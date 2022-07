Strage di Viareggio: Moretti (ex FS e Rfi) condannato a 5 anni nel processo d’appello bis

Prescritto l’omicidio colposo – Il manager è stato condannato per disastro ferroviario colposo, incendio e lesioni colpose – Con ogni probabilità ci sarà un nuovo ricorso in Cassazione

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, è stato condannato a 5 anni nel processo di appello bis per la strage ferroviaria di Viareggio di 13 anni fa. Nel primo appello Moretti era stato condannato a 7 anni, mentre in questo nuovo processo disposto dalla Cassazione la Procura generale aveva chiesto 6 anni e 9 mesi.

A differenza che nei precedenti gradi di giudizio, in questo processo Moretti non ha rinunciato ad avvalersi della prescrizione. La Corte d’Appello di Firenze, quindi, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo, seguendo le indicazioni della Cassazione.

La condanna di Moretti riguarda quindi altri capi d’imputazione: disastro ferroviario colposo, incendio e lesioni colpose. La Corte ha escluso la colpa dell’omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci, uno dei profili colposi su cui la Cassazione aveva chiesto di valutare nel merito.

La strage di Viareggio del 2009

Il disastro ferroviario avvenne la notte del 29 giugno del 2009 e provocò la morte di 32 persone, tra le quali tre bambini di due, tre e cinque anni, uccisi nell’esplosione di un carro cisterna. Dopo quattro processi, il dibattimento non è ancora concluso, perché quasi certamente ci sarà un nuovo ricorso in Cassazione e stavolta sarà realmente l’ultimo atto di questa vicenda.

Il commento dell’avvocata di Moretti

“La sentenza è molto deludente – ha commentato l’avvocata Ambra Giovene, che ha difeso Moretti – Una condanna a 5 anni per un processo senza prove è veramente un teorema e questo non può che dispiacerci. Tradisce un’interpretazione di questa storia che non è quella reale. Leggeremo le motivazioni. Ci aspettavamo tutt’altro: ritenevamo che la sentenza della Cassazione abbia offerto spazi di interpretazione molto più ampi rispetto a quelli definiti oggi”.

Le sentenze sugli altri ex manager delle Ferrovie

Nello stesso procedimento sono stati condannati anche altri manager: Michele Mario Elia (ex ad Rfi) e Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia) a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni; Mario Castaldo (direttore Divisione Cargo Trenitalia) a 4 anni. Sono condanne più basse di quanto richiesto dalla procura generale. Assolti, invece, altri due manager delle Ferrovie, ovvero Emilio Maestrini (Trenitalia) e Francesco Favo (Rfi).

Il commento dell’avvocato dei familiari delle vittime

Soddisfatto della sentenza Tiziano Nicoletti, uno degli avvocati dei familiari delle vittime: “Un verdetto soddisfacente perché ha confermato la condanna dei vertici delle Ferrovie dello Stato tra i quali Moretti ed Elia e le gravi responsabilità sulla omissioni sul controllo dei vagoni che arrivano dall’estero”.