Olimpiadi, guida a Parigi 2024: programma, curiosità, costi. Quante medaglie può vincere l’Italia?

Tutto pronto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Più di 10 mila atleti gareggeranno in 32 sport di cui 4 inediti. Tra le novità, la sfilata sulle barche lungo la Senna e le medaglie con un pezzo della Torre Eiffel. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla XXXIII edizione dei Giochi

L’attesa è finita, ecco le Olimpiadi. I Giochi Olimpici Estivi si svolgono a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Sarà la terza volta nella storia della capitale francese, esattamente 100 anni dopo l’ultima edizione del 1924 (la prima fu invece nel 1900).

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono i primi Giochi dopo le restrizioni causate dal Covid-19, e vedranno un’importante partecipazione pubblica e mediatica. Le gare si svolgeranno in 19 giorni, con calcio e rugby che hanno già aperto le danze il 24 luglio. La Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici si tiene il 26 luglio ed è una novità assoluta: nessuna parata allo stadio. Per la prima volta, le delegazioni sfilano lungo il fiume della capitale francese, la Senna. Quasi 100 barche ospitano gli atleti. L’Italia è la 91ª nazione a sfilare, condividendo l’imbarcazione con Israele e Giamaica.

Per tutta la durata dei Giochi la sicurezza sarà massima. La città sarà praticamente off-limits, divisa in zone “grigie” e “rosse”: in queste aree sarà possibile accedervi solo con accrediti o QR code con giustificativo. Il centro sarà bloccato da 44 mila barriere metalliche e molte fermate della metropolitana saranno chiuse. Per le prossime tre settimane, la sicurezza sarà garantita da 30 mila poliziotti e gendarmi, che aumenteranno a 45 mila durante la cerimonia d’apertura, insieme a 20 mila guardie di sicurezza private e 10.000 soldati per la “Operazione Sentinelle”.

La mascotte della manifestazione è l’Olympic Phryge, ispirata ai tradizionali copricapi frigi, simbolo di libertà e della Repubblica francese. Finite le Olimpiadi seguiranno le Paralimpiadi dal 28 agosto all’8 settembre.

Ecco la guida alle Olimpiadi di Parigi 2024 in otto punti con qualche curiosità.

Tutti i numeri delle Olimpiadi

Saranno presenti 10.714 atleti provenienti da 205 nazioni, che competeranno in 32 discipline attraverso 329 eventi sportivi. A causa delle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina, gli atleti russi e bielorussi gareggeranno da neutrali sotto la bandiera dell’Ain (Atleti Individuali Neutrali). Sarà presente anche la squadra olimpica dei rifugiati. L’Italia, con un record di 403 atleti (7° nella classifica delle squadre più numerose), punta a superare le 40 medaglie ottenute a Tokyo 2021. I portabandiera italiani saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.

L’atletica leggera è lo sport con il maggior numero di partecipanti (2.132 atleti), seguita dal nuoto (857), canottaggio (503) e hockey su prato (454). Lo sport con la presenza minore è la Bmx con 25 atleti (13 uomini e 12 donne).

Gli Stati Uniti hanno la delegazione più numerosa con 591 atleti. Quattro nazioni sono rappresentate da un solo atleta: Belize, Liechtenstein, Nauru e Somalia. Raggiunta quasi la parità di genere, con 5.842 uomini e 5.633 donne in competizione. La maggior parte degli atleti alloggerà al villaggio olimpico, situato tra Saint-Denis, Saint-Ouen e l’Isola di Saint-Denis, che si estende su 52 ettari e ospiterà quasi 14.500 persone. Costruito in sette anni, è composto da 82 edifici, 3.000 appartamenti e 7.200 stanze (con letti completamente riciclati e in cartone). Il villaggio offre numerosi servizi, tra cui una sala da pranzo con 3.200 posti, un centro fitness aperto 24 ore su 24, un policlinico di 3.500 metri quadrati, uno studio dentistico, un centro multireligioso, lavanderie, un salone di bellezza e un minimarket. Altri villaggi sono situati a Chateauroux, Lille, Marsiglia e Tahiti per gli atleti di tiro a segno, basket (turno eliminatorio), pallamano, vela e surf.

