Tim ed Erg danno il via al progetto “missione ambiente”: le generazioni a scuola di sostenibilità

Coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Prima tappa a Benevento. Dieci città italiane ospiteranno gli incontri

Le nuove generazioni sono le più sensibili ai temi della sostenibilità e del resto è proprio presso di loro che occorre iniziare innestare il seme della tutela ambientale e della transizione ecologica.

Per questo Tim ed Erg Academy hanno dunque dato vita a un nuovo progetto “Missione Ambiente-Generazioni a scuola di sostenibilità” per dare un contributo alla diffusione della cultura della sostenibilità: in 10 le città italiane studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado saranno coinvolti in percorsi di approfondimento su sostenibilità, tutela ambientale e transizione ecologica. Il progetto è inserito nel percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) che eredita le finalità dell’ex alternanza scuola lavoro.

Si parte da Benevento. Dieci le città italiane coinvolte

Prima tappa: l’Istituto Bosco Lucarelli di Benevento. Il tour poi continuerà con Foggia (25 gennaio), Catania (1febbraio), Catanzaro (21 febbraio), Cagliari (6 marzo), Arezzo (20 marzo), Modena (10 aprile), Ascoli Piceno (18 aprile), Genova (9 maggio) per concludersi a Venezia il prossimo 16 maggio.

“Il focus principale degli incontri riguarda la preservazione e sulla protezione del nostro pianeta con l’obiettivo di promuovere un modello orizzontale e collaborativo” dice una nota di Tim. E’ previsto ampio spazio di dibattito tra esperti ed esperte aziendali e partecipanti degli istituti coinvolti al fine di favorire lo scambio e il dialogo tra le diverse generazioni presenti.

Alla tappa inaugurale di Benevento per Tim ha partecipato Andrea Ferrazzi di TIM, già senatore della Repubblica e nel coordinamento dei lavori per le modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione (estensione della tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell’interesse delle future generazioni). Per ERG era presente Alessandro De Vita, Permitting, e Gianluca Gramegna Head of Esg. A moderare gli interventi Cristina Sivieri Tagliabue, curatrice dell’iniziativa, fondatrice e direttrice del quotidiano online La Svolta, media partner del progetto, mentre partner organizzativo del progetto è Elis, ente educativo non profit nel mondo della scuola.

Accordo tra Tim, Telenergia ed Erg Power Generation per fornire energia green

Tim, Gruppo leader in Italia e Brasile nel settore ICT, attraverso la propria controllata Telenergia, ed Erg, primario produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, attraverso la propria controllata Erg power generation, hanno sottoscritto un accordo della durata di nove anni per la fornitura di circa 200 GWh/anno (Gigawattora) di energia green per il periodo 2023-2031. Il contratto prevede l’integrazione del PPA (Power Purchase Agreement) precedentemente siglato in data 14 maggio 2021 per la fornitura di 340GWh/anno per 10 anni, con un volume aggiuntivo di 200 GWh annui “baseload” di energia 100% green prodotta da impianti rinnovabili del portafoglio Erg, e l’aggiornamento dei relativi termini commerciali. Tim attraverso questo accordo, arriverà a coprire circa il 34% di acquisti di energia da fonti rinnovabili attraverso Ppa, rafforzando l’impegno per il perseguimento degli obiettivi di utilizzo di energia green al 100% entro il 2025 e di riduzione delle emissioni di CO2 su cui poggia la strategia del Gruppo. Per Erg questo accordo rappresenta un importante risultato coerente con l’obiettivo strategico di securizzare l’85-90% del proprio Ebitda, come previsto dal Piano Industriale del Gruppo 2022-2026.