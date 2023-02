Amarone Opera Prima: alla Gran Guardia di Verona il 4 e 5 febbraio 64 vini top rivelano il millesimo 2018

Si riparte con le degustazioni invernali dei maggiori produttori. Entra nella fase finale l’iter della candidatura della tecnica della messa a riposo delle uve della Valpolicella a patrimonio immateriale Unesco. Tutte le aziende presenti a Amarone Opera Prima

Torna alla tradizionale collocazione invernale, Amarone Opera Prima l’evento di punta della denominazione organizzato dal Consorzio vini Valpolicella a Verona: il 4 e il febbraio al Palazzo della Gran Guardia all’ombra dell’Arena sfilano 64 aziende per celebrare il millesimo 2018 dell’Amarone ovvero del re della Valpolicella.

In apertura della due giorni di Amarone Opera Prima, nel corso della conferenza stampa inaugurale verranno presentati i dati di mercato della denominazione, il valore del ricambio generazionale e prospettive dell’enoturismo in Valpolicella. A seguire riflettori puntati sull’ultimo step della candidatura della tecnica secolare dalla messa a riposo delle uve della Valpolicella a patrimonio immateriale dell’Unesco, con i contributi di Pier Luigi Petrillo, professore e direttore della cattedra Unesco sui Patrimoni culturali immateriali dell’Università Unitelma Sapienza di Roma e di Elisabetta Moro, professoressa ordinaria di Antropologia culturale dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Al talk show intervengono Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, Gianmarco Mazzi, sottosegretario al ministero della Cultura, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto e Damiano Tommasi, sindaco di Verona.

Entra nella fase finale l’iter della candidatura della tecnica della messa a riposo delle uve della Valpolicella a patrimonio Unesco

L’iter della candidatura entra ora nella fase finale con la presentazione ufficiale del dossier che successivamente sarà trasmesso ai ministeri della Cultura e dell’Agricoltura e alla Commissione nazionale per l’Unesco (organismo interministeriale che fa capo al ministero degli Affari esteri), che entro il 30 marzo dovrà scegliere la candidatura italiana da inviare a Parigi per la complessa valutazione da parte dell’Unesco. Subito dopo si aprono le porte alle degustazioni presso gli stand delle aziende che si protrarranno il giorno successivo, fino alle 19.30.

Sono oltre 2400 tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori le aziende che ruotano attorno al mondo Amarone su un territorio di produzione che si estende in 19 comuni della provincia di Verona, dalla Valpolicella fino alla città scaligera che detiene il primato del vigneto urbano più grande dello Stivale, 8600 ettari di vigneto e un giro d’affari di oltre 600 milioni di euro, di cui più della metà riferiti alle performance dell’Amarone. È l’istantanea del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella che, con oltre l’80% di rappresentatività, tutela e promuove la denominazione in Italia e nel mondo.

Valpolicella: 8600 ettari di vigneto e un giro d’affari di oltre 600 milioni di euro, di cui più della metà riferiti all’Amarone.

Tre le aree che identificano l’ampia superficie di produzione: la zona Classica, (Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Fumane, Marano e Negrar); la zona Valpantena, comprendente l’omonima valle; la zona DOC Valpolicella, con Verona, Illasi, Tramigna e Mezzane. Le varietà autoctone che danno vita ai vini delle denominazioni vini Valpolicella sono: Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. I vini della denominazione sono il Valpolicella doc, il Valpolicella Ripasso doc, l’Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella entrambi docg.

Le aziende presenti a Amarone Opera Prima

ACCORDINI IGINO

ACCORDINI STEFANO

ALBINO ARMANI VITICOLTORI DAL 1607

BENEDETTI CORTE ANTICA

CASA VINICOLA BENNATI

BERTANI

BOLLA

BOSCAINI CARLO

BOTTEGA S.P.A.

BRONZATO

CA’ BOTTA

CA’ DEI FRATI

CA’ DEL SETTE VINI

CA’ LA BIONDA

AZIENDA AGRICOLA CAMERANI MARINELLA

CANTINA VALPANTENA

CANTINE RIONDO

CASA SARTORI 1898

GERARDO CESARI

CLEMENTI

CORTE FIGARETTO

COSTA ARÈNTE

DOMÌNI VENETI

FALEZZE DI LUCA ANSELMI

FATTORI

FLATIO

I TAMASOTTI

ILATIUM MORINI

LA COLLINA DEI CILIEGI

LAVAGNOLI

LE GUAITE DI NOEMI

LUCIANO ARDUINI

MANARA

MASSIMAGO

MIZZON

MONTE CASTELON

MONTE DEL FRÀ

MONTE ZOVO – FAMIGLIA COTTINI

MONTECI

CANTINE GIACOMO MONTRESOR

NOVAIA

PASQUA VIGNETI E CANTINE

ROCCA SVEVA

ROCCOLO GRASSI

SALVATERRA

SAN CASSIANO

SAN RUSTICO

SANTA SOFIA

SANTI

SECONDO MARCO

SELÙN DI MARCONI LUIGI

TALESTRI

TENUTA SANTA MARIA DI GAETANO BERTANI

TENUTE FALEZZA

TERRE DI LEONE

TEZZA – VITICOLTORI IN VALPANTENA

TINAZZI

TORRE DI TERZOLAN

VALENTINA CUBI

AZ. AGR. VIGNA ‘800

VIGNETI DI ETTORE

VILLA SAN CARLO WINE

ZENI 1870

ZÝMĒ