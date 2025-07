Terna e altri sette operatori lanciano la Tso Innovation Alliance per reti elettriche più innovative e resilienti

Terna, Rte, Swissgrid, Elia Group, TenneT, Red Eléctrica e Amprion hanno firmato un Memorandum of Understanding per costituire una piattaforma che punta ad accelerare l’adozione di tecnologie innovative per la transizione energetica

Otto tra i principali Transmission System Operator (Tso) europei hanno dato avvio alla Tso Innovation Alliance, una nuova piattaforma di collaborazione finalizzata ad accelerare l’innovazione tecnologica nel settore delle reti elettriche e sostenere la transizione energetica nel continente.

L’iniziativa vede la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra Terna (Italia), Rte (Francia), Swissgrid (Svizzera), Elia Group (Belgio e Germania), TenneT (Paesi Bassi), Red Eléctrica (Spagna) e Amprion (Germania).

L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere iniziative congiunte per incrementare resilienza ed efficienza delle infrastrutture elettriche, facilitare l’integrazione delle fonti rinnovabili e rafforzare l’ecosistema europeo dell’innovazione nel settore energetico.

Il ruolo chiave dei Tso per la competitività europea

Il documento sottolinea come una rete elettrica moderna e resiliente sia considerata cruciale per la competitività industriale e l’autonomia energetica europea. In particolare, si evidenzia come il successo della transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica dipendano da un’accelerazione nell’adozione di soluzioni innovative, in un contesto di crescente competizione globale.

Secondo l’accordo, la collaborazione tra i Tso punterà a definire sfide e priorità comuni, sviluppare programmi annuali di innovazione e lanciare open call rivolte soprattutto a startup europee, con l’intento di testare e validare nuove tecnologie tramite proof-of-concept condivisi.

Prima open call dedicata a cambiamenti climatici e resilienza di rete

La prima open call si concentrerà sul tema “Cambiamenti climatici e resilienza di Rete”. L’attenzione sarà rivolta a soluzioni in grado di mitigare i rischi operativi e infrastrutturali legati all’aumento di eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti in Europa, e a rafforzare la capacità del sistema elettrico di affrontare scenari complessi e imprevedibili.

Gli ambiti di lavoro individuati includono lo sviluppo di strumenti di data pooling per la condivisione di dati meteorologici e scenari climatici a livello europeo, e modelli probabilistici per l’analisi in tempo reale dei dati e la pianificazione predittiva delle attività di manutenzione, anche su linee transfrontaliere.

I firmatari sottolineano che il sistema elettrico europeo, sempre più interconnesso e dipendente da fonti rinnovabili influenzate dalle condizioni meteo, necessita di una risposta coordinata per garantire la sicurezza operativa delle reti.