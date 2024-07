Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking amplia l’offerta nei private markets

Nuova soluzione dedicata alla clientela Hnwi e Uhnwi

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Intesa Sanpaolo.

La Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione della clientela High Net Worth Individual e Ultra High Net Worth Individual un’esclusiva proposta di investimento nell’ambito del Private Debt, attraverso una finestra di collocamento riservata.

Da anni l’offerta di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking nel segmento dei Mercati Privati ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze di rendimento e diversificazione della clientela più evoluta, attraverso un’offerta ampia e diversificata che fa leva sulla capacità di selezionare opportunità di valore per la clientela particolarmente sofisticata. Le soluzioni offerte dalla Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo intendono intercettare i driver di crescita dell’economia reale supportando, con equity o credito, i piani di sviluppo di importanti realtà nazionali e internazionali.

Il percorso intrapreso da diversi anni intende portare alla nostra clientela un’offerta continuativa di soluzioni, fino ad oggi riservate esclusivamente a clienti istituzionali, che vanno progressivamente a cogliere opportunità di investimento nei differenti segmenti dei Mercati Privati e nei mutevoli contesti di mercato.

Il nuovo fondo alternativo iCapital CVC Capital Solutions III attualmente in collocamento rappresenta un’opportunità di investimento in un segmento di forte crescita come quello del Private Debt (area che detiene masse globali gestite per 1.600 Mld$ e rappresenta il 12% del totale dei mercati non quotati, con un tasso di crescita medio annuo del 14%, nel periodo 2006-2023).

iCapital CVC Capital Solutions III ha l’obiettivo di ricercare rendimenti elevati ma con un rischio prossimo al credito, in un orizzonte di lungo termine, attraverso un portafoglio diversificato di strumenti di finanziamento di società con modelli di business consolidati e operanti in settori difensivi, principalmente strumenti di debito junior europei negoziati privatamente sul mercato primario. Il fondo ha già in larga parte investito le risorse raccolte in un’ampia varietà di settori, tra cui – ad esempio – tecnologia, servizi finanziari, servizi al consumo e salute.

CVC Capital Partners è leader mondiale negli investimenti nei mercati privati, vanta oltre 40 anni di esperienza e detiene 193 Mld€ di masse in gestione, di cui 42 Mld€ nel credito.

Gianluca Serafini, Condirettore Generale e Responsabile Area di Coordinamento Marketing, Prodotti e Modello di Business di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ha commentato: “Dal 2016 gli investimenti nei mercati privati e nell’economia reale rappresentano per la nostra clientela più patrimonializzata un’opportunità strategica, capace di soddisfare la ricerca di rendimento e diversificazione. Per questo continuiamo a ricercare nuove soluzioni, selezionando di volta in volta partner internazionali, riconosciuti e, grazie alle nostre competenze, i clienti possono investire insieme a importanti operatori istituzionali, in operazioni rilevanti sul mercato, attraverso offerte esclusive. Investire in mercati alternativi costituisce un’opportunità particolarmente interessante per chi ricerca rendimenti al di fuori dei mercati quotati, beneficiando della capacità di questi fondi di estrarre maggior valore dalle aziende”.