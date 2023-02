Zelensky al Parlamento Ue: “Questa è la casa della libertà, è la nostra casa, “. Ovazione per il presidente

Il presidente Ucraino Zelensky è stato accolto al Parlamento Ue dove ha ringraziato tutti gli europei. “Kiev vincerà e sarà nella Ue”

Applausi scroscianti e ripetuti per Volodimir Zelensky al Parlamento Ue. A un anno dall’invasione russa il presidente ucraino è a Bruxelles e parla al Parlamento Ue. È venuto per ringraziare, per chiedere il sostegno alla resistenza ucraina, per proseguire e accelerare il percorso dell’ingresso dell’Ucraina nella Ue. Lo ha accolto la presidente Roberta Metsola. Più tradi il presidente ucraino incontrerà i leader europei riuniti nel Consiglio straordinario.

Zelensky alla Ue: “Difendiamo l’Europa, questa è la nostra casa”

“Grazie a tutti in Europa per sostenere l’Ucraina in questa battaglia storica. Grazie Roberta perché difendi il modello europeo che è anche il modello ucraino, grazie a tutti perché avete dato prova di voler difendere l’ambizione dell’Europa di essere la casa della giustizia e della libertà. Il giorno dopo l’invasione russa siete stati pronti a difenderci e 6 giorni dopo avete portato avanti il sostegno all’ingresso dell’Ucraina nella Ue. Ciò ci ha reso ancora più determinati a resistere” sono state le parole del presidente ucraino Volodimir Zelensky.

“Oggi ringrazierò i leader europei riuniti nel Consiglio straordinario. L’Europa – ha proseguito Zelensky nel suo discorso al Parlamento europeo – si sta liberando dai lacci della dipendenza delle importazioni di energia da Mosca. Si sta difendendo da servizi segreti russi che si stanno infiltrando ovunque. L’Ucraina si sta difendendo e sta, al contempo, cercando di riformarsi per entrare nella Ue. L’Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L’Ucraina vincerà e diventerà membro dell’Ue, una Ue che vince. Dobbiamo difendere l’integrazione europea. Gloria a tutti gli ucraini che si battono. Slava Ukraini”, ha concluso il leader ucraino.

Metsola a Zelensky: “Ora nuovi aiuti, sistemi a lungo raggio e jet”

“Conosciamo il sacrificio che il vostro popolo ha sopportato per l’Europa e dobbiamo onorarlo non solo con le parole ma anche con i fatti”. Così la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola aprendo la sessione plenaria. “Con fondi per il tuo popolo, con l’aiuto nella ricostruzione e l’addestramento delle tue truppe. Con attrezzature militari e sistemi di difesa. E, ora, gli Stati devono considerare, rapidamente, come passo successivo, fornire sistemi a lungo raggio e i jet necessari per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata”, ha aggiunto Metsola.

La visita in Parlamento si è concluso con gli inni ucraino e europeo e applausi scroscianti. Coda di polemiche di Giorgia Meloni sull’invito a Zelensky da parte di Macron a Parigi: “E’ stata inopportuna. La nostra forza deve essere l’unità”. Il presidente francese Emmanuel Macron risponde: “Non ho commenti da fare sulle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni. Ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo. La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione” dell’Ucraina, “perché – ha aggiunto – abbiamo anche condotto insieme questo processo. Penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole per i colloqui diplomatici”.