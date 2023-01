Webuild: si aggiungono altri progetti al mega business in Australia con Clough. Potrebbe entrare anche Waitsia

Oltre ai porgetti già delineati, Webuild sta per definirne altri strategici con l’australiana Clough che prevedono oltre 1.000 posti di lavoro. Waitsia Gas Project Stage 2 è tra i più probabili

Ci sono altri progetti nel cassetto di Weibuld che riguardano l’Australia, mercato strategico per la ex-Salini Impregilo e secondo nel mondo dopo l’Italia. Sta ulteriomente prendendo corpo la mega acquisizione dell’australiana Clough, la testa di ponte per Webuild in un mercato che prevede investimenti in infrastrutture per 300 miliardi di euro: si stanno aggiungendo nuovi progetti, tra i quali molto probabilmente ci sarà anche quello strategico del giacimento di gas di Waitsia.

All’interno dell’accordo tra Webuild e i Deloitte Administrators di Clough Limited, ci sono al momento i progetti che le due aziende hanno già in partecipazione. Ma non erano ancora stati inclusi altri progetti che al momento sono ancora in capo alla sola australiana e per i quali fino ad ora non ci sono state indicazioni sul loro destino. Il titolo Webuild a Piazza Affari quota 1,68 euro, in calo dell’1,93% in seduta, e in rialzo del 13,50 % negli ultimi 5 giorni.

In che cosa consiste il progetto Waitsia Gas 2 ?

Webuild non ha dato dettagli riguardo questi ultimi, ma è molto probabile che uno dei progetti che verrà incluso sarà quello relativo al Waitsia Gas Project Stage 2, vicino a Dongara, nell’Australia occidentale, secondo una ricostruzione di Firstonline dal sito australiano.

L’obiettivo dello sviluppo della fase 2 di Waitsia è contribuire alla fornitura stabile di GNL per soddisfare la crescente domanda globale, oltre che per continuare a fornire gas domestico. Il progetto comprende un impianto di trattamento del gas da 250 TJ/giorno e relativi gasdotti di raccolta distribuiti su un’area con un raggio di circa 10 km nell’Australia occidentale. Il giacimento di gas di Waitsia è classificato come uno dei più grandi giacimenti di gas mai scoperti onshore in Australia e si prevede che porterà significativi benefici economici alla regione del Mid-West sia durante la fase di costruzione che operativa.

Altri progetti stanno per essere inclusi

L’inclusione di altri progetti nel perimetro dell’accordo è allo studio. Webuild sta per finalizzare un accordo “per estendere il perimetro di acquisizione ad ulteriori progetti, salvaguardando la continuità del business della società, la consegna di opere di qualità ai committenti e soprattutto salvaguardando le competenze uniche ed il know how del personale”, dice un comunicato aggiungendo che sarà “garantita la continuità dei progetti strategici di Clough e di più di 1.000 posti di lavoro”.

Webuild ha già raggiunto un’intesa con Clough che prevede l’acquisto di un perimetro base costituito dall’organizzazione centrale di Clough in Australia (con uffici, brand, credenziali, qualifiche, senior management, personale di sede, ecc) e delle quote nei progetti di Snowy 2.0 (il più grande progetto idroelettrico del Paese) e Inland Rail. Webuild si è impegnata a erogare a Clough (che riportava a giugno scorso un backlog ordini di circa 2,1 miliardi, a cui si aggiungono circa 2,7 miliardi di progetti per i quali la società è risultata migliore offerente) un finanziamento sino a 30 milioni dollari australiani, pari a circa 20 milioni di euro.

Che cosa significa l’acquisizione di Clough per Webuild

Le trattative con Clough hanno avuto una serie di stop and go. Ma ora è diventata la piattaforma del Gruppo Webuild per introdursi in Australia, un mercato con un ambizioso programma di investimenti in infrastrutture stimato in 300 miliardi nel 2022-2025. Attualmente l’Australia è il secondo più grande mercato di riferimento per Webuild dopo l’Italia, con un portafoglio ordini da 8,9 miliardi di euro ordini, inclusi progetti per i quali Webuild è risultato preferred bidder.

Con oltre 1.800 occupati, Webuild sta espandendo le proprie attività in Australia. Recentemente ha consegnato la Airport Line a Perth, un servizio ferroviario che collega i sobborghi orientali con il Central Business District attraverso l’aeroporto. Parteciperà alla costruzione della linea Sydney Metro-Western Sydney Airport, che collegherà la città al nuovo aeroporto, e sta lavorando al North East Link, la sezione mancante della circonvallazione di Melbourne. Partecipa al consorzio risultato preferred bidder per la costruzione di una sezione di Inland Rail, progettata per migliorare il trasporto merci tra Brisbane e Melbourne.

Clough, fondata a Perth nel 1919, è tra le principali aziende in Australia nel settore. I suoi progetti storici principali includono il primo grattacielo a Perth e il primo grande tunnel autostradale sotterraneo in Western Australia.