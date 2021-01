Weekend da freddo polare: sotto zero anche Roma e Napoli

Nel fine settimana ci sarà il sole su quasi tutta l’Italia, ma con temperature che precipiteranno anche di 10-15 gradi, soprattutto di notte e al Centro Sud.

Ci sarà sì il sole, ma con temperature polari. Anche al Centro-Sud. Anzi, la particolarità dell’ondata di gelo siberiano che si abbatterà sull’Italia nel fine settimana è proprio il crollo del termometro al Centro-Sud: se infatti al Nord fa da settimane molto freddo e venerdì 15 ha ripreso a nevicare sulle montagne, da Roma in giù la colonnina di mercurio precipiterà improvvisamente di 6-7 gradi (ma anche di 15 in alcune zone), soprattutto nei valori minimi che scenderanno sotto lo zero. Così, tra le città più fredde di questo weekend troveremo facilmente proprio la Capitale ma anche Firenze, Napoli, Ancona, Bari, Catanzaro che di giorno a stento saliranno sopra i 5-6 C mentre di notte scenderanno sotto lo zero di 2-5 C con forti gelate diffuse.

Gran freddo anche al Nord, con valori massimi appena sopra lo zero, ma come detto questa non è una novità: sopra i 1.600 metri di altitudine le temperature, di notte, potrebbero scendere anche al di sotto dei -20 gradi, complici forti venti, presenti anche in pianura e in collina, che aumenteranno la percezione del freddo. In compenso non è previsto maltempo, anzi per tutto il fine settimana sarà il sole a farla da padrone quasi ovunque, eccezion fatta per qualche nevicata in Abruzzo e Molise (anche a bassa quota) nella giornata di sabato, mentre domenica il tempo diventerà nuvoloso in molte Regioni, ma senza significative precipitazioni, a parte su Puglia e Sicilia dove potrebbe piovere copiosamente.

Lunedì torna il sole quasi ovunque e si rialzeranno leggermente le temperature, ma farà ancora molto freddo, da Nord a Sud. Idem martedì, con sole e temperature minime sotto zero quasi ovunque, mentre mercoledì il clima dovrebbe tornare ad essere più mite, anche se arriverà pure una nuova ondata di maltempo, con neve in montagna al Centro-Nord e piogge soprattutto sul versante tirrenico.