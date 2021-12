Ulivo Day: Natale nei frantoi con Pane&Olio e mercatini salutari e cosmetici

Il Movimento Turismo dell’Olio in Puglia, Toscana e Umbria apre i frantoi con offerta di Pane&Olio ai visitatori, ma anche con mercatini di Natale per promuovere il benessere ma anche la conoscenza di tutti i benefici dell’olio in cosmetica

Approfittare delle vacanze natalizie e delle gite fuori porta per le feste per avvicinarsi sempre di più al mondo dell’olio extravergine di oliva, alle sue proprietà benefiche, ai suoi sapori genuini. Con questo intento il Movimento Turismo dell’Olio in Puglia, Toscana e Umbria ha dato vita alla prima edizione dell’Ulivo Day con un intenso programma di visite agli impianti produttivi, passeggiate tra gli uliveti, degustazioni di prodotti tipici, tour guidati, degustazioni, ricette della tradizione, musica, eventi di solidarietà. I frantoi del MTO si trasformano in “mercatini di Natale”, dove acquistare olio e prodotti per la famiglia, ma anche da regalare.

L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione dei consumatori che desiderano approfondire la propria conoscenza dell’olio extravergine di qualità e delle cultivar autoctone e che vogliono vivere un’esperienza diretta e formativa a contatto con chi produce.





“La valorizzazione dell’Olio Extravergine d’Oliva e la sostenibilità ambientale – spiega Donato Taurino, presidente nazionale del Movimento Turismo dell’Olio – sono al centro dei programmi del Movimento Turismo dell’Olio e i festeggiamenti natalizi sono un’occasione importante per celebrare le feste con il prodotto di eccellenza della dieta mediterranea”.

I migliori frantoi offriranno Pane&Olio ai visitatori come benvenuto e come simbolo di benessere, pari ad un farmaco naturale per le sue proprietà organolettiche indispensabili per la conservazione dello stato di salute. Un invito, dunque, a regalare olio evo a Natale, un sostegno alle nostre difese immunitarie.

L’evento si svolge con il seguente calendario: in Puglia il 5 dicembre, in Toscana 11 e 12 dicembre, in Umbria l’8 dicembre e tutti i week end dall’11 dicembre al 4 gennaio.

Le aziende che hanno aderito alla manifestazione “Ulivo Day a Natale” seguiranno tutte le norme e le misure sanitarie, di cui alla Normativa Statale e Regionale vigente e dei Protocolli anti Covid-19, al fine di prevenire il rischio di contagio.

Tutte le informazioni sempre aggiornate sul programma delle attività sono disponibili sul sito: www.movimentoturismodellolio.it e sui canali social del Consorzio. (info@movimentoturismodellolio.it)

Sul sito della Fondazione Veronesi vengono esaltate le proprietà dell’Olio extravergine di oliva. Fra le molte – si legge – vi è sicuramente quella di proteggere le nostre arterie. Ciò avviene attraverso la regolazione dei livelli di colesterolo circolanti nel sangue. Questo parametro, da tutti temuto quando ci si reca ad effettuare gli esami ematologici, è uno dei fattori più importanti legati al rischio cardiovascolare. Livelli elevati di colesterolo LDL, chiamato anche “cattivo”, sono infatti una causa della formazione delle placche aterosclerotiche, quei restringimenti di vene ed arterie che alla lunga possono causare infarti ed ictus. Con l’extravergine d’oliva i livelli di colesterolo cattivo si abbassano. Non solo, quello buono invece, noto anche con il nome di HDL, non viene minimamente alterato”. Dunque, la spremuta d’oliva rappresenta, oltre che un gustoso condimento, un’ottima forma di prevenzione del rischio cardiovascolare.

E che dire degli effetti anti-invecchiamento? “L’extravergine – si legge ancora sul sito della Fondazione Veronesi – è una miniera di antiossidanti, tra cui la vitamina E, il tocoferolo e diversi composti fenolici. Tutte molecole in grado di difendere il nostro corpo dall’invecchiamento precoce attraverso la lotta ai radicali liberi. Questi ultimi sono i responsabili principali dei danni cellulari tipici dell’età. Essi sono delle forme particolarmente reattive dell’ossigeno, ovvero molecole molto potenti in grado di danneggiare il DNA e, alla lunga, innescare la genesi dei tumori. Grazie all’olio, gli antiossidanti contenuti in esso neutralizzano i pericolosi radicali garantendo così longevità alle cellule”.

Ma le proprietà dell’olio extravergine non finiscono qui. A giovarne è anche l’apparato digerente. L’olio infatti è in grado di ridurre le secrezioni di acidi gastrici e di conseguenza il pericolo di ulcere. Inoltre, ha effetto anche sul fegato. Grazie alla sua composizione equilibrata di grassi ha un elevato potere disintossicante.

Ma l’olio extravergine di oliva ha anche importanti funzioni cosmetiche. Applicato puro o miscelato con altri oli e oli essenziali rafforza l’azione riparatrice nel caso di pelle screpolata. È molto efficace come lenitivo doposole mescolando 30 millilitri di olio extravergine d’oliva con 20 millilitri di cera liquida di Jojoba e 50 gocce di olio essenziale di lavanda.

E elemento essenziale nelle creme idratanti per mani, viso e corpo, negli oli da bagno e da massaggio, nei balsami protettivi per le labbra, nei prodotti detergenti per il corpo.

Per non parlare dei saponi; è l’ingrediente principale sapone di Marsiglia e di quello di Aleppo.

E i suoi benefici non si limitano solo alla pelle ma si estendono anche alla cura dei capelli e delle unghie. Rientra infatti nella composizione di maschere e balsami per la cura dei capelli e del cuoio capelluto unito all’olio essenziale di rosmarino e camomilla, mentre per le mani e pe le unghie è utile unirlo all’olio essenziale di limone.