sfidò le convenzioni sociali su molti livelli: come donna che studiava in un’accademia quasi esclusivamente maschile; come una donna di origine ebraica di origine boema che lavora in un mondo cattolico; e come artista donna espatriata che trova amicizia nella colonia artistica decisamente patriarcale di pittori spagnoli a Venezia. Dopo la sua morte nel 1926, la maggior parte del patrimonio di Brandeis fu ceduto all’Ospedale degli Innocenti di Firenze, che oggi rimane il principale archivio di lavoro.