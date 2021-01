ViniVeri: appuntamento virtuale con 70 vignaioli ad Assisi

In attesa di potersi ritrovare a giugno alla manifestazione di Cerea, 70 vignaioli artigiani si raccontano in video-pillole in un convegno digitale e presentano un vino che avrebbero voluto portare ad Assisi 2021 .

Un appuntamento virtuale con i vignaioli del Consorzio ViniVeri, addetti al settore e i tanti appassionati del vino secondo natura a un anno dall’ultimo evento che ha riunito insieme, ad Assisi, i suoi protagonisti. Da oggi infatti è online l’edizione virtuale di Assisi 2021 una eccezionale manifestazione-incontro tutta digitale con ben settanta vignaioli artigiani e i loro vini. Tutti insieme a confrontarsi con un anno eccezionale e terribile di emergenza pandemica globale che ha costretto alla distanza, a bandire la condivisione, a regolare la specificità del contatto fisico, esperienziale ed emotivo in attesa del prossimo fissato a Cerea il prossimo 18 e 19 giugno.

Sul sito ufficiale del Consorzio (www.viniveri.net) e sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC8kfsqJ3440EYq1syWV8YXw), il mondo dei ViniVeri è condensato in 70 video pillole registrate direttamente dai vignaioli nelle loro azienda vinicole, divise per Regioni oltre a Spagna e Slovenia. Settanta video-interviste di pochi minuti con voci e storie in tre punti, con cui ogni produttore illustra il vino più rappresentativo che avrebbe presentato in anteprima ad Assisi 2021, ne descrive l’annata e racconta un aneddoto legato alla produzione o allo svolgersi di quella specifica vendemmia.

“Reagire ed innovare. A cavallo di Capodanno, dichiara il presidente del Consorzio ViniVeri, Paolo Vodopivec. è nata l’idea di non abbandonare il nostro primo incontro annuale, ma di proporlo in maniera diversa, accessibile a tutti. Un modo per rimanere in stretto contatto non solo con il pubblico che visita le nostre manifestazioni, ma anche con il mondo della comunicazione, le reti di distributori e tutti gli appassionati di vini naturali. In pochi giorni 70 vignaioli hanno risposto con entusiasmo diventando protagonisti “artigianali” di video completamente “home made/ fatti in casa”. Con l’augurio di rincontrarci di persona a Cerea il prossimo 18 e 19 giugno, conclude Vodopivec, invito a segnalare e condividere con amici e appassionati i link delle pillole di Viniveri Assisi 2021 che più vi saranno piaciuti”.