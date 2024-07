Kamala Harris, arriva l’endorsement più importante: Barack e Michelle Obama “orgogliosi di appoggiarla”

Per Kamala Harris è arrivato l’atteso endorsement di Barack e Michelle Obama: “Kamala ha visione, forza e carattere, sarà una candidata fantastica”

Per Kamala Harris è arrivato anche l’ultimo endorsement, quello più atteso e più importante. L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle hanno dato il loro sostegno pubblico a Harris come candidata del Partito Democratico. Dopo l’annuncio del ritiro di Biden, il fatto che gli Obama non avessero immediatamente preso posizione aveva attirato l’attenzione dei media americani.

L’endorsement di Obama a Kamala Harris

L’endorsement è arrivato attraverso una telefonata, che è stata registrata e pubblicata sui social network, in cui i coniugi Obama parlano al telefono con quella che è, per il momento di fatto (per l’ufficialità bisognerà attendere la convention democratica del 19-22 agosto) la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

“Abbiamo chiamato per dirti che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di darti il nostro sostegno e di fare tutto ciò che potremo per farti vincere queste elezioni e vederti nello Studio Ovale”, dice Barack Obama nella telefonata a Kamala Harris.

Michelle Obama ha aggiunto: “Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza, Kamala, che sono orgogliosa di te. Questo sarà un evento storico”, ha aggiunto.

I’m so proud of my girl, Kamala. Barack and I are so excited to endorse her as the Democratic nominee because of her positivity, sense of humor, and ability to bring light and hope to people all across the country. We’ve got your back, @KamalaHarris! pic.twitter.com/xldcZeDXuS — Michelle Obama (@MichelleObama) July 26, 2024

Harris li ha ringraziati per la loro amicizia e ha detto che non vede l’ora di “arrivare e di essere in viaggio” con loro nei tre mesi di campagna elettorale. “Questo significa così tanto per me. Non vediamo l’ora di compiere questa impresa con voi due, Doug e io. E di uscire, di essere in viaggio”, ha affermato la vicepresidente Usa durante la telefonata. “Ma più di tutto, voglio solo dirvi che le parole che avete detto e l’amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi. Significa così tanto. E ci divertiremo anche in questo, non è vero?” ha aggiunto.

“Kamala ha più di un curriculum. Ha la visione, il carattere e la forza che questo momento critico richiede”, hanno scritto gli Obama su X, dove hanno pubblicato la telefonata avuta luogo mercoledì. “Non abbiamo dubbi che Kamala Harris abbia esattamente ciò che serve per vincere queste elezioni e dare il massimo per il popolo americano. In un momento in cui la posta in gioco non è mai stata così alta, ci dà tutti motivo di sperare”.

L’endorsement dell’ex presidente e della moglie era di fatto l’ultimo che mancava alla lunga lista di nomi di peso del partito democratico che nel corso dei giorni hanno dato il loro endorsement a Kamala Harris, tra i quali Hillary e Bill Clinton, l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader del partito al Senato Chuck Schumer.