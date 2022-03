Vini eccellenti sotto i 35 dollari: fra i migliori al mondo per costo-qualità 19 sono italiani

Pubblicata la “Top 100 Value Wines ($35 or less!)” di James Suckling autorevole enologo USA: L’Italia batte tutti. Il migliore vino italiano è in Trentino. L’elenco di tutti i vini premiati.

Vini di alta qualità sotto i 35 euro in grado di competere con etichette blasonate dai costi improponibili? E’ possibile. James Suckling, autorevole e seguitissimo enologo americano, ha girato in lungo e largo per il mondo assieme ai suoi collaboratori e li ha scovati, redigendo la “Top 100 Value Wines ($35 or less)” una lista di 100 vini che si rivelano una vera scoperta per il rapporto costo-qualità, ovvero eccellenze da pagare non più di 35 dollari, quindi 31 euro al cambio attuale e fra questi ben 19 sono italiani. Tra l’altro piazzati in ottima posizione per i punteggi. Valga per tutti il Foradori Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2020 che occupa il quarto posto in classica.

“C’è chi dice che il miglior vino del mondo – afferma Nathan Slone, curatore della guida – è il vino che ti piace di più e che costa di meno. Con questa metrica, non è mai stato un momento migliore per bere vino, considerando i relativi affari che puoi trovare oggi. Comprendiamo che i vini rari e pregiati che ottengono alcune delle valutazioni più alte su JamesSuckling.com possono costare una fortuna, ma degustiamo anche letteralmente migliaia di vini che costano $ 35 o meno che possono avere il sapore di una bottiglia da $ 100 e più”.

Il Top 100 Value Wines di quest’anno comprende vini di 15 diversi paesi. “L’Italia si è rivelata – sottolinea Stone – come prima fonte di vini di pregio” avendo piazzato nella lista dei 100 vini ben 19 etichette seguita, da Spagna e Stati Uniti, una dozzina ciascuno, seguono Argentina, Cile e Francia, con dieci vini, Sud Africa (6), Nuova Zelanda (5), Germania (4), Australia e Austria (3), Israele e Portogallo (2) e, infine Uruguay e Ungheria che hanno piazzato in classifica un vino ciascuno.

La guida attesta all’Italia , di offrire “un’ampia varietà di stili e varietà diversi a prezzi accessibili, dal sud della Sicilia fino al Veneto e ovunque nel mezzo. Il miglior vino italiano nella nostra lista di valori – sottolinea il curatore – è il Foradori Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2020, che si è classificato al n. 4. È un vino biodinamico certificato Demeter che il Senior Editor Stuart Pigott ha descritto come “forse il più grande vino bianco naturale che abbia mai assaggiato. E costa solo da $ 25 a $ 35 presso qualsiasi commerciante di vino rispettabile”.

Complessivamente la Top 100 Value Wines ($35 or less!) è dominata dai vini rossi, con 58, ma i vini bianchi sono ben rappresentati con 40, e c’è anche uno spumante e un vino liquoroso.

Sul podio di quest’anno è salita l’Eden Valley australiana, con riesling di grande qualità: il Pewsey Vale Riesling Eden Valley 2021. che ha addirittura un prezzo medio di $ 16 ed è disponibile praticamente ovunque!

Di seguito l’elenco de La Top 100 Value Wines

1 PEWSEY VALE RIESLING EDEN VALLEY 2021

2 MICHEL GUIGNIER MORGON VIEILLES VIGNES 2019

3 JEAN-MARC BURGAUD MORGON CÔTE DU PY 2019

4 FORADORI MANZONI BIANCO VIGNETI DELLE DOLOMITI FONTANASANTA 2020

Punteggio 98. Il giudizio della Guida

“Forse il miglior vino bianco naturale che abbia mai assaggiato. Dal bicchiere si sprigionano aromi complessi e sorprendentemente originali di scorza di limone, fumo e camomilla secca. Poi arriva il palato concentrato ma molto raffinato, seguito da un finale lunghissimo che è una cascata di mineralità di pietra bagnata. Non vuole fermarsi! Da uve coltivate in biodinamica con certificazione Demeter”.

