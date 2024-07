Olimpiadi di Parigi 2024: le medaglie olimpiche e paraolimpiche adornate con ferro della “Dame de Fer”

Venerdì 26 luglio Parigi sarà nuovamente capitale olimpica dei Giochi. le medaglie come “gioielli” sono state ideate e realizzate pensando alla Torre Eiffel, simbolo di Parigi

Per la prima volta nella storia dei Giochi, ogni medaglia olimpica e paralimpica è adornata con un pezzo altamente simbolico e di inestimabile valore: il ferro originale della Torre Eiffel.

Eretta per stupire il mondo alla Mostra Universal del 1889, la Torre Eiffel è interamente realizzata un tipo speciale di ferro noto come ferro “pudding”. Prodotto nelle fucine e negli altiforni di Pompeo in Lorena, la ghisa prodotta riducendo il minerale di ferro viene raffinato mediante un’operazione chiamato “puddellaggio”. Rimuovendo il carbonio in eccesso ancora presente nella ghisa, il ferro risultante è quasi puro ed estremamente forte.

Metallo provenente dai lavori di ristrutturazione

Nel corso del XX secolo la struttura della Torre Eiffel è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione. Certo gli elementi metallici furono rimossi dalla Dame de fer e sono stati conservati con cura da sempre. Per i Giochi Olimpici e Paralimpici Parigi 2024, la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel regala questi veri e propri pezzi di storia di Parigi e della Francia una seconda prospettiva di vita.

Medaglie realizzate come gioielli

Nel 1889, la Torre Eiffel fu presentata come la fiore all’occhiello dell’Esposizione Universale organizzata per celebrare il centenario della Rivoluzione francese. Per celebrare il ritorno del campioni 100 anni dopo l’ultima estate Giochi in Francia, ci sono anche le medaglie di Parigi 2024 concepiti come veri e propri gioielli.

In linea con il suo desiderio di rafforzare i legami tra sport, cultura e patrimonio, Parigi 2024 si è avvalsa dell’esperienza del gioielliere francese Chaumet. Fondato nel 1780, il gruppo LVMH company, Premium Partner di Parigi 2024, è il primo gioielliere nella storia dei Giochi ad averlo l’onore di creare il design dell’Olimpico e medaglie paralimpiche. Famoso in tutto il mondo per la sua competenza, eleganza e incarnazione del francese artigianato, Chaumet porta la medaglia nel mondo dell’alta gioielleria con un design basato su tre ispirazioni: l’esagono, luminosità e l’ambientazione.

Olimpiadi e le Paralimpiadi nei simboli dei Giochi

Anche i giochi della città condivideranno la stessa competizione dei giochi, i monumenti più belli di Parigi saranno trasformati in una vetrina sportiva. Questo desiderio di portare l’Olimpico e anche i Giochi Paralimpici sono più vicini al riflesso nei simboli dei Giochi. Dopo aver rivelato un singolo emblema, una coppia di mascotte, un aspetto comune dei Giochi e un design unico della torcia, era ovvio

che dovevano farlo le medaglie olimpiche e paralimpiche condivididendo così un volto comune: il fianco con il ferro della Torre Eiffel.