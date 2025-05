Tortino di polenta con salmone, nocciole, pistacchi, mostarda e cavolo nero: ardito e salutare un piatto di gran gusto

Mostarda non più solo accompagnamento per carni e formaggi ma componente principe di piatti gourmet con insoliti accostamenti. E’ l’invito che arriva dalla Festa della Mostarda di Cremona. Questa intrigante ricetta unisce ai caldi sapori di mostarda e polenta anche i grandi principi nutrizionali di salmone e cavolo nero

Polenta e mostarda sono due classici piatti invernali che riscaldano cuore e stomaco! La polenta, con la sua consistenza morbida e confortante, è perfetta per accompagnare svariati piatti, dai sughi di carne ai formaggi. La mostarda, con il suo sapore dolce-piccante, aggiunge quel tocco unico che esalta i piatti di carne bollita o formaggi stagionati.

Alla mostarda, Cremona dedica da dieci anni a questa parte, una festa che attira appassionati da tutta Italia con mostre, a cura delle realtà enogastronomiche e dei ristoranti del territorio, show-cooking, dibattiti. Il tutto per promuovere un uso della mostarda non solo come accompagnamento di carni e formaggi ma ben più come componente principe di piatti gourmet con insoliti accostamenti. E dalla Festa cremonese riportiamo questa gustosa ricetta del Tortino di polenta, salmone in crosta di nocciole e pistacchi, mostarda mista e chips di cavolo nero, indubbiamente intrigante che, se da un verso porta un po’ di calore nelle fredde giornate invernali, nel contempo assicura effetti salutari e benefici per il nostro organismo con la presenza del salmone. Il salmone – come è noto – è una fonte eccellente di proteine di alta qualità, essenziali per la crescita e il mantenimento dei tessuti del corpo. È famoso per il suo alto contenuto di acidi grassi omega-3, che sono cruciali per la salute del cuore e del cervello. Gli omega-3 aiutano infatti a ridurre l’infiammazione, abbassando i livelli di trigliceridi e possono migliorare la funzione cognitiva. Il salmone è inoltre una buona fonte di vitamine del gruppo B, come la B12 e la B6, e vitamina D, vitamine importanti per la produzione di energia, la funzione nervosa e la salute delle ossa poiché contiene minerali essenziali come selenio e potassio. Contiene inoltre astaxantina, un potente antiossidante che può proteggere le cellule dai danni e contribuire alla salute della pelle. Non sono note a tutti invece le proprietà nutraceutiche del cavolo nero che contiene il doppio di antiossidanti rispetto ad altre verdure a foglia verde che val la pena di ricordare: potente antitumorale ricco di vitamine A, B1, B2, B3, B6, C e K, efficace nella riduzione del livello di colesterolo, nel migliorare le condizioni dei diabetici, come contributo nei problemi digestivi, valido aiuto nel disintossicare il sistema a livello genetico. Ha inoltre proprietà antinfiammatorie, e migliora le condizioni di capelli, pelle e ossa. Il cavolo nero ed è un’eccellente fonte di sali minerali preziosi per l’organismo

Insomma, non resta che mettersi all’opera!

La ricetta del Tortino di polenta salmone in crosta di nocciole e pistacchi, mostarda mista e chips di cavolo nero

Ingredienti

350 gr di Salmone

Granella di pistacchi

Granella di nocciole

Pan grattato

Polenta integrale

Mostarda mista Vergani

Cavolo nero

Scorza di limone

Olio

Sale e pepe

Procedimento

Lavare il cavolo nero e togliere la parte centrale, asciugare accuratamente, aggiungere un pizzico di sale e una spruzzata di olio.

Infornare per 8/10 min. a 220°C modalità ventilata.

Prendere il trancio di salmone, tagliarlo a cubetti, aggiungere il pan grattato, la granella di nocciole, la granella di pistacchi, sale e pepe.

Adagiare su una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 200°C per circa 20 min.

Una volta cotta la polenta, metterla all’interno di un anello di alluminio e lasciare riposare 10 min. Quando il salmone sarà pronto, adagiare sulla polenta e togliere l’anello.

Decorare con spicchi di Mostarda mista, chips di cavolo nero, scorza