5 EL ENEMIGO SEMILLON MENDOZA 2019

6 JEAN-MARC BURGAUD MORGON GRANDS CRAS 2019

7 DOMAINE FL SAVENNIÈRES CHAMOUREAU 2018

8 DOMAINE ANITA MOULIN-À-VENT LA ROCHELLE 2019

9 MICHEL GUIGNIER MORGON CANON 2019

10 BODEGA NUMANTHIA TINTA DE TORO TORO TERMES 2018

11 INAMA SOAVE CLASSICO VIGNETI DI FOSCARINO 2019

Punteggio 96

“Al naso è abbastanza riservato, mostrando qualche sentore di melone, pera e lavanda. Poi, al palato, l’espansione inizia su una base di vellutata crema di mandorle e si accumula lentamente e costantemente attraverso il lungo, lungo finale. Retrogusto di crema al limone. Mai esuberante, ma di corpo medio, stratificato e setoso, questa è una tranquilla raffinatezza che flette i suoi muscoli. Giudizio totale. Ben fatto. Tutto a posto. Il migliore di sempre.

12 SUAVIA SOAVE CLASSICO MONTE CARBONARE 2019

Punteggio 96

“Incredibile melange di frutta al naso qui. Pera fresca, melone, pesca e note più esotiche di papaia e persino banana. Aggiungete a ciò aromi di fiori secchi e sassi di fiume. Di corpo medio-pieno e stratificato con frutta esotica fresca e smagliante nella parte anteriore e un denso letto di frutta più dolce e minerale nella parte inferiore. L’intensità non si esaurisce per minuti. Miglior decantato.

13 TASCA D’ALMERITA NERELLO MASCALESE ETNA ROSSO TASCANTE GHIAIA NERA 2019

Punteggio 95

“Aromi sottili di buccia d’arancia, ciliegie e fiori secchi seguono un corpo medio, tannini fini e un finale raffinato e sottile. Tale bellezza. Così bevibile e fine.

14 MÜLLER-CATOIR MUSKATELLER PFALZ HAARDT TROCKEN 2020

15 FEUDO MACCARI GRILLO TERRE SICILIANE FAMILY AND FRIENDS 2020

Punteggio 96

“Un bianco secco siciliano seriamente concentrato e molto setoso che si ispira chiaramente al bianco Grand Cru Borgogna. Meraviglioso bouquet di fiori di agrumi con appena un accenno di vaniglia. Al palato avvolgente ma aggraziato, il finale minerale lungo e complesso magnificamente supportato da un tocco di tannino di quercia. Da uve da agricoltura biologica.

16 KUENHOF PETER PLIGER SÜDTIROL EISACKTAL KAITON 2019

17 K VINTNERS SYRAH WAHLUKE SLOPE THE DEAL 2018

18 JULIEN SUNIER MORGON 2019

19 TOLAINI TOSCANA AL PASSO 2018

Punteggio 95

“Questo è un rosso fantastico con tanti aromi di ciliegia, ribes, cenere, tabacco, terra e noce. È pieno e stratificato con tannini sodi che forniscono forma, consistenza e struttura. Lineare e lungo. Davvero ottimo per l’annata. Dagli due o tre anni per stare insieme, ma già una bellezza. Da provare dopo il 2024.

20 LAURENT GAUTHIER MORGON CÔTE DU PY 2019

21 CASTELLO DI MONSANTO CHIANTI CLASSICO RISERVA 2018

Punteggio 95

“Cedro, fiori secchi, ciliegie e spezie al naso. Di corpo medio-pieno con tannini molto levigati e raffinati e ottima lunghezza. Questo ha una struttura meravigliosa. Ha bisogno di due o tre anni per ammorbidirsi. Ottimo potenziale. Provare dopo il 2023.

22 DÖNNHOFF RIESLING NAHE NIEDERHÄUSER KLAMM KABINETT 2020

23 DOMAINES DOMINIQUE PIRON MORGON LES CHARMES 2018

24 FIRRIATO NERO D’AVOLA SICILIA CHIARAMONTE 2018

Punteggio 94

“Prugne rosse e nere, oltre al delicato carattere di cioccolato, rendono questo nero d’avola corposo e setoso molto attraente. Una certa concentrazione, ma in una forma poco dimostrativa. Finale lungo e lussuoso in cui voglio solo sprofondare.

25 PALACIOS REMONDO RIOJA FINCA LA MONTESA 2019

26 SCHLOSS GOBELSBURG RIESLING KAMPTAL ZÖBING 2020

27 CLOS DE LOS SIETE VALLE DE UCO BY MICHEL ROLLAND 2018

28 BINDI SERGARDI TOSCANA TENUTA I COLLI GOVERNO ALL’USO TOSCANO NICOLÒ 2019

Punteggio 94

Tanta mora e amarena pestate al naso e al palato, insieme a tante noci e più gusci di noci amare. Di corpo da medio a pieno con tannini ben integrati e un finale denso, fruttato e nocciolato che spinge avanti e avanti. Un sacco di carattere. Qualcosa di molto speciale. Lascialo sviluppare per un po’ in bottiglia.

