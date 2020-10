Terna: nuovo prestito legato alla sostenibilità

La linea di credito, erogata da Intesa Sanpaolo, vale 200 milioni e ha scadenza biennale – Il tasso d’interesse è legato alle prestazioni di Terna in relazione a una serie di indici ambientali, sociali e di governance

Terna ha ottenuto mercoledì una linea di credito da 200 milioni di euro legata agli indici di sostenibilità. Il finanziamento – un Esg linked term loan bilaterale – è erogato da Intesa Sanpaolo, che svolge i ruoli di “original lender e sustainability coordinator”, precisa in una nota il gruppo che gestisce la rete elettrica nazionale.

Nel dettaglio, la linea di credito avrà scadenza a due anni e il tasso d’interesse sarà legato all’andamento delle prestazioni di Terna in relazione a una serie di indici ambientali, sociali e di governance (Esg).

Non è la prima iniziativa di questo tipo lanciata da Terna, che a luglio aveva collocato con successo un green bond, per poi sottoscrivere altri due Esg linked term loan, uno da 200 e l’altro da 100 milioni di euro.

La nuova operazione rafforza quindi “l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia di business dell’azienda – prosegue la nota – che mira a coniugare sostenibilità e crescita attraverso il meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento degli obiettivi Esg”.

La terza linea di credito legata agli indici di sostenibilità “consente a Terna di contare su una liquidità adeguata all’attuale livello di rating – conclude la nota – e conferma il forte impegno del gruppo nell’introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder”.