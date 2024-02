Ucraina, intesa Ue a 27 sugli aiuti a Kiev: pacchetto da 50 miliardi

L’annuncio del presidente del Consiglio europeo, Michel. Il via libera a Bruxelles anche da parte del governo ungherese di Orbán

I 27 Paesi membri dell’Unione europea hanno raggiunto un’intesa per il supporto all’Ucraina, anche militare, per un valore di 50 miliardi di euro: lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. La comunicazione, condivisa anche sui social network, avrebbe seguito un via libera a Bruxelles anche da parte del governo ungherese di Viktor Orbán.

Il pacchetto concordato dai 27 leader Ue

In un post, dopo la parola “unità”, Michel ha riferito che “tutti i 27 leader hanno concordato un ulteriore pacchetto di sostegno da 50 miliardi di euro per l’Ucraina nel quadro del bilancio dell’Ue”. Secondo il presidente del Consiglio europeo, “ciò garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili” per Kiev. Michel ha concluso: “L’Ue sta assumendo la guida e la responsabilità nel supporto all’ucraina; sappiamo qual è la posta in gioco”.

Ucraina, il grazie di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto “grato a Charles Michel e i leader della Ue per l’istituzione dello strumento da 50 miliardi di euro per l’Ucraina per il periodo 2024-2027”. In un tweet, Zelensky ha sottolineato che “è molto importante che la decisione sia stata presa da tutti e 27 i leader, il che dimostra ancora una volta la forte unità dell’Ue”. Il leader ucraino ha quindi aggiunto che “il continuo sostegno finanziario della Ue all’Ucraina rafforzerà la stabilità economica e finanziaria a lungo termine, che non è meno importante dell’assistenza militare e della pressione delle sanzioni sulla Russia”.