29 FIRST DROP SHIRAZ BAROSSA MOTHER’S MILK 2020

30 VAGLIO MALBEC VALLE DE UCO GUALTALLARY AGGIE 2019

31 RUCA MALEN PETIT VERDOT VALLE DE UCO TERROIR SERIES 2019

32 ENVÍNATE ALMANSA ALBAHRA VINOS MEDITERRÁNEOS 2019

33 MASTROBERARDINO FIANO DI AVELLINO RADICI 2020

Punteggio 95

“È come sdraiarsi in un prato in una calda giornata estiva, ad assorbire gli aromi di timo selvatico, ranuncolo, citronella e camomilla. L’agrume lime punteggia il prato estivo al palato di medio corpo, aggiungendo concentrazione e direzione. Tutto si unisce sul lungo finale. Ecco di cosa parla il top, il giovane fiano.

34TORNATORE ETNA BIANCO ZOTTORINOTTO 2019

Punteggio 95

Tanta erica e lavanda al naso, ma c’è anche un’intensità fumosa in questo che lo fa stare sopra la maggior parte dei bianchi dell’Etna. Questo ti porta davvero sulla possente montagna vulcanica e ti fa sentire il suo potere primordiale. Note di basso profonde al finale molto lungo. Bevibile ora, ma migliore dal 2022.

35 DOG POINT SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH SECTION 94 2019

36 KUENHOF PETER PLIGER GRÜNER VELTLINER SÜDTIROL EISACKTAL 2019

37 JOHAN VINEYARDS PINOT NOIR VAN DUZER CORRIDOR 2019

38 WAGNER-STEMPEL RIESLING RHEINHESSEN SIEFERSHEIM PORPHYR TROCKEN 2020

39 TAPIZ CABERNET SAUVIGNON VALLE DE UCO SAN PABLO ALTA COLLECTION 2019

40 VAGLIO MALBEC LUJÁN DE CUYO AGRELO CHACRA 2019

41 TE WHARE RA GEWÜRZTRAMINER MARLBOROUGH SV5182 2020

42 GRANBAZÁN ALBARIÑO RÍAS BAIXAS ETIQUETA ÁMBAR 2019

43 ARTADI ALAVA VIÑAS DE GAIN 2018

44 KAIKEN MALBEC VALLE DE CANOTA AVENTURA 2019

45 VILLARD SYRAH VALLE DE CASABLANCA GRAND VIN 2018

46 PANDOLFI PRICE CHARDONNAY VALLE DE ITATA LOS PATRICIOS 2018

47 KUMEU RIVER CHARDONNAY KUMEU ESTATE 2020

48 COMANDO G VINOS DE MADRID LA BRUJA DE ROZAS 2019

49 KUENHOF PETER PLIGER SYLVANER SÜDTIROL EISACKTAL 2019

50 RENIERI CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE 2018

Punteggio 95

“Un rosso deciso e setoso con ciliegia, mora e cioccolato. Sentori di caffè e toffee, anche. Corpo medio con tannini rotondi e cremosi e un finale saporito. Saporito e delizioso con pura frutta. Da bere o conservare

51 LAGAR DE CODEGUA CABERNET SAUVIGNON ALTO CACHAPOAL 2018

52 FRANÇOIS LURTON PINOT NOIR VALLE DE LOLOL HUMO BLANCO EDICIÓN LIMITADA ORGANIC 2020

53 BODEGAS LA CAÑA ALBARIÑO RÍAS BAIXAS 2020

54 LOS VASCOS CARMENERE VALLE DE COLCHAGUA CROMAS GRAN RESERVA 2019

55 JOÀO PORTUGAL RAMOS ALVARINHO MONÇÃO E MELGAÇO VINHO VERDE 2019

56 BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD CHILE VALLE CENTRAL ESCUDO ROJO GRAN RESERVA 2019

57 HERMANN J. WIEMER RIESLING SENECA LAKE DRY 2016

58 SHAW + SMITH SAUVIGNON BLANC ADELAIDE HILLS 2021

59 MUGA RIOJA RESERVA 2018

60 BODEGAS LA HORRA RIBERA DEL DUERO CORIMBO 2016

61 BENEGAS MALBEC MENDOZA FINCA LA ENCERRADA ESTATE SINGLE VINEYARD 2018

62 STERLING VINEYARDS CHARDONNAY NAPA VALLEY HERITAGE COLLECTION 2018

63 EARLY MOUNTAIN PETIT MANSENG VIRGINIA 2019

64 MONTEVETRANO CAMPANIA CORE 2018

Punteggio 94

“Super equilibrio in questo rosso intenso con squisite spezie ai frutti di bosco misti al naso, seguito da un corpo pieno con tannini fini e ben integrati, frutta succulenta e un finale lungo, elegante e saporito. Tutto a posto e delizioso da bere ora, ma migliore dal 2023.

