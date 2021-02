Vodafone e Disney lanciano lo smartwatch per bambini

Arriva Neo: lo smartwatch di Vodafone e Disney pensato per i più piccoli che coniuga design, funzionalità e divertimento – Permetterà ai più giovani di muovere i primi passi nel mondo digitale e ai genitore di rimanere sempre connessi con i propri figli

Vodafone e Disney presentano Neo, lo smartwatch per i più piccoli con alcuni dei personaggi più popolari firmati Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Un dispositivo dotato di connettività, design e performance pensato per aiutare i bambini a familiarizzare con il mondo digitale. Il tutto in piena sicurezza e controllo da parte dei genitori.

L’orologio digitale è il risultato della collaborazione tra Vodafone e Disney, con la partecipazione di Yves Béhar, rinomato designer, e del suo team di fuseproject, che grazie alla sua esperienza ha dato un ulteriore contributo alle competenze del team di prodotto di Vodafone Smart Tech.

Per il lancio di Neo, Vodafone e Disney hanno unito la loro esperienza nella tecnologia e nell’intrattenimento per realizzare un dispositivo completo, in grado di coniugare funzionalità, design e divertimento. Il risultato è uno smartwatch adatto ai membri più piccoli della famiglia, ma anche ai genitori che avranno la possibilità di restare in contatto con i propri figli attraverso chiamate, chat, videomessaggi ed emoji.

Il suo funzionamento è molto semplice. Una fotocamera frontale integrata, con capacità pari a 5MP, permette ai piccoli di immortalare le loro avventure, il tracker di attività e il contapassi registrano i movimenti così da incentivarli a muoversi impostando anche degli obiettivi da raggiungere.

Un ottimo alleato dei genitori. Attraverso Vodafone Smart App, i familiari avranno il controllo totale, impostando la lista dei contatti fidati, eventi e promemoria, gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la “Modalità Silenziosa” e controllando la posizione del dispositivo. Invece, il calendario e il meteo daranno ai bambini la possibilità di una maggiore indipendenza.

Disponibile in due colori: menta e oceano. Certificato IP68, Neo ha un’autonomia di 24 ore (48 se in stand-by). Inoltre, è governato dal sistema operativo Android nella sua versione open source.

Inoltre, i piccoli utenti possono personalizzare Neo scegliendo il proprio “assistente personale” fra i celebri personaggi Disney. Da Minnie a Elsa, da Buzz Lightyear a Darth Vader, fino all’Avenger con l’armatura, e il Bambino della serie The Mandalorian, noto anche come Baby Yoda. Inoltre, Neo dà la possibilità di cambiare in ogni momento il personaggio selezionato e divertirsi con un’attività a tema con tanto di effetti sonori. L’orologio sarà poi costantemente aggiornato con altri personaggi ed esperienze.

Per il debutto, Vodafone ha varato una nuova campagna, del tutto fuori dal comune, con protagonista il modello di fama mondiale David Gandy. Il celebre modello, sarà diretto da un fotografo speciale, Lil’ J-Peg, di soli otto anni che sarà accompagnato da un team di produzione costituito da soli bambini. Durante lo shooting, il modello è invitato a interpretare alcuni dei personaggi più amati dei film d’animazione. Il compito di Gandy consiste nel mostrare in che modo Neo offra ai bambini maggiore indipendenza garantendo, però, la sicurezza di restare connessi con i propri genitori.

Dal 24 febbraio 2021, Neo è disponibile in tutti i negozi Vodafone, nel canale eshop Vodafone (voda.it/neo), nei negozi MediaWorld e a breve anche su mediaworld.it, Coop e Carrefour a cui si aggiungeranno successivamente altri partner. Il prezzo è di 199 euro e include tre mesi di servizio, terminati questi si pagherà 4.99 euro al mese.

“Neo è perfetto come “primo passo” tecnologico per un bambino – ha commentato il modello David Gandy – perché consente a figli e genitori di divertirsi insieme, offrendo indipendenza ai piccoli e maggiore tranquillità agli adulti. Il servizio fotografico dimostra la possibilità di divertire i bambini lasciandoli liberi di esprimere la loro creatività: è un’esperienza che non dimenticherò!”.

“Nulla è più importante del restare in contatto con i nostri bambini – ha dichiarato Lutfu Kitapci, Managing Director, Vodafone Smart Tech -. Unendo la superiorità e l’affidabilità della nostra rete con la più grande società di intrattenimento al mondo e un prodotto dal design all’avanguardia, Neo offrirà il meglio in termini di connettività, design e performance”.