Vini d’Abbazia: dal 2 al 4 giugno i vini dei monasteri italiani si ritrovano nell’antico borgo di Fossanova

Un viaggio alla scoperta di tutte quelle cantine e abbazie che dal Medioevo hanno salvaguardato vino e vitigni che altrimenti sarebbero andati perduti. Tutti i dettagli dell’evento

Dal 2 al 4 giugno torna la seconda edizione di Vini d’Abbazia 2023: l’evento che racconta le tradizioni vitivinicole e i riti contadini delle Abbazie d’Italia. Scenario: lo splendido Borgo di Fossanova a Priverno (Latina), dove si trova una delle Abbazie più importanti d’Italia: il più antico esempio d’arte gotico-cistercense. L’edificio, infatti, fu fondato nel 1208 da monaci cistercensi che provenivano dal monastero di Citeaux in Francia: un monastero che è stato fondamentale per la produzione dei blasonati vini della Borgogna. E proprio da questo legame è nata l’idea di ospitare la manifestazione a Fossanova.

Banchi d’assaggio, di vino e di prodotti Slow Food, masterclass e dibattiti culturali accompagneranno gli appassionati in un viaggio senza tempo, tutto incentrato sui vini d’abbazia, quei vigneti che monaci e frati hanno tramandato dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco come si svolgerà l’evento organizzato dall’Associazione Passione di Vino e Taste Roots Soc. Coop., in collaborazione con la Strada del Vino di Latina, Slow Food Lazio, e Slow Wine e Associazione Italiana Sommelier.

Vini d’Abbazia 2023: il programma

La kermesse ospiterà più di 30 cantine italiane, ma anche alcune Abbazie francesi che esporranno alla degustazione la propria produzione vitivinicola. Presenti anche numerose etichette locali prodotte nelle cantine provenienti dalle principali Strade del Vino del Lazio. Ad esempio, quella di Cesanese del Piglio e Latina ma anche due giovanissime etichette, Cori DOC e il Cabernet DOP di Atina, già molto in voga sul territorio. Inoltre, Slow Food Latina allestirà anche particolari stand gastronomici all’interno del Borgo stesso.

In ultimo, ci sarà la possibilità di incontrare i “maestri di vigna”, i frati delle Abbazie che si occupano della produzione del vino. L’evento inizierà alle ore 16 di venerdì 2 giungo con la Cerimonia di apertura organizzata da Slow Food. Si concluderà alle ore 19 di domenica 4 giugno con la speciale conferenza sull’importanza delle Abbazie nella salvaguardia del vino. I biglietti giornalieri costano 25 euro. Qui ulteriori dettagli.

Calendario dell’evento

Venerdì 2 giugno

Ore 16:00 Apertura dei banchi d’assaggio nel Chiostro dell’Abbazia di Fossanova.

Ore 17:00 Master Class – Strada del Vino di Latina.

Ore 18:00 Master Class – Abbazia di Novacella

Ore 19:00 Super Master Class – Cantina Arnaldo Caprai e Feudi di San Gregorio.

Sabato 3 giugno

Ore 16:00 Apertura dei banchi d’assaggio nel Chiostro dell’Abbazia di Fossanova.

Ore 17:00 Master Class – Strada del Vino del Cesanese e Consorzio di Tutela del Vino Cesanese di Piglio Docg.

Ore 18:00 Master Class Cantina Valle Isarco.

Ore 19:00 Master Class focus Abbazie francesi.

Ore 18:00 Convegno istituzionale “Il vino motore di un territorio: progetti di sviluppo”

Domenica 4 Giugno

Ore 16:00 Apertura dei banchi d’assaggio nel Chiostro dell’Abbazia di Fossanova.

Ore 17:00 Master Class – Consorzio Atina Cabernet DOP.

Ore 18:00 Master Class Abbazia di Vortchiano.