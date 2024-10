Un nuovo profumo d’ambiente per buongustai: al tartufo d’Alba … per sentirsi nelle Langhe

Realizzata dall’Ente Fiera di Alba, in collaborazione con Euthalia Fragrances una fragranza che non si limita a richiamare il profumo del tartufo, ma intende trasmettere i profumi del territorio e il legame con la natura

Un buon profumo può creare in casa un’atmosfera accogliente, può rendere la casa più invitante e piacevole per sé e per gli ospiti. Notoriamente fragranze come la vaniglia o il sandalo nel salotto possono creare un ambiente rilassante e accogliente. L’odore di lavanda, ad esempio, può ricordare momenti di relax e tranquillità, mentre gli agrumi possono dare una sensazione di freschezza e vitalità. Alcune fragranze, come la camomilla o l’eucalipto, possono perfino avere effetti terapeutici, aiutando a ridurre lo stress e migliorare il sonno. Insomma, un profumo può diventare un biglietto da visita del proprietario di casa: riflettendo il suo stile e la sua personalità,

Ma come la mettiamo con il “profumo” di tartufo che imperversa di questi tempi nei mercati, nei negozi di gastronomia, nei ristoranti e, ovviamente, sulle tavole degli italiani? Certo il suo aroma molto particolare e intenso, può essere percepito in modi diversi a seconda delle preferenze personali. Ma se per alcune persone emana un aroma delizioso e irresistibile, in grado di smuovere i succhi gastrici per altre può essere troppo forte o addirittura sgradevole.

La novità dell’anno fra le essenze domestiche viene dall’Ente Fiera di Alba, che, in collaborazione con Euthalia Fragrances e Round, ha annunciato la creazione del primo marchio olfattivo dedicato alla Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba. “La fragranza esclusiva è stata ideata – si legge in una nota – per rappresentare non solo l’eleganza e la raffinatezza del Tartufo Bianco d’Alba, eccellenza mondiale e simbolo del territorio, ma anche i sentori delle Langhe, e dei suoi straordinari profumi del sottobosco che rendono unica questa terra”.

“Il Tuber magnatum Pico ribadisce la presidente dell’Ente Fiera di Alba, Liliana Allena- è certamente uno dei più preziosi prodotti che offre la terra e uno straordinario ingrediente per impreziosire le ricette della tradizione enogastronomica di queste colline. Ma è molto di più: il Tartufo Bianco d’Alba è un’icona, è poesia, è fascino e mistero. Sensazioni ed emozioni che vengono in prima battuta attivate a livello olfattivo, magistralmente riprodotte nella fragranza di Bianco d’Alba”.

Il compito è stato affidato a Euthalia Fragrances, nota per la creazione di marchi olfattivi iconici per eventi di rilievo. “Creare una fragranza per celebrare il Tartufo Bianco d’Alba, un gioiello naturale che tutto il mondo ci invidia -afferma – Martino Gavazzi, CEO di Euthalia Fragrances – è stato un progetto entusiasmante e complesso. Abbiamo lavorato a lungo per creare una fragranza che non si limitasse a richiamare il profumo del tartufo, ma che potesse trasmettere l’anima delle Langhe: i profumi del sottobosco, la ricchezza olfattiva del territorio e il suo legame con la natura”.

La nuova fragranza sarà disponibile per tutti i visitatori della Fiera presso gli stand ufficiali all’interno del Cortile della Maddalena, dopo il weekend del 12 e 13 ottobre, anche il 7 e 8 dicembre e potrà essere acquistata anche esclusivamente nei due punti vendita di Round.