Vino: per gli enoturisti del Friuli Venezia Giulia un passaporto con degustazioni gratuite

È un Passaporto particolare quello riservato da PromoTurismoFVG agli enoturisti che desiderano scoprire la regione del Friuli Venezia-Giulia attraverso esperienze di degustazione nelle cantine e nei birrifici: apre le porte di oltre cinquanta produttori per effettuare tre degustazioni gratuite e collezionare i timbri che danno il diritto a fine tour a una bottiglia in omaggio messa a disposizione dalle cantine.

Il Passaporto della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli-Venezia Giulia può essere scaricato online sul Web Shop del sito di PromoTurismoFVG o, per gli amanti della carta stampata, può essere ritirato in uno degli info point dislocati sul territorio.





Gli enoturisti potranno scegliere tre aziende da visitare tra quelle che aderiscono al progetto e godersi tre degustazioni gratuite, ognuna delle quali prevede due calici di vino. Si potrà andare alla scoperta dei grandi vini bianchi della regione, come ad esempio il Friulano, il Collio Bianco – il blend caratteristico del Collio -, la Ribolla Gialla (ferma, spumante o macerata), la Malvasia, la Vitovska, ma anche gli internazionali Sauvignon e Pinot Bianco, il raffinato Pinot Grigio o il delicato Chardonnay; senza trascurare gli ottimi rossi come il Merlot e il Cabernet, o gli autoctoni Pignolo, Refosco dal Peduncolo Rosso e Tazzelenghe, coltivati in particolare sui Colli Orientali del Friuli. Prima della degustazione, il personale della cantina validerà il passaporto e apporrà un timbro sul passaporto cartaceo.

L’elenco completo delle cantine che aderiscono è disponibile sul www.turismofvg.it/passaporto o all’interno del passaporto cartaceo. Dalle colline della provincia di Gorizia alle Valli del Torre, passando per Cormòns, Cividale del Friuli e San Daniele del Friuli, si svela una “terra promessa” per i turisti del gusto, con numerose cantine aderenti al Passaporto, tra le zone DOC Carso, Collio, Friuli Isonzo, Friuli Colli Orientali, Friuli Grave, che rappresentano un patrimonio vitivinicolo, oltre che agroalimentare, di altissima qualità. Con il Passaporto è possibile visitare anche alcune delle aziende della Bassa Friulana, la zona che comprende altre tre DOC – Aquileia, Annia e Latisana -, che si sviluppano lungo la fascia lagunare, da Grado a Marano e Lignano. Una pianura dove si coltivano terreni argillosi e sabbiosi, che grazie alla vicinanza del mare, fanno nascere vini dall’eccellente mineralità e sapidità.

La Strada del Vino e dei Sapori del Friuli-Venezia Giulia è un progetto che riunisce cantine, ristoranti, gastronomie, enoteche e produttori del Friuli Venezia Giulia rispettosi dei valori di qualità, genuinità, professionalità e unicità dei prodotti. Una guida del gusto che permette di esplorare sei itinerari diversi lungo un percorso che collega idealmente la costa con l’area montana, passando per i vigneti e le colline dell’entroterra regionale. www.tastefvg.it. Per scaricare il passapoorto https://www.turismofvg.it/passaporto