65 ZUCCARDI CABERNET SAUVIGNON VALLE DE UCO Q 2019

66 ALZINGER GRÜNER VELTLINER WACHAU RIED LOIBENBERG SMARAGD 2020

67 BODEGA GARZÓN ALBARIÑO GARZÓN SINGLE VINEYARD 2020

68 SAN PEDRO PINOT NOIR VALLE DE MALLECO 1865 TAYU 2019

69 KANONKOP PINOTAGE STELLENBOSCH KADETTE 2019

70 ARBOLEDA CABERNET SAUVIGNON VALLE DE ACONCAGUA 2019

71 SIEGEL VIOGNIER VALLE DE COLCHAGUA NARANJO 2019

72 CONTI ZECCA BIANCO DEL SALENTO LUNA 2020

Punteggio 93

“Un bianco denso con profumi e sapori di mele e pere, erbe dolci e fiori. Corposo con una consistenza molto setosa che rasenta l’oleosità, con un pacchetto pulito di aromi di frutta che durano a lungo, grazie all’acidità trainante. Note salate nel retrogusto. Impressionante miscela di chardonnay e malvasia qui. Bevi ora.

73 BODEGA VOLCANES DE CHILE GRENACHE PETITE SIRAH MOURVEDRE CENTRAL VALLEY TECTONIA 2019

74 TAYLOR’S PORT 10 YEAR OLD TAWNY

75 DESCENDIENTES DE J. PALACIOS BIERZO PÉTALOS 2018

76 MARTIN RAY CABERNET SAUVIGNON SANTA CRUZ MOUNTAINS 2019

77 TESTALONGA SWARTLAND EL BANDITO SKIN 2020

78 GRANJA DE NUESTRA SEÑORA DE REMELLURI RIOJA LINDES DE REMELLURI VIÑEDOS DE LABASTIDA 2018

79 DOMAINE DE BARONARQUES CHARDONNAY LIMOUX 2017

80 VITKIN CARIGNAN ISRAEL OLD VINES 2018

81 GREYWACKE SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH WILD 2019

82 DOMINIO DE PINGUS RIBERA DEL DUERO PSI 2017

83 K VINTNERS SYRAH WAHLUKE SLOPE MILBRANDT 2018

84 HERMANN J. WIEMER RIESLING SENECA LAKE HJW VINEYARD 2019

85 CRAVEN CHENIN BLANC STELLENBOSCH KARIBIB VINEYARD 2019

86 PEGASUS BAY SAUVIGNON SEMILLON WAIPARA VALLEY 2018

87 ARENDSIG CHENIN BLANC ROBERTSON INSPIRATIONAL BATCH 3 2020

88 MATIAS RICCITELLI MENDOZA BLANCO DE LA CASA 2020

89 MORIC RIESLING FURMINT BALATON HIDDEN TREASURES A MORIC PROJECT NR2 2019

90 TWO ANGELS PETITE SIRAH RED HILLS LAKE COUNTY 2018

91 VILAFONTÉ PAARL SERIOUSLY OLD DIRT 2019

92 CLEMENS BUSCH RIESLING MOSEL MARIENBURG KABINETT 2020

93 GEYSER PEAK CABERNET SAUVIGNON SONOMA COUNTY ALEXANDER VALLEY WALKING TREE 2019

94 MORIC BLAUFRÄNKISCH BURGENLAND 2019

95 BANFI BOLGHERI ASKA 2018

Punteggio 93

“Un rosso Bolgheri molto carino con aromi e sapori di ribes, cioccolato e nocciola. È pieno e stratificato con fermezza e freschezza. Stretto nel finale, con una bella trama e finezza ai tannini. Bevi o tieni.

96 PAX GAMAY SIERRA FOOTHILLS ALPINE PEAKS 2020

97 UPCHURCH CABERNET SAUVIGNON RED MOUNTAIN LTL 2018

98 YARDEN (GOLAN HEIGHTS WINERY) CABERNET SAUVIGNON GALILEE BAR’ON VINEYARD 2017

99 CHARLES FOX ELGIN MÉTHODE CAP CLASSIQUE CIPHER BRUT 2015

100 ZENI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2018

Punteggio 93

Bell’equilibrio di frutta fresca e secca, leggermente passita qui, completato da sentori di erbe e spezie dolci e un piccolo sfumino aranciato che ravviva i sapori al palato corposo. I tannini sono ben integrati e il frutto spinge bene. Bevi o tieni.