Accadde Oggi: il 19 novembre 1969 il leggendario Pelé segna il suo gol numero mille

Allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, O Rei entra nella storia del calcio mettendo a segno su rigore la sua millesima rete ufficiale fra le partite giocate con il Santos e con la nazionale brasiliana. A fine della sua leggendaria carriera le marcature totali saranno 1.281

Il 19 novembre 1969 è un giorno storico per il mondo del calcio. Oggi si celebra l’anniversario dei mille gol raggiunti da uno dei più grandi (se non il più grande) calciatori di tutti i tempi: Edson Arantes do Nascimento o più semplicemente Pelé.

Il millesimo gol di Pelé

Il 19 novembre del 1969, allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, si gioca la sfida tra i padroni di casa del Vasco da Gama e il Santos, squadra in cui milita da sempre l’idolo più grande di tutto il Brasile.

Dopo mezz’ora di gioco, l’arbitro concede un calcio di rigore agli ospiti. O Rei, si presenta sul dischetto per calciare ma non si tratta di un rigore qualsiasi. In caso marcatura, infatti, Pelé raggiungerebbe un nuovo record storico: il gol numero mille in una carriera, a 29 anni, già piena di successi e gloria avendo vinto tutto con il Santos (Libertadores e Intercontinentali) e soprattutto con la nazionale brasiliana (due Coppe del Mondo).

Prima di poter calciare il rigore ci vogliono cinque minuti per far sistemare tutti dietro la porta del portiere del Vasco Edgardo Andrada. Pelé non si fa distrarre dall’attesa e con la solita naturalezza segna: è il trionfo del ragazzino cresciuto nel comune di Bauru, nello Stato di San Paolo.

In trionfo

Dopo il gol, Pelé fu portato in trionfo e l’arbitro dovette sospendere la partita. Esistono due versioni sul seguito della partita: alcuni affermano che l’incontro si concluse lì, mentre altri sostengono che proseguì regolarmente, con la vittoria del Santos per 2-1, naturalmente.

“Per l’amore di Dio, gente mia, ora che tutti mi state ascoltando, faccio un appello speciale a tutti – disse O Rei alla folla che lo acclamava – aiutate i bambini poveri, aiutate gli abbandonati. È il mio unico appello in questo momento speciale per me”.

La notizia dei mille gol di Pelé fa il giro del mondo mentre il Brasile celebra il suo eroe nazionale. Durante questa giornata, accade un altro evento: l’equipaggio dell’Apollo 12 atterra sulla Luna, con l’uomo che calpesta per la seconda volta la superficie lunare. Ma ai brasiliani questa notizia non interessa. La mattina seguente, i giornali brasiliani titolano: “Luna: già vista. Pelé: mai visto”.

Quanti gol ha segnato Pelé?

C’è molta discussione su quanti gol abbia effettivamente segnato O’Rei. A quel tempo, soprattutto in Brasile, spesso venivano conteggiati gol segnati anche durante le amichevoli o in partite non ufficiali.

A fine carriera, i gol ufficialmente accreditati al Re saranno in tutto 1.281 in 1363 partite. Lo stesso Pelé dichiarava, invece, 1.283 marcature mentre il Guinness dei primati gliene assegna 1.279. In gare ufficiali secondo la FIFA ha messo a segno 757 reti in 816 incontri con una media realizzativa pari a 0,93 gol a partita.

I due grandi campioni moderni, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sono ancora lontani dal raggiungere quota 1.000 gol con il primo a quota 865 e il secondo fermo a 832.

Eppure, secondo il poeta brasiliano Mário De Andrade, “non è difficile segnare mille goal come Pelé. È difficile segnare un goal come Pelé”.

Pelé è morto il 29 dicembre 2022 all’età di 82 anni dopo una lunga malattia ma il suo ricordo e le sue gesta leggendarie resteranno in eterno scolpite nella storia del calcio.