Unicredit, De Falco nuovo responsabile CIB Italia

Barbara Corrao | 12 gennaio 2018, 14:43

Gli amministratori delegati delle due società hanno firmato l'accordo siglato in agosto. Investimenti per 375 milioni, cantieri al via in primavera. Ripa (Of): "Con Roma accelera il nostro piano nazionale". Donnarumma (Acea): "Più automazione e controllo sulle nostre reti elettricità e acqua; servizi smart per la città e per i clienti". Entro fine anno...