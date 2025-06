Terna e Microsoft: nuovo accordo per accelerare la trasformazione digitale della rete elettrica

L’accordo punta a digitalizzare processi aziendali e industriali, rafforzare la sicurezza informatica e sviluppare progetti innovativi, inclusa la collaborazione con l’hub tecnologico Terna Innovation Zone Tunisia

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, ha annunciato oggi un importante passo avanti nella sua digitalizzazione firmando un Memorandum of Understanding con Microsoft. L’accordo, sottoscritto da Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, e Brad Smith, vice chair & president di Microsoft, rappresenta un’evoluzione della partnership avviata lo scorso ottobre 2024.

L’intesa punta a implementare progetti strategici basati su tecnologie avanzate, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, piattaforme dati all’avanguardia e infrastrutture digitali ibride. Questi strumenti saranno fondamentali per migliorare i processi aziendali e industriali di Terna, favorendo così una gestione più efficiente e sicura della rete elettrica.

Terna e Microsoft: accordo su digitalizzazione, innovazione e sicurezza

Le aree di intervento principali riguardano:

Intelligenza artificiale : Terna ha già avviato la sperimentazione di Microsoft 365 Copilot su un campione aziendale, con l’obiettivo di estendere l’uso di strumenti AI in ambiti quali la manutenzione delle infrastrutture di rete e la gestione dei processi di procurement.

: Terna ha già avviato la sperimentazione di Microsoft 365 Copilot su un campione aziendale, con l’obiettivo di estendere l’uso di strumenti AI in ambiti quali la manutenzione delle infrastrutture di rete e la gestione dei processi di procurement. Sicurezza : L’azienda intende rafforzare il proprio programma di gestione delle minacce cyber, utilizzando soluzioni AI per migliorare la protezione della rete e sfruttando la scalabilità e la resilienza delle infrastrutture digitali ibride offerte da Microsoft.

: L’azienda intende rafforzare il proprio programma di gestione delle minacce cyber, utilizzando soluzioni AI per migliorare la protezione della rete e sfruttando la scalabilità e la resilienza delle infrastrutture digitali ibride offerte da Microsoft. Progetti chiave: La collaborazione sostiene inoltre l’ecosistema innovativo africano tramite il Terna Innovation Zone Tunisia, hub tecnologico gestito da Terna nell’ambito del Piano Mattei, che punta a favorire la formazione e lo sviluppo delle competenze nel settore energetico tunisino e a rafforzare i legami tra Italia e Tunisia.

Il Piano Industriale 2024-2028 di Terna prevede un investimento di 2,4 miliardi di euro per la trasformazione digitale, con un incremento superiore al 20% rispetto al precedente piano. L’obiettivo è far fronte alla crescente complessità del sistema elettrico nazionale e supportare la duplice transizione energetica e digitale.

“L’accordo siglato oggi con Microsoft, leader globale e partner di riferimento per il mondo dell’innovazione, rappresenta un concreto esempio di collaborazione trasformativa: insieme progetteremo soluzioni strategiche e innovative per il futuro di Terna. I servizi offerti da Microsoft consentiranno all’azienda di supportare l’esecuzione del Piano Industriale in quattro ambiti chiave: digitalizzazione, innovazione, sicurezza e sostenibilità”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia-. L’introduzione di soluzioni digitalizzate nei processi aziendali ci permetterà di continuare ad incrementare l’efficienza e la qualità delle attività di gestione del Sistema Elettrico Nazionale. Siamo orgogliosi, dunque, di poter contare su Microsoft come abilitatore del processo di cambiamento culturale e organizzativo già avviato, con tangibili impatti sulla produttività, sulla sicurezza e sull’innovazione”.

“Terna svolge un ruolo importante e cruciale nell’economia italiana e nelle infrastrutture energetiche del Paese, e siamo orgogliosi di supportare il suo percorso di trasformazione digitale – ha dichiarato Brad Smith -. Grazie alle soluzioni di Intelligenza Artificiale e sicurezza di Microsoft, Terna non solo migliora l’efficienza operativa, ma rafforza anche la propria resilienza digitale. Questa partnership riflette il nostro impegno condiviso verso l’innovazione, la sostenibilità e un uso sicuro e responsabile dell’IA per alimentare il futuro dell’energia”.