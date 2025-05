Tilda Swinton curatrice della mostra parigina “Supersonic Mediaeval”: un viaggio immersivi nel mondo di Marianna Kennedy

Christie’s ha appena ospito una mostra esclusiva dedicata all’opera dell’artista e designer britannica Marianna Kennedy. Per questa speciale occasione, Christie’s ha affidato le redini delle sue gallerie parigine alla visione e all’immaginazione di Tilda Swinton

Con Supersonic Mediaeval, Tilda Swinton invita nel mondo di Marianna Kennedy, profondamente radicato nell’iconico quartiere londinese di Spitalfields. Luogo in cui l’eredità georgiana si intreccia con la cultura hipster e la vivace comunità bengalese, Spitalfields incarna l’inconfondibile spirito ibrido che caratterizza la capitale britannica. Chi meglio di Tilda Swinton e Marianna Kennedy può guidarvi in ​​questo viaggio poetico e cinematografico attraverso il tempo, l’arte e il design, lungo le strade di Londra?

Le opere di Marianna Kennedy

Marianna Kennedy ha creato per la prima volta i suoi specchi intagliati e dorati nel 2006, lavorando nel suo studio di Spitalfields e collaborando con artigiani per trarre ispirazione dalle tecniche tradizionali di doratura e intaglio. Queste opere hanno reinterpretato l’arte della doratura e dell’intaglio in un contesto fresco e contemporaneo. La prima mostra significativa di queste opere si è tenuta alla Galerie Chastel-Marechal di Parigi nel 2011. In precedenza, Marianna lavorava nel suo studio su commissioni personalizzate per diverse collezioni private in tutto il mondo.

Marianna e Tilda si sono conosciute tramite un’amica comune e hanno stretto un legame grazie alla comune passione per la collaborazione con gli artigiani. Questa collaborazione prevede la reinterpretazione di tecniche artigianali storiche, reinterpretandole nel mondo moderno con nuovi materiali come la resina e colori vivaci. Le opere – specchi, bronzi, lacche e i pezzi “Workshop”, tra cui lampade, oggetti in gesso ed emblemi dipinti – sono realizzate in piccole edizioni o sono creazioni uniche nel loro genere, spesso inserendosi in uno spazio specifico in cui arte contemporanea ed elementi decorativi si incontrano. Ogni pezzo è realizzato a mano con la stessa meticolosa attenzione ai dettagli che contraddistingue le creazioni su misura di Kennedy.

Supersonic Mediaeval è un omaggio all’artigianato unito a una visione artistica. Il concetto di creare oggetti trasformativi che migliorino la vita quotidiana e che le persone possano apprezzare è un tema caro sia a Tilda che a Marianna. La loro collaborazione è nata da questa filosofia condivisa.

Supersonic Mediaeval

La mostra, curata da Tilda Swinton, presenta un gruppo accuratamente selezionato delle creazioni più significative di Marianna Kennedy, offrendo una retrospettiva che cattura l’essenza del suo percorso creativo. Il titolo, Supersonic Mediaeval, è un giocoso omaggio alla profonda ammirazione di Tilda Swinton per l’opera di Marianna Kennedy, che è lei stessa una collezionista. Suggestivo ed evocativo, il titolo riflette perfettamente la fusione di modernità e tradizione al centro dell’arte di Kennedy. Risuona come una definizione poetica della sua pratica: profondamente radicata nel ricco tessuto storico di Spitalfields, a Londra, eppure audacemente proiettata al futuro.

Ospitata da Christie’s, la mostra di Tilda Swinton reinterpreta lo spazio come una scenografia teatrale, invitando i visitatori a muoversi liberamente attraverso le diverse sfaccettature dell’universo di Marianna Kennedy. In un’atmosfera carica di energia cinematografica, dietro tutto ciò si cela una sorta di “fondus”, un magazzino per gli oggetti di scena, dove ogni pezzo sembra pronto, in attesa di essere scelto per il ruolo successivo. Traendo ispirazione dalle case storiche di Spitalfields, la scenografia evoca un autentico senso del passato. I materiali utilizzati da Kennedy – resina vibrante, legno, vetro al mercurio, bronzo, lacca e vetro di Murano – testimoniano il suo profondo rispetto per l’artigianato tradizionale, che reinterpreta attraverso una lente contemporanea. Il suo lavoro, in equilibrio tra arte e artigianato, riecheggia l’eredità di grandi artisti come le creazioni di arte decorativa di Alberto e Diego Giacometti, Armand-Albert Rateau e i suoi raffinatissimi bronzi, Jean Dunand o Eileen Gray, opere in lacca di fama internazionale.

Fusione di arte e design

Fondendo arte e design e creando un dialogo tra passato e presente, tradizione e modernità, le creazioni uniche di Marianna Kennedy trascendono il tempo, raggiungendo una qualità profondamente senza tempo. La mostra di Christie’s è organizzata da PLVR Zurigo. Questa carta bianca data a Tilda Swinton per esplorare l’opera di Marianna Kennedy riflette il costante impegno di Christie’s per la creatività contemporanea in tutte le sue forme. Segue le orme delle recenti mostre con Pierre Bonnefille, Mathieu Lehanneur ed Elie Top.

Immagine di copertina: Marianna Kennedy e Tilda Swinton in conversazione sulla prossima mostra “Supersonic Mediaeval”, nella casa di Marianna Kennedy, Spitalfields, Londra © Lucinda Douglas-Menzies