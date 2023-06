Virgin Galactic: il lancio del primo volo spaziale commerciale con tre italiani a bordo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

La compagnia guidata da Richard Branson debutta con il primo volo spaziale commerciale. A bordo di Galactic 01 tre italiani: Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi, ufficiali dell’Aeronautica militare e Pantaleone Carlucci del CNR Italia. Obiettivo della missione è la ricerca scientifica

Tutto pronto per il primo volo spaziale commerciale. Oggi, alle 17:00 (ora italiana), salvo imprevisti, Virgin Galactic, compagnia creata dal magnate Richard Branson, lancerà il suo primo volo spaziale commerciale suborbitale dallo Spaceport America nel New Mexico. Grande curiosità in Italia perchè a bordo dell’aeroplano a razzo VSS Unity per la missione Galactic 01 ci saranno tre connazionali: Walter Villadei e Angelo Pandolfi, ufficiali dell’Aeronautica Militare insieme a Pantaleone Carlucci del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Oltre a loro, ci saranno anche i due piloti e Colin Bennett, istruttore della Virgin Galactic e veterano dei voli suborbitali organizzati dall’azienda.

🇮🇹 Ciao, #Galactic01!



Meet the crew from the @ItalianAirForce & @CNRSocial_. On June 29, they will take-off to conduct more than a dozen experiments in space, which will examine how microgravity effects the human body and other materials. Learn more about their roles and sign… pic.twitter.com/1CKq2FTKtn — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 26, 2023

Il volo di Galactic 01

Virgin Galactic opera utilizzando un sistema aereo-spaziale composto da un’aereo madre pilotato da due piloti che decolla da una pista e un aereo a razzo autonomo. Il veicolo spaziale VSS Unity sarà trasportato a un’altitudine di 15 chilometri. Successivamente, si staccherà dall’aereo-madre e accenderà il suo motore a razzo per salire fino a 90 chilometri, seguendo una traiettoria a forma di parabola. Durante la fase più alta della parabola, a bordo si esperimenterà una condizione di assenza di peso, nota come microgravità. In questo momento, gli occupanti dell’astronave potranno sperimentare la sensazione di fluttuare liberamente senza l’effetto della forza di gravità terrestre. Inoltre, da un’altitudine di oltre 80 chilometri, hanno la possibilità di osservare la curvatura del pianeta Terra.

L’obiettivo della missione di Galactic 01

Galactic 01 organizzerà la missione suborbitale Virtute 1 con l’obiettivo di condurre ricerca scientifica sulla microgravità. Durante i 90 minuti di volo, verranno effettuati 13 esperimenti per raccogliere dati sulle tute spaziali e sui sensori presenti in cabina. Gli esperimenti includeranno la misurazione dei livelli di radiazione nella mesosfera e lo studio del comportamento di liquidi e solidi in condizioni di microgravità. La cabina del veicolo spaziale VSS Unity sarà appositamente allestita come laboratorio scientifico suborbitale, offrendo un ambiente ottimale per la ricerca e consentendo all’equipaggio di interagire con le strumentazioni indossabili.

Il ruolo dei tre italiani a bordo

Nella fase di microgravità entreranno in azione gli esperimenti scientifici che riguarderanno i tre italiani a bordo. Il Colonnello Villadei ricoprirà il ruolo di comandante della missione “Virtute 1”. Si occuperà degli esperimenti a gestione passiva e indosserà una tuta ultratecnologica per raccogliere dati biometrici e monitorare le risposte fisiologiche. Sarà responsabile dell’esecuzione della ricerca, e questo volo spaziale fa parte del suo addestramento da astronauta in vista di una futura missione spaziale orbitale sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il Tenente Colonnello Angelo Landolfi, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazioni in Medicina Subacquea e Iperbarica, Medicina Legale, Salute Pubblica e Medicina Preventiva, nonché Studi Strategici Militari Internazionali, avrà il compito di misurare le performance cognitive in microgravità e studiare il modo in cui liquidi e solidi si mescolano in queste condizioni. Pantaleone Carlucci, ingegnere tecnico e pilota con esperienza nel campo dell’ingegneria di strumentazione scientifica su piattaforme aeree, lavora presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. A bordo, si occuperà di condurre test utilizzando sensori multipli per monitorare la frequenza cardiaca, le funzioni cerebrali e altri parametri vitali durante il volo spaziale e in un ambiente di microgravità.

Dove seguire la missione

Sarà possibile seguire lo streaming della preparazione del lancio sul sito di Virgin Galactic e sul canale YouTube della compagnia. La diretta sarà anche coperta attraverso aggiornamenti in tempo reale su Twitter. L’inizio della diretta è prevista a partire dalle 16.30 (ora italiana). La partenza del volo, salvo imprevisti, è programmata per le ore 17.

Qui sotto il canale YouTube per la diretta.

L’inizio del turismo spaziale

I voli di Virgin Galactic sono destinati al nuovo turismo spaziale ma danno anche la possibilità di avviare attività scientifiche e tecnologiche. La missione Virtute-1 rappresenta la prima iniziativa commerciale con queste caratteristiche. Inizialmente prevista per il 2021, la missione è stata posticipata a causa di anomalie riscontrate durante un volo precedente in cui era presente Richard Branson. Queste anomalie hanno richiesto revisioni e modifiche per garantire la sicurezza delle future missioni. Virgin Galactic ha dichiarato che ad agosto partirà la missione Galactic 02. L’obiettivo è riuscire a fare voli commerciali a cadenza mensile.

“Galactic 01 è il nostro primo volo spaziale commerciale e siamo onorati di essere stati scelti dall’Aeronautica Militare Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro prima missione di ricerca spaziale, Virtute 1. Virgin Galactic inaugurerà una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo spazio per le istituzioni e gli istituti di ricerca per gli anni a venire” ha commentato Michael Colglazier, ceo di Virgin Galactic.

Fino ad oggi, sono stati venduti circa 800 biglietti per futuri voli commerciali con Virgin Galactic. Questi biglietti sono stati acquistati tra il 2005 e il 2014 ad un prezzo compreso tra 200.000 e 250.000 dollari ciascuno. Tuttavia, gli ultimi 200 biglietti sono stati venduti a un prezzo di 450.000 dollari ciascuno.