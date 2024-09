Tunnel del Gottardo riapre a 1 anno dall’incidente: circolazione ferroviaria riprende a pieno regime

Le Ferrovie svizzere (Sbb) hanno annunciato la completa riapertura del tunnel di base del Gottardo per il traffico merci e passeggeri

Lunedì 2 settembre, nello stesso giorno in cui il traforo del Monte Bianco ha chiuso i battenti, le Ferrovie svizzere (Sbb) hanno annunciato la completa riapertura del tunnel di base del Gottardo per il traffico merci e passeggeri. Il tunnel ferroviario era stato chiuso a seguito del deragliamento di un treno merci nel 2023, in seguito al quale sono stati avviati i lavori di sostituzione di 7 chilometri di binari.

Alcune settimane dopo l’incidente, le FFS hanno riaperto il tunnel orientale non danneggiato per l’uso esclusivo dei treni merci, che sono circa 100 al giorno. La circolazione ferroviaria ora riprenderà a pieno regime. Secondo le previsioni, torneranno a circolare quotidianamente nel San Gottardo 750 treni merci e 480 treni passeggeri.

Il tunnel del Gottardo: l’incidente e la chiusura

Il tunnel del Gottardo, che collega le località svizzere di Erstfeld e Bodio, è lungo circa 57 chilometri. Il 10 agosto di un anno fa, un treno merci è deragliato mentre attraversava la canna ovest, danneggiando gravemente l’infrastruttura. Un’indagine successiva ha rivelato che l’incidente è stato causato dalla frattura di una ruota di un vagone, con alcuni pezzi si sono staccati, facendo saltare i binari al vagone. A seguito dell’accaduto, la circolazione ferroviaria in quel tratto è stata interrotta e i treni sono stati deviati sulla linea montana, causando tempi di percorrenza più lunghi per tutti i viaggiatori.

Dopo aver sgombrato il treno deragliato e le macerie, sono partiti i lavori di ripristino, costati in totale 150 milioni di franchi svizzeri (159 milioni di euro).