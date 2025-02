Unicredit sigla un accordo con Quant>ICO per nuove opportunità di investimento nelle pmi italiane

L’iniziativa, che coinvolgerà alcune delle principali famiglie imprenditoriali italiane, punta a realizzare 10-12 investimenti nei prossimi 4-5 anni, con ticket tra i 30 e gli 80 milioni di euro per operazione

Unicredit ha stretto una partnership con Quant>ICO Investment Club Opportunities, una club deal company indipendente che offre a investitori selezionati l’accesso diretto a operazioni nel mondo delle medie imprese italiane. Fondata da Paolo Langè (presidente), Antonio Da Ros (ceo) e Angelo Busani, Quant>ICO unisce capitali, competenze e relazioni per sostenere la crescita di aziende con alto potenziale.

L’iniziativa coinvolgerà alcune delle principali famiglie imprenditoriali italiane, con l’obiettivo di realizzare circa 10-12 investimenti nei prossimi 4-5 anni, con un ticket di investimento compreso tra i 30 e gli 80 milioni di euro per ciascuna operazione.

Il ruolo di Unicredit

Unicredit sarà il partner esclusivo di Quant>ICO nella selezione di family office, imprenditori e professionisti interessati all’iniziativa. Grazie alla sua piattaforma multi-prodotto e al network internazionale, spiega una nota, la banca faciliterà l’accesso agli investimenti e supporterà lo sviluppo delle imprese selezionate.

Piazza Gae Aulenti contribuirà attivamente alla ricerca di opportunità ad alto valore per gli investitori del club. Questa collaborazione amplia l’offerta della banca nel segmento dei club deal, rafforzandone il ruolo in un mercato sempre più strategico.

Un modello su misura per investitori e imprenditori

L’iniziativa si distingue per la flessibilità della struttura del capitale, offrendo soluzioni personalizzate che spaziano da operazioni di maggioranza a investimenti di minoranza, con orizzonti temporali adattabili. La governance è studiata per favorire la crescita sostenibile delle aziende, creando valore nel medio-lungo periodo.

Gli investitori avranno la possibilità di selezionare i singoli deal, adottando un approccio su misura che garantisce flessibilità nella partecipazione e ottimizzazione dei costi. L’obiettivo di Quant>ICO è accompagnare le imprese italiane in percorsi di sviluppo strategico, aiutandole a diventare realtà competitive su scala globale.

I commenti

“Con la nascita del Club Deal Quant>ICO e con i senior manager che sono entrati nella società abbiamo individuato un ulteriore modo di coinvolgere i clienti più interessati alle dinamiche di sviluppo delle medie aziende facendo leva, con un approccio integrato, sia sulle competenze e il network che una grande banca come Unicredit può offrire che sull’expertise del Gruppo nell’investment banking – ha dichiarato Massimiliano Mastalia, alla guida della divisione Wealth & Large Corporates di Unicredit in Italia –. In Italia e nei Paesi in cui Unicredit è presente esistono realtà imprenditoriali ad alto potenziale e con piani di sviluppo e crescita fortemente credibili che il team Quant>ICO saprà individuare e valorizzare con grande attenzione”.

“Quant>ICO non è solo un club deal, è un ecosistema pensato su misura per gli imprenditori – ha commentato Antonio Da Ros, ceo di Quant>ICO –. Qui il capitale si unisce all’esperienza, al network e alla visione di chi ha già costruito imprese di successo per sostenere altri imprenditori nel loro percorso di crescita. Con il nostro management team lavoriamo per trasformare le aziende italiane in campioni globali, investendo su digitalizzazione, internazionalizzazione, crescita per acquisizioni e ottimizzazione della supply chain. Il team di Quant>ICO ha lavorato in partnership con Unicredit e con professionisti e esperti di settore alla definizione e implementazione dell’iniziativa, sviluppando una comunione di intenti e un approccio di squadra allargata che consentiranno di lavorare in maniera coesa nella stessa direzione al servizio degli investitori e delle imprese”.