Acea lancia l’ottava edizione del programma alternanza scuola-lavoro “Generazioni per il Futuro” 

Parte l’edizione 2025 del progetto di alternanza scuola-lavoro del Gruppo Acea, che coinvolge 350 studenti delle scuole superiori in Lazio, Toscana, Umbria e Campania. Un’iniziativa pensata per formare i giovani e orientarli verso il futuro professionale

Parte il progetto 2025 di alternanza scuola-lavoro del gruppo Acea, “Generazioni per il Futuro”, che rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto), come previsto dai programmi ministeriali. Questa ottava edizione, realizzata in collaborazione con il Consorzio Elis in continuità con i programmi precedenti, coinvolge circa 350 studenti delle classi quarto e quinto di 11 scuole superiori in Lazio, Toscana, Umbria e Campania, le regioni in cui la multiutility romana è presente.

Il progetto offre ai ragazzi l’opportunità di entrare nel vivo delle realtà aziendali del gruppo, esplorando da vicino i settori e le dinamiche di business. Gli studenti delle classi IV parteciperanno al “Challenge Lab”, un laboratorio interattivo dove potranno affrontare sfide reali e trovare soluzioni creative, applicando metodologie di project management. Le idee migliori, quelle più originali e praticabili, verranno premiate alla fine del percorso.

Per gli studenti delle classi V, il progetto si concentra sull’avvicinamento al mondo del lavoro. Attraverso un modulo di orientamento, impareranno a conoscere i profili professionali più richiesti e a costruire un curriculum vitae vincente, per poi affrontare colloqui con gli HR delle società del Gruppo.