World’s Best Vineyards 2022: vince Cantina Antinori nel Chianti classico come cantina più bella al mondo

Cinquecento esperti di tutto il mondo hanno premiato la cantina progettata nel 2012 dall’architetto Casamonti per aver coniugato funzionalità e bellezza estetica, basso impatto ambientale e risparmio energetico

E’ italiana, la più bella cantina al mondo 2022: è quella realizzata dai Marchesi Antinori e progettata dall’architetto fiorentino Marco Casamonti a San Casciano Val di Pesa, vicino Firenze. A decretarlo la World’s Best Vineyards 2022, la prestigiosa classifica che raccoglie le cantine più suggestive da tutto il mondo.

La Voting Academy, composta da oltre 500 intenditori di vino, sommelier ed esperti di viaggi e turismo, si è espressa in tal senso valutando la qualita’ dell’esperienza complessiva, l’atmosfera, la cucina, le attività, il panorama, il personale e il rapporto qualità prezzo. “La cantina Antinori – si legge nelle motivazioni dell’assegnazione del premio – è stata progettata per coniugare funzionalità produttiva e bellezza estetica. Ricoperta da vigneti e nascosta tra ulivi e boschi, si distingue per il basso impatto ambientale e l’alto risparmio energetico. Essa simboleggia lo storico e profondo legame tra la famiglia Antinori e l’antico territorio vitivinicolo del Chianti Classico che da sempre ha accolto i vigneti della famiglia. In sette anni di lavoro, la cantina è stata realizzata su progetto dell’architetto Marco Casamonti, fondatore dello studio Archea Associati, con l’ingegnerizzazione di Hydea, seguendo le indicazioni della famiglia Antinori. La cantina è visitabile dal pubblico lungo un percorso enologico, degustativo, architettonico e artistico”.

“Questo importantissimo premio ci riempie di soddisfazione – commenta Marco Casamonti -. È un riconoscimento prima di tutto per la committenza, la Famiglia Antinori, che ha creduto in un così ambizioso e innovativo progetto, ma anche per l’immagine del nostro Paese nel mondo e per tutto il design italiano”.

Marco Casamonti, Fondatore della Archea Associati di Firenze, ha firmato numerosi edifici contemporanei in Italia e all’estero, fra cui i restyling dei nuovi stadi di Tirana e Udine, la Biblioteca comunale di Nembro (Bergamo), l’ampliamento e riqualificazione della sede Perfetti Van Melle di Lainate nei pressi di Milano, il Yanqing Grape Expo nei pressi di Pechino, il Li Ling World Ceramic Art City in Cina, il complesso residenziale Colle Loreto a Lugano, il recupero e la trasformazione dell’Ex Magazzino Vini di Trieste di Eataly, il recupero e la trasformazione del Mercato Centrale di La Valletta a Malta. Attualmente in costruzione c’è anche la cantina Changri-La a Penglai (Cina) e il nuovo centro sportivo della Fiorentina.