Parigi 2024: 32 sport presenti, 4 novità assolute

Per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha ufficializzato un elenco di 32 sport. Tra le discipline presenti ci sono l’atletica leggera, il nuoto, la ginnastica (artistica, ritmica e trampolino elastico), il calcio, il ciclismo (BMX, su pista e su strada, mountain bike), e molti altri sport tradizionali come il judo, la lotta, il pugilato e la scherma.

Sono quattro gli sport inediti: la breakdance, il surf, l’arrampicata sportiva e lo skateboard. Ci sono anche due nuove varianti sportive, il basket 3×3 e il rugby a 7, che aggiungeranno un tocco moderno e dinamico al programma dei Giochi. Questi cambiamenti sono stati apportati per avvicinare le Olimpiadi alle nuove generazioni, integrando sport urbani e di grande attrattiva per i giovani.

Le medaglie olimpiche con un tocco di Torre Eiffel

Chi arriverà sul podio si porterà a casa anche un pezzo di storia delle città. Ogni medaglia di Parigi 2024 sarà, infatti, adornata con un pezzo di ferro originale proveniente dalla Torre Eiffel. Questo metallo è stato rimosso durante i lavori di ristrutturazione del XX secolo e conservato con cura nel tempo. La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel ha donato questi pezzi storici per dare loro una nuova vita in occasione dei Giochi.

Le medaglie, concepite come veri e propri gioielli, sono state disegnate dalla storica gioielleria parigina Chaumet, che vantava tra i suoi clienti storici anche Gustave Eiffel. Ogni medaglia contiene 18 grammi di ferro della Torre e presenta un design esagonale a simboleggiare la Francia. Sul retro, è raffigurata Nike, la dea greca della vittoria, insieme al Pantheon, la Torre Eiffel e lo Stadio Panathinaiko, simboli dei giochi di Atene. Le medaglie paralimpiche includono anche la data di inizio e di fine dei giochi in Braille. Le medaglie pesano tra 455 e 529 grammi, hanno un diametro di 85 millimetri e uno spessore di 9,2 millimetri. Le medaglie d’oro sono composte dal 98,8% di argento e dall’1,13% di oro, mentre le medaglie di bronzo sono realizzate con una lega di rame, zinco e stagno. In totale, per questi Giochi saranno assegnate 5084 medaglie.

Ma quanto valgono le medaglie olimpiche? In Italia, il Coni è particolarmente generoso con i premi destinati agli atleti che raggiungono il podio olimpico. I compensi lordi sono di: 180 mila euro per una medaglia d’oro, 90 mila per la medaglia d’argento e 45 mila per quella di bronzo. E negli altri Paesi? Alcuni offrono premi sostanziosi, soprattutto quelli con minori probabilità di vincere molte medaglie: se gli Stati Uniti offrono 35 mila euro per chi vince un oro, Hong Kong offre, invece, circa 700 mila euro per la conquista del metallo più prezioso. Anche Singapore e Taiwan premiano abbondantemente i loro atleti, rispettivamente con 650 mila euro e 550 mila euro per un oro. Il paese europeo più generoso per la vittoria è invece la Serbia che offre 200 mila euro.

Quante medaglie può vincere l’Italia?

