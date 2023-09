Traforo del Monte Bianco aperto: slitta la chiusura. Accordo Roma-Parigi sul rinvio lavori

Il tunnel del Bianco rimarrà aperto fino a che non verrà ripristinata la piena viabilità verso il tunnel del Frejus – L’ultimo tratto della Torino-Lione è stato appaltato

Il Traforo del Monte Bianco resterà aperto: trovato un accordo con la Francia per il rinvio dei lavori nella galleria tra Courmayeur e Chamonix il cui inizio era programmato per lunedì 4 settembre. Ad annunciarlo il ministero dei Trasporti tramite una nota. Lo scenario peggiore, quello del Nord Ovest bloccato, pare al momento scongiurato: assieme alla chiusura del Monte Bianco, c’è il traforo del Frejus chiuso per frana, il San Gottardo dove c’è stato un deragliamento. In questo complesso scenario ci si mette pure l’Austria con divieti e i limiti alla circolazione dei veicoli industriali nel tratto austriaco dell’asse del Brennero.

La decisione con tutti i dettagli arriverà soltanto lunedì 4 settembre, dalla Conferenza intergovernativa italo-francese. Ma il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il suo omologo francese Clément Beaune hanno già annunciato la sostanza. L’obiettivo, ha detto Salvini, “è di riaprire il Frejus il prima possibile, anche se ovviamente è sul fronte francese quindi lo decideranno i francesi, ma ho chiesto la cortesia di rinviare i lavori sul Monte Bianco perché altrimenti è il caos”. Ieri, le lunghe code dei veicoli diretti al traforo – seppur ridimensionate – contano tempi di attesa di circa due ore.

Quando chiude il tunnel del Monte Bianco?

“Rinvieremo i lavori che erano previsti nel tunnel del Monte Bianco — ha confermato il ministro francese Beaune —. Ne ho parlato con il mio omologo italiano Salvini anche perché è anche una richiesta italiana. Rinvieremo i lavori almeno per qualche giorno. L’inizio dei lavori sarà legato alla riapertura dell’A 43 (l’autostrada che da Lione raggiunge il Frejus). Non ci sarà nello stesso momento la chiusura del tunnel del Frejus e del Monte Bianco: sarebbe insostenibile”. Salvini e Beaune hanno anche concordato, secondo una nota del Mit, di tenere una riunione a margine della Ministeriale Trasporti di Barcellona il prossimo 21-22 settembre e di organizzare a breve un sopralluogo congiunto ai cantieri della Torino-Lione.

Dunque, quando chiude il tunnel del Monte Bianco? Lo sapremo solo lunedì. Salvini parla di uno slittamento di 12 mesi, Baune più cauto parla di qualche giorno. Una cosa è certa, i due trafori non potranno essere chiusi contemporaneamente: le conseguenze sarebbero inaccettabili per entrambi i Paesi.

Torino-Lione, via libera all’appalto per tunnel del Moncenisio

L’ultimo tratto della Torino-Lione, dal confine francese a Susa, è stato appaltato. Il Cda di Telt (Tunnel euroalpin Lyon Turin) ha dato il via libera alla firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia. Lo ha annunciato il direttore generale di Telt Maurizio Bufalini.

L’appalto del valore di 1 miliardo di euro è stato assegnato al raggruppamento composto dall’italiana Itinera (mandataria), Ghella e la francese Spie Batignolles. Si completa in questo modo l’assegnazione di tutti i lavori per lo scavo dei 57,5 km del tunnel ferroviario sotto le Alpi cofinanziato da Europa, Francia e Italia. Il lavoro prevede una durata di circa 7 anni, per un totale di 28,5 chilometri di scavi.