Vino: le vigne sospese in Liguria protagoniste di Mare&Mosto a Sestri Levante domenica 21 e lunedì 22 maggio

Due giornate di conferenze, workshop e degustazioni per un pubblico di appassionati e di settore. 80 produttori vitivinicoli, a rappresentare le 8 Denominazioni di Origine Controllata. Uno spazio ad hoc riservato ai produttori di olio, con assaggi e degustazioni

Oltre 80 produttori vitivinicoli, a rappresentare le 8 Denominazioni di Origine Controllata presenti in Liguria: Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Valpolcevera, Golfo del Tigullio-Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre e Colli di Luni. Sestri Levante (GE) daranno vita domenica 21 e lunedì 22 maggio nell’ex Convento dell’Annunziata nella Baia del Silenzio di Sestri Levante a Mare&Mosto – Le Vigne Sospese, la manifestazione organizzata da Ais Liguria – Associazione Italiana Sommelier dedicata al vino, all’olio e ai sapori del territorio ligure.

La manifestazione torna in grande stile con due giornate di conferenze, workshop e degustazioni per un pubblico di appassionati e di settore, quattro padiglioni dedicati al vino ligure, all’olio, alla gastronomia e a un ospite extra territoriale. “I due binari più ricchi, del vino e dell’olio – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – rappresentano la Liguria da Levante a Ponente, attraverso grandi classici e diverse novità. In questa ottava edizione oltre ai confronti con altre realtà, tra cui il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, e al prestigioso premio Miglior Sommelier di Liguria, presenteremo le nuove strategie di supporto al settore e anche il censimento che abbiamo avviato sui vigneti eroici e storici della nostra regione. È infatti possibile dal 1° giugno al 1° luglio inoltrare le domande di iscrizione all’elenco. L’albo oltre a diventare nel tempo fonte di informazioni e dati, darà una priorità nell’assegnazione dei fondi per la ristrutturazione e l’ammodernamento dei vigneti. Al contempo abbiamo istituito l’elenco regionale delle menzioni ‘Vigna’ per la presentazione e la designazione dei vini a denominazione di origine protetta (Dop). Questo per potenziare la percezione delle nostre eccellenze e il legame tra identità e territorio”.

80 produttori vitivinicoli, a rappresentare le 8 Denominazioni di Origine Controllata presenti in Liguria

Negli oltre tremila metri quadri di esposizione, la sala principale come di consueto sarà interamente dedicata alla produzione vitivinicola regionale, dove gli appassionati di vino avranno la possibilità di incontrare le aziende presenti in Liguria e assaggiare i loro prodotti. Uno spazio ad hoc sarà riservato ai produttori di olio, con assaggi e degustazioni di uno dei prodotti di eccellenza della regione ligure. Sulla panoramica terrazza dell’Annunziata, affacciata sul mare, troverà spazio un’ampia area food con le principali eccellenze gastronomiche della Liguria. Un padiglione a parte, come da tradizione, sarà dedicato a una realtà vitivinicola extra regionale: quest’anno la scelta è ricaduta sul Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, presente durante i due giorni con circa trenta produttori e protagonista di un’interessante degustazione didattica. Le sale ai piani superiori dell’Ex Convento dell’Annunziata ospiteranno invece masterclass, degustazioni e tavole rotonde sui più recenti aggiornamenti normativi e sulle novità tecniche del comparto, con ospiti di assoluta rilevanza, buyer e media di settore.

Uno spazio ad hoc riservato ai produttori di olio, con assaggi e degustazioni

Anche quest’anno Mare&Mosto sarà il palcoscenico sul quale verrà eletto il Miglior Sommelier di Liguria 2023: un concorso che mira a premiare il miglior comunicatore del vino e del territorio di Liguria che di diritto potrà accedere alle semifinali nazionali per il Miglior Sommelier d’Italia. Novità dell’edizione 2023 è il concorso dedicato “Eccellenze Olearie di Liguria”, che premierà i migliori oli liguri. La prima giornata di domenica 21 maggio si apre alle 10 con i saluti del presidente Ais Liguria Marco Rezzano e del presidente nazionale Ais Sandro Camilli e a seguire con la tavola rotonda “Nuove prospettive e misure a sostegno del Comparto Vitivinicolo e dell’Enoturismo”. Alle 12 si apre al pubblico la sala principale, dove per tutta la giornata i visitatori e gli appassionati di enogastronomia potranno armarsi di calice e taccuino per incontrare i produttori liguri e assaggiare i loro vini, oli e prodotti del territorio.

L’elezione del Miglior Sommelier di Liguria 2023

Alle 15 è in programma la masterclass “Il Metodo Classico in Liguria” e a seguire, alle 18, la proclamazione del vincitore della competizione “Show Cooking”. Il programma continua lunedì 22 maggio con una giornata dal taglio più professionale creata ad hoc per un pubblico di settore. Si parte alle 10 con la masterclass “50 anni della DOC Cinque Terre: Il valore di un territorio”. Riapre alle 12 lo spazio dedicato agli amanti del vino e della gastronomia ligure, in cui gli stand delle aziende del territorio esporranno i propri prodotti, per scoprire e assaggiare le eccellenze enogastronomiche della Liguria. La giornata prosegue alle 14 con la masterclass “I nebbioli dell’Alto Piemonte” e alle 16.30 con la finale pubblica del concorso Miglior Sommelier di Liguria 2023. (info sul sito www.maremosto.it e sui canali social di Mare&Mosto)