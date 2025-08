Vacanze estive, 18 milioni in viaggio nel mese di agosto: il 70% resta in Italia. Quanto si spende e dove si dorme

Vacanze estive, le stime di Confcommercio: ad agosto 18,1 milioni di persone in viaggio. Il 70% resterà in Italia e la spesa prevista complessiva ammonta a circa 18 miliardi di euro. Ecco i dettagli sugli alloggi scelti, le mete, e i Paesi stranieri preferiti

Saranno 18,1 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per le vacanze ad agosto. La spesa prevista è di 975 euro pro capite, il totale si aggirerebbe intorno ai 17,6 miliardi di euro. Tra le mete preferite ritroviamo: Emilia Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige in Italia. Per quanto riguarda l’estero: Spagna, Francia e e Grecia. Dati e risultati provengono dal “Focus sulle vacanze di agosto degli italiani” svolto dall‘Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg: 1.040 i cittadini intervistati.

Vacanze estive: i dettagli sugli alloggi e le spese

Nel 59% dei casi, i vacanzieri alloggeranno in strutture turistico-ricettive. Il 22% degli intervistati sceglierà l’albergo come alloggio, solo il 15% invece si recherà presso una seconda casa di proprietà o di amici. Per il 12% la scelta è stata alloggiare in affitto breve.

Confcommercio stima che la spesa generata dalle vacanze degli italiani per il mese di agosto si aggirerà intorno ai 975 euro pro capite, per una spesa complessiva di quasi 18 miliardi di euro. Il vicepresidente di Confcommercio Manfred Pinzger ha dichiarato in una nota: “Il contributo del turismo al nostro Pil è destinato a crescere, e i presupposti ci sono tutti: l’indice di fiducia è al livello più alto degli ultimi sei anni, crescono gli italiani in viaggio ad agosto e ci sono buone prospettive anche per settembre. Accompagniamo questa ripresa con supporti adeguati”.

Vacanze estive: ecco le mete

Per chi resterà nel Belpaese, il mese di agosto vedrà 26 italiani su 100 al mare. Solo 11 persone su 100 invece si recheranno in montagna. Come mete previste ci saranno anche città e luoghi d’arte, borghi, campagna e laghi. Quattro intervistati su 10, riporta la nota di Confcommercio, viaggeranno oltre la loro regione. Per il 32% delle persone che hanno preso parte al sondaggio, agosto sarà un mese di vacanze all’estero: Spagna, Francia e Grecia le mete più gettonate, gli Stati Uniti per chi vuole andare più lontano.