L’Italia si prepara ad affrontare la spedizione francese con la più folta delegazione di sempre, 403 atleti. Grandi sono le aspettative e le ambizioni. Tra gli appuntamenti più attesi, ci sono gli atleti azzurri che difenderanno il loro titolo olimpico. Marcell Jacobs è pronto a competere nei 100 metri, mentre Gianmarco Tamberi cercherà di confermare il suo dominio nel salto in alto. I marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano saranno sotto i riflettori, così come la staffetta maschile 4×100 con Filippo Tortu e Leonardo Fabbri nel lancio del peso. Irma Testa proverà a migliore il suo Bronzo di Tokyo nel pugilato femminile. Nadia Battocletti, reduce dalla storica doppietta agli Europei di Roma, Yeman Crippa nella maratona, e Lorenzo Simonelli nei 110 metri ostacoli sono tra i nomi da seguire. Larissa Iapichino, Sara Fantini, Chituru Ali e Valentina Trapletti completeranno una squadra di atletica ricca di talenti. Attesa anche per i nuotatori Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato. Grande assente sarà il numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner che ha dato forfait all’ultimo minuto a causa di una tonsillite. Non dimentichiamo poi le squadre di scherma, pallavolo e pallanuoto, tutte con obiettivi da podio.

Il Coni ha fissato tre obiettivi principali per i Giochi: confermare l’Italia tra i primi dieci nel medagliere, superare il numero di medaglie ottenute a Tokyo 2020 (quaranta) e, se possibile, diventare la prima nazione europea nel medagliere. Storicamente, l’Italia è sempre stata nella Top 10 del medagliere, con poche eccezioni, e prevede di mantenere questo status anche a questi Giochi.

A Parigi 2024, saranno assegnate medaglie in 329 gare, contro le 339 di Tokyo 2020. Le previsioni suggeriscono che l’Italia potrebbe raggiungere il sesto posto nel medagliere totale, al pari del Giappone, e il settimo nel medagliere “graduato”, che considera il numero di medaglie d’oro. Secondo le analisi degli esperti, l’Italia potrebbe riuscire a vincere 11 medaglie d’oro (più di Tokyo) ma restando tre medaglie sotto il record assoluto di Los Angeles.

Parigi 2024: i prezzi dei biglietti

Per le Olimpiadi di Parigi 2024, i biglietti hanno prezzi che variano da 24 a 950 euro, con alcuni eventi speciali come le cerimonie che possono costare fino a 2700 euro. Per le cerimonie speciali i biglietti partono da 82 euro. Inoltre, sono disponibili pacchetti hospitality con prezzi che vanno da 459 a 3600 euro, offrendo esperienze premium e VIP.

Più di un milione di biglietti è stato venduto a 24 euro, e quasi il 50% dei biglietti aveva un prezzo massimo di 50 euro. Inoltre, quasi un terzo dei biglietti per gli eventi di medaglia è stato venduto a 100 euro o meno. I biglietti per eventi molto richiesti, come il nuoto e il basket, raggiungono il massimo prezzo di 980 euro. Alcuni eventi, come le finali di scherma o il beach volley, hanno prezzi compresi tra 90 e 420 euro.

Finora, sono stati venduti oltre 8,6 milioni di biglietti, superando il record di 8,3 milioni stabilito ad Atlanta. Gli organizzatori prevedono che le vendite potrebbero superare i dieci milioni.

Quanto costano le Olimpiadi di Parigi

Il budget iniziale per le Olimpiadi di Parigi 2024 era di 6,8 miliardi di euro, ma le spese attuali sono salite a circa 8,8 miliardi, con la previsione di un possibile aumento fino a 12 miliardi (si stima 11,8 miliardi di euro). Il costo finale sarà confermato solo dal rapporto della Corte dei Conti, previsto per l’autunno del 2025.

Il finanziamento proviene per il 96% da fonti private: 1,2 miliardi dal CIO, altrettanti dagli sponsor e 1,4 miliardi dalla vendita dei biglietti. I restanti 4,4 miliardi sono coperti in gran parte dallo Stato e destinati alla costruzione di tre grandi infrastrutture olimpiche. Il costo pubblico previsto era inizialmente di 3,2 miliardi ma è aumentato a 4,4 miliardi a causa dell’inflazione e delle esigenze di sicurezza. L’investimento pubblico include miglioramenti infrastrutturali come il prolungamento della metropolitana e l’ammodernamento delle strade.

Nonostante l’aumento dei costi, le Olimpiadi di Parigi 2024 sono considerate tra le più sostenibili della storia. Il costo finale vicino ai 12 miliardi dovrebbe essere simile a quello di Tokyo 2021, ma comunque notevolmente inferiore rispetto ai circa 45 miliardi delle edizioni di Pechino e Rio. L’indotto economico è previsto tra 9 e 11 miliardi di euro, con il 70% derivante da organizzazione e cantieri e il 30% dal turismo. Si stima che 11,5 milioni di turisti visiteranno Parigi, generando un giro d’affari di 16,5 miliardi di euro.

Olimpiadi: dove vederle tra tv e streaming

In Italia, le Olimpiadi saranno trasmesse su diverse piattaforme sia televisive che di streaming. La Rai offrirà una copertura in chiaro di 360 ore, disponibile anche in streaming gratuito su Rai Play. Rai 2 sarà la rete olimpica e manderà in onda le gare dalle 7 del mattino alle 23. Discovery+ sarà l’unica piattaforma a offrire il 100% delle gare olimpiche, includendo ogni singola sfida e evento, dalle batterie alle finali. Per una copertura completa, Eurosport sarà disponibile via satellite su Sky e in streaming su diverse piattaforme tra cui Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. I canali Eurosport saranno visibili su Sky con 10 canali dedicati, Now con Eurosport 1 ed Eurosport 2, TIMvision con 14 canali, Dazn con 8 canali e su Prime Video con un abbonamento mensile a Discovery+.

Programma Olimpiadi: date e orari delle principali gare

Ecco alcune delle principali gare in programma delle Olimpiadi di Parigi 2024:

28 luglio

21:45: Finale fioretto individuale donne

29 luglio

21:19: Finale 100m dorso uomini

31 luglio

20:30: Finale 100m Stile Libero donne (Nuoto)

22:22: Finale 100m Stile Libero uomini (Nuoto)

1 agosto

07:30: Finale Marcia 20km uomini

09:20: Finale Marcia 20km donne

19:10: Finale a squadre fioretto donne

3 agosto

12:00: Finale singolo femminile Tennis

21,20: Finale 100m donne

4 agosto

12:00: Finale singolo maschile Tennis

21:50: Finale 100m uomini

5 agosto

19:00: Finale Salto con l’asta uomini

8 agosto

08:00: Finale Maratona uomini

20:00: Finale Salto in lungo donne

20:30: Finale 200m uomini

9 agosto

07:30: Finale 10km Nuoto di fondo uomini

18:00: Finale Calcio maschile

19:45: Finale Staffetta 4x100m uomini

10 agosto

13:00: Finale Pallavolo uomini

19:10: Finale Salto in alto uomini

21:30: Finale Basket uomini

22:30: Finale Beach Volley maschile

11 agosto

08:00: Finale Maratona femminile

13:00: Finale Pallavolo Donne

14:00: Finale Pallanuoto Uomini

15:30: Finale Basket Donne

20:00: Cerimonia di chiusura

Curiosità: La gara di marcia maschile sui 20 km e le gare di nuoto di fondo (10 km femminile e maschile) sono le competizioni più mattiniere delle Olimpiadi di Parigi 2024, con inizio fissato per le 7:30. Al contrario, l’incontro che inizierà più tardi è la finale di pugilato femminile nella categoria dei 60 kg, programmata per le 23:06 del 6 agosto. L’ultimo evento in programma sarà la finale di basket femminile, che si svolgerà l’11 agosto alle 15:30, poi alle 20 la Cerimonia di chiusura che metterà fine a queste Olimpiadi parigine. I prossimi Giochi Olimpici Estivi si terranno nel 2028 a Los Angeles.

Ecco il calendario completo delle Olimpiadi.