Addio a Pelè, leggenda del calcio, il più forte di tutti, tre volte campione del mondo, oltre 1.280 gol

Dopo lunga malattia, Pelè, leggenda del calcio brasiliano ed internazionale, è morto oggi all’ospedale Einstein di San Paolo per un tumore al colon

Pelè, detto O Rei, il più forte calciatore del mondo con oltre 1.280 gol e tre campionati mondiali vinti con la maglia del Brasile, la maggior icona del calcio internazionale n’è andato all’età di 82 anni. E’ morto all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato da prima di Natale. Era malato da tempo e alla fine purtroppo il cancro al colon l’ha messo ko. Lo piange disperatamente tutto il Brasile e in particolare il Santos, da cui partì e maturò la sua straordinaria avventura, ma lo piange l’intero mondo del calcio.

Edson Arantes do Nascimento, come in effetti si chiamava Pelè, era balzato agli onori della cronaca internazionale a soli 17 anni quando in Svezia vinse il suo primo Mondiale che festeggiò senza trattenere le lacrime. Da allora ha vinto altri due Mondiali (è stato l’unico al mondo ad averne vinti tre) e non ha mai perso la corona del più forte al mondo, insidiata solo più tardi dagli argentini Maradona e Messi.