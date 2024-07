Accordo Bei – Simest: oltre 90 milioni di euro per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Le risorse saranno attivate da un finanziamento Bei a Simest da 46 milioni euro. L’accordo mira a promuovere due priorità strategiche, quali l’economia verde e l’innovazione

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Simest.

Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane in Europa tramite investimenti innovativi e sostenibili. Questi sono gli obiettivi principali dell’accordo siglato oggi a Roma dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e Simest.

Nel dettaglio, Bei concederà a Simest un finanziamento da 46 milioni di euro che permetterà alla Società per l’Internazionalizzazione delle imprese di veicolare risorse aggiuntive a condizioni agevolate per promuovere l’espansione di Pmi e e Mid Cap italiane all’interno dell’Unione europea. Questo consentirà loro di accedere a finanziamenti a medio lungo termine a condizioni più competitive, così da poter sostenere i loro progetti di internazionalizzazione. L’operazione contribuirà a promuovere investimenti nell’economia reale per oltre 90 milioni di euro.

L’accordo mira a promuovere due priorità strategiche, quali l’economia verde e l’innovazione, a cui sono destinate quasi la metà delle risorse messe a disposizione da Bei.

Parallelamente alla stipula del contratto di finanziamento, è stato sottoscritto un accordo che prevede la messa a disposizione da parte di Bei di un servizio consulenza tecnica totalmente gratuito (a valere sulle risorse del programma “InvestEU Advisory hub”) volto a favorire l’identificazione e la strutturazione da parte Simest di progetti green e innovativi, e a monitorarne l’impatto.

Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei, ha commentato: “Questo accordo non solo contribuirà a rafforzare la competitività internazionale delle imprese italiane, ma anche a migliorarne l’impronta ambientale grazie ai nostri servizi di advisory.”

L’amministratrice delegata di Simest, Regina Corradini D’Arienzo, ha dichiarato: “L’accordo di finanziamento sottoscritto oggi dà il via alla prima attività congiunta tra Simest e la Banca europea per gli investimenti finalizzata a favorire investimenti sostenibili per accrescere la competitività internazionale delle imprese italiane. Tutto ciò per permettere di rendere ancora più incisiva l’azione di supporto della diffusione del Made in Italy sui mercati globali, fornendo liquidità agevolata con focus sulle PMI italiane”.

Informazioni generali

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria di lungo termine dell’Unione europea e i suoi azionisti sono gli Stati membri. Finanzia investimenti validi in grado di contribuire agli obiettivi strategici dell’UE. I progetti della Bei rafforzano la competitività, stimolano l’innovazione, promuovono lo sviluppo sostenibile, migliorano la coesione sociale e territoriale sostenendo nel contempo una transizione giusta e rapida verso la neutralità climatica. Negli ultimi cinque anni, il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per più di 58 miliardi di euro.

Finanziato dall’InvestEU Advisory Hub, il programma di consulenza Green Gateway è stato istituito dalla BEI per assistere le istituzioni finanziarie nell’accelerazione dei prestiti per progetti di azione climatica e sostenibilità ambientale nell’ambito dei finanziamenti erogati dalla BEI. Il programma di consulenza Green Gateway ha due aree di intervento principali: degli strumenti online e un programma di consulenza bilaterale. Gli strumenti online includono uno strumento di verifica dell’ammissibilità verde, il Green Checker, e una e-library con linee guida e casi di studio sui criteri di eleggibilità verdi. Il programma di consulenza bilaterale fornisce capacity building, analisi di mercato e supporto alle banche per accelerare ed incrementare i prestiti verdi a PMI, Mid Cap, e entità pubbliche. Attualmente, sei istituti finanziari in Italia hanno beneficiato del servizio di consulenza bilaterale del Green Gateway.

Simest è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all’estero. SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Opera attraverso tre linee di attività: Finanziamenti agevolati, Partecipazioni al capitale e Supporto